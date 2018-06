Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2018: azzurri sconfitti ma primi, eliminate le azzurre

Continua il torneo di basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018. Dopo la bella vittoria con la Tunisia, gli azzurri (Riccardo Bolpin, Vittorio Nobile, Marco Spissu, Leonardo Totè) sono stati sconfitti di un solo punto dalla Croazia per 19-18. Un ko comunque che ha comunque permesso agli azzurri di chiudere al primo posto il proprio girone. Ora nei quarti l’Italia affronterà la seconda del girone D alle 17.40.

Purtroppo non è bastata una vittoria alle azzurre (Alessia Cabrini, Arianna Landi, Elisa Policari, Rachele Porcu). L’Italia ha sconfitto la Serbia per 21-14, ma per la classifica avulsa non è riuscita a centrare la qualificazione ai quarti di finale.

Questi i tabellini delle partite

TORNEO MASCHILE

Italia-Croazia 18-19

Spissu 4, Nobile 1, Bolpin 2, Totè 11

TORNEO FEMMINILE

Italia-Serbia 21-14

Policari 9, Porcu 7, Landi 5, Cabrini













Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com