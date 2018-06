Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri dominano la Tunisia. Due sconfitte per le azzurre

Esordio con vittoria per gli azzurri nel torneo maschile di basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha demolito la Tunisia per 21-5, trascinata dai nove punti di un ottimo Totè. Domani appuntamento con la Croazia per provare a vincere il girone e ad avere un miglior tabellone nei quarti di finale.

Nel torneo femminile, invece, sono arrivate due sconfitte per le azzurre. Nettissima quella contro la Francia, con le transalpine che addirittura si sono imposte per 21-2. Purtroppo Porcu e compagne non sono riuscite a superare nemmeno la Tunisia, che si è imposta per 19-15 dopo una partita molto combattuta e che si è decisa solamente nel finale

Questi i tabellini delle partite

TORNEO MASCHILE

Italia – Tunisia 21-5

Totè 9, Bolpin 3, Spissu 4, Nobile 5

TORNEO FEMMINILE

Italia-Francia 2-20

Cabrini 1, Policari 1

Italia-Turchia 15-19

Cabrini 4, Policari 5, Porcu 6













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com