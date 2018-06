Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia è medaglia d’argento. Gli azzurri si arrendono in finale alla Francia

L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel torneo di basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. La nazionale di Andrea Capobianco è stata battuta in finale dalla Francia per 16-15 dopo una bella cavalcata, fermatasi però sul più bello.

L’argento è un ottimo risultato per gli azzurri Riccardo Bolpin, Leonardo Totè, Vittorio Nobile e Marco Spissu, con un po’ di amaro in bocca, perché in finale sono riusciti a rimontare il 2-5 iniziale mettendosi al comando. L’Italia è rimasta a lungo in vantaggio, arrivando anche sul 12-7, poi però nel finale è arrivata la rimonta francese. I transalpino hanno prima pareggiato i conti sul 14-14, poi l’hanno spuntata in volata per 16-15.

L’Italia aveva chiuso la fase a gironi con una vittoria (Tunisia) ed una sconfitta (Croazia). Risultati che hanno permesso comunque agli azzurri di terminare al primo posto nel girone. Nei quarti l’Italia si è trovata ad affrontare Cipro ed è stato un dominio della nazionale italiana, che si è imposta con il punteggio di 21-9. In semifinale, invece, gli azzurri si sono sbarazzati della Grecia per 21-17, al termine di una partita condotta sin dall’avvio. La Francia, invece, ha battuto in semifinale la Slovenia per 21-3, la quale ha poi vinto il bronzo superando 18-11 la Grecia.

Francia che ha fatto en-plein, perché ha trionfato anche al femminile, battendo in finale la Spagna per 10-8. Bronzo per il Portogallo, che ha battuto nella finalina la Serbia in volata per 21-20.













Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com