Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: bronzi di Crippa e Chiappinelli, Bianchetti sfiora il podio

L’Italia dell’atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali strappa e va a vincere in solitaria (8:20.97) precedendo il tunisino Amor Ben Yahia (8:26.14) e l’azzurro. Il 21enne trentino, invece, ha cercato l’allungo nell’ultimo giro ma all’ingresso sul rettilineo viene agganciato dai marocchini Youness Essalhi e Soufyan Bouqantar che lo saltano conquistando oro (13:56.12) e argento (13:56.28), bronzo all’italiano (13:56.53).

Sebastiano Bianchetti ha cullato il sogno di una medaglia nel getto del peso ma è stata beffato all’ultimo tentativo. Il 22enne aveva piazzato un interessante 19.71 alla seconda prova, poi è riuscito a rimanere sul podio virtuale fino al 19.83 conclusivo del bosniaco Mesud Pezer che gli soffia il bronzo chiudendo alle spalle del croato Stipe Zunic e del connazionale Hamza Alic.

Altri azzurri erano poi impegnati in turni eliminatori: bel 13.17 di Luminosa Bogliolo sui 100m ostacoli (miglior tempo), Federico Cattaneo in finale dei 100 metri col miglior tempo (10.53), avanzano all’atto conclusivo anche Anna Bongiorni (11.60) e Johanelis Herrera (11.69). Sul giro di pista con ostacoli tutto facile per Ayomide Folorunso (56.74) e Yadisleidy Pedroso (57.37), stesso discorso al maschile con José Bencosme (50.28), avanza anche Yusneysi Santiusti sugli 800 metri (2:30.61).













(foto FIDAL/Colombo)