Argentina-Islanda, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Sampaoli punta tutto su Messi e Aguero

Dopo l’exploit di Cristiano Ronaldo, tocca a Lionel Messi rispondere e dimostrare di poter essere subito protagonista ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. Esordirà oggi, sabato 16 giugno, alle ore 15.00 l’Argentina della Pulce e dei fenomeni del reparto offensivo, una compagine di spessore tecnico notevole, che allo Spartaki Stadium darà il via all’inseguimento al sogno di alzare al cielo quella coppa che quattro anni fa sfuggì ai supplementari contro la Germania. L’avversaria sarà l’Islanda, all’esordio ai Mondiali dopo la straordinaria performance agli Europei 2016, un avversario coriaceo che promette di dare filo da torcere alle avversrie nel gruppo C, che include la Croazia e la Nigeria oltre all’Argentina.

Sampaoli, ct dell’Albiceleste, si affiderà a Caballero tra i pali, Otamendi e Rojo al centro della difesa, Salvio e Tagliafico sulle corsie esterne. Mascherano e Biglia saranno i due centrali di centrocampo, mentre Meza e Di Maria affiancheranno Messi alle spalle di Aguero. Si affiderà al 4-4-1-1, invece, il ct Hallgrimsson, che punterà su Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason e Magnusson davanti ad Halldorsson, mentre la linea mediana sarà composta dal centrocampista dell’Udinese Hallfredsson e da Gunnarsson, affiancati sugli esterni da Gudmundsson e dall’ex doriano Bjarnason. Gylfi Sigurdsson, infine, agirà alle spalle dell’unica punta Finnbogason, a cui sarà affidato il compito di arrecare pericoli alla difesa dell’Argentina.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. All. Sampaoli.

Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason. All. Hallgrimsson.











