Arabia Saudita-Egitto, Mondiali 2018: sfida tra deluse per chiudere con l’onore delle armi

Si chiude il Girone A di questi Mondiali di Russia 2018 con un match tra due squadre che, per un motivo o per un altro, hanno ampiamente deluso in questa Coppa del Mondo di calcio. Si sfidano, infatti, Arabia Saudita ed Egitto (alla Volgograd Arena alle ore 16.00 italiane) per decidere, sostanzialmente, chi concluderà il raggruppamento in terza posizione. Davanti, Russia e Uruguay, sono a punteggio pieno, e per cui irraggiungibili, e quindi Arabia Saudita ed Egitto faranno di tutto per conquistare i primi punti di questo torneo nel quale, dopo due match a testa, sono ancora a quota zero.

Se, da un lato, nessuno si aspettava grandissime cose dai Figli del deserto dall’Egitto, invece, tutti attendevano ben altro andamento. Ovviamente l’infortunio di Salah (dopo lo scontro con Sergio Ramos nel corso della finale di Champions League di Kiev), che lo ha tenuto fuori dal match di esordio contro l’Uruguay ha inciso sul prosieguo della competizione, ma il pesante ko contro i padroni di casa della Russia ha messo in mostra una nazionale che non poteva competere ad alti livelli e nella quale l’esterno d’attacco del Liverpool mascherava i, tanti, problemi presenti.

Dall’altra parte c’è una Arabia Saudita che, come si sapeva, aveva ben poche chance in un girone simile. Non stiamo parlando di passaggio agli ottavi di finale, ci mancherebbe, ma, quantomeno di rendere la vita più difficile alle avversarie. Con l’Uruguay la sconfitta è stata onorevole (0-1 con gol di Suarez) dopo uno 0-5 contro la Russia che aveva già fatto capire perfettamente l’andazzo.

Le due contendenti, dunque, si ritrovano a Volgograd per chiudere la loro esperienza a Russia 2018. i due commissari tecnici apporteranno qualche piccolo cambiamento alle rispettive formazioni, ma le squadre non dovrebbero avere rivoluzioni particolari. Per il CT Cuper solito 4-2-3-1 con Marwan davanti sostenuto da Salah, Elsaid e Trezeguet, mentre per l’Arabia Saudita sarà ancora una volta un 4-5-1 molto abbottonato con Al-Muwallad punta e cinque centrocampisti per opporsi agli avanti egiziani.

PROBABILI FORMAZIONI

Arabia Saudita (4-5-1): Al-Owais; Al-Breik, Hawsawi, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Bahebri, Al-Faraj, Otayf, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Muwallad

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Marwan.

