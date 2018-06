Arabia Saudita-Egitto, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Le nazionali schierano i migliori undici in cerca di consolazione

Questo pomeriggio, lunedì 25 giugno, andrà in scena alle 16 Arabia Saudita-Egitto, match del girone A valido per i Mondiali 2018. Una partita che non ha più nulla da dire in ottica qualificazione, si gioca solo per la magra consolazione di concludere al terzo posto nel raggruppamento ed evitare di concludere con uno “zero” l’avventura in Russia.

Nelle fila della nazionale asiatica Pizzi schiera la miglior squadra possibile dal punto di vista tecnico, con l’obiettivo di trovare la via del gol che nei due incontri precedenti non è stata mai imboccata. Assente Al-Jassim per infortunio, il modulo che verrà utilizzato è il 4-5-1, con Al-Muwallad unico centravanti. Dall’altra parte del campo la formazione nordafricana ha deluso le aspettative, soprattutto al termine della cocente sconfitta contro la nazionale ospitante che le ha negato la possibilità di accedere al secondo turno. Il problema dei Faraoni non è solo Salah, ma anche una squadra con un livello tecnico non abbastanza elevato per poter approdare agli ottavi di finale. Tuttavia gli undici schierati da Cuper scenderanno in campo per la gloria di chiudere in terza posizione nel gruppo, con un 4-2-3-1 invariato rispetto al match precedente, con Salah e Trezeguet in posizione più arretrata rispetto all’unica punta Mohsen.

Di seguito le probabili formazioni. Il match tra Arabia Saudita ed Egitto si disputerà alle ore 16 a Volgograd in concomitanza con l’altra partita del girone A, Uruguay-Russia.

ARABIA SAUDITA (4-5-1): Al-Owais; Al-Breik, Hawsawi, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Bahebri, Al-Faraj, Otayf, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Muwallad. All: Pizzi

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Marwan. All: Cuper.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: A.RICARDO/Shutterstock.com