24 Ore Le Mans 2018, quanti soldi ha guadagnato Fernando Alonso con la vittoria? Montepremi minimo per il primo posto

Fernando Alonso ha compiuto un ulteriore passo nella storia dell’automobilismo e ha vinto la 24 Ore di Le Mans, la corsa di durata più prestigiosa e importante. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è imposto al Circuit de la Sarthe al volante della Toyota e si è così garantito il successo che lo avvicina sempre di più alla Tripla Corona. Ora all’asturiano manca soltanto un trionfo alla 500 Miglia di Indianapolis per consacrarsi definitivamente. Ma quanti soldi ha guadagnato Nando con questa vittoria alla 24 Ore di Le Mans?

Il montepremi previsto dagli organizzatori è davvero molto piccolo: 40mila euro per il team vincitore. Considerando che Alonso ha diviso il sedile con Buemi e Nakajima si tratta di una cifra davvero irrisoria, niente in confronto al compenso che prende per correre con la McLaren in F1 (circa 30 milioni di dollari). Naturalmente oltre al premio di gara si aggiunge anche una cifra garantita da Toyota che però non è ancora stata svelata.













FOTOCATTAGNI