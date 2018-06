24 Ore Le Mans 2018: Fernando Alonso sulle orme dei miti. Chi ha già realizzato la Tripla Corona in passato?

Fernando Alonso, dopo anni di cocenti delusioni in Formula Uno continua a puntare il suo mirino su altri obiettivi. Un anno fa tentò la sua prima 500 Miglia di Indianapolis e, solo la sfortuna, gli negò la vittoria sull’ovale più famoso del mondo. In questo 2018 il campione asturiano ha deciso di puntare la sua attenzione sulla 24 Ore di Le Mans, e non tanto per fare. Lo spagnolo, infatti, si è iscritto al Mondiale WEC (World Endurance Championship) nel quale si è già aggiudicato la 6 Ore di Spa-Franchorchamps, per presentarsi nel migliore dei modi alla corsa di durata più celebre del panorama del motorsport.

In questo modo il due volte campione del mondo di Formula Uno proverà ad avvicinarsi alla prestigiosa “Tripla Corona” che si ottiene vincendo il campionato del mondo di F1 (oppure il Gran Premio di Monaco), la 500 Miglia di Indianapolis e proprio la 24 Ore di Le Mans. Un obiettivo davvero importante ed illustre per il pilota che a luglio compirà 37 anni e che, al momento, ha un solo proprietario: il leggendario britannico Graham Hill (padre di Damon campione del mondo in Formula Uno nel 1996). Hill è stato capace di aggiudicarsi il Mondiale di Formula Uno nel 1962 e nel 1968 (e nel caso, ha vinto anche ben 5 edizioni del Gran Premio di Monaco) quindi la 500 Miglia di Indianapolis nel 1966 e la 24 Ore di Le Mans nel 1972.

Nella storia, inoltre, sono stati appena 12 i piloti in grado di conquistare almeno due prove di questo trittico:

— 500 Miglia di Indianapolis e Mondiale di F1: Jim Clark, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi e Jacques Villeneuve (che chiuse secondo a Le Mans nel 2008, sfiorando la tripletta).

— 500 miglia e 24 Ore di Le Mans: A.J. Foyt.

— 24 Ore di Le Mans e GP di Montecarlo: Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Bruce McLaren.

— 24 Ore di Le Mans e Mondiale F1: Mike Hawthorn, Phil Hill. 500 Miglia e GP Montecarlo: Juan Pablo Montoya.

Capitolo a parte per Jochen Rindt che vinse la 24 Ore di Le Mans (1965), il GP di Montecarlo (1970), Mondiale F1 (1970). Tre corone, ma non quelle “ufficiali”, dato che mancava la 500 Miglia di Indianapolis.

FOTOCATTAGNI