Tennis, Roger Federer torna numero uno al mondo senza giocare! Decisiva la sconfitta di Nadal a Madrid!

Non soltanto la striscia dei 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa bruscamente interrotta, ma anche la beffa di dover rinunciare al numero uno mondiale: l’iberico Rafael Nadal, lunedì, al rilascio del nuovo ranking ATP non siederà più sul trono del tennis maschile, non avendo difeso i 1000 punti guadagnati a Madrid lo scorso anno.

Dal 14 maggio il “nuovo” re sarà l’elvetico Roger Federer, che sfrutta la debacle dello spagnolo per scavalcarlo in vetta alla graduatoria: come lo scorso anno lo svizzero ha scelto di saltare l’intera stagione sulla terra battuta, e per questo motivo non aveva punti da difendere nel ranking.

Al contrario Nadal, come a Montecarlo, aveva vinto a Madrid e dunque aveva incamerato 1000 punti, che non è riuscito a confermare, vedendosi così superato dall’elvetico. Rafael Nadal ha una sola possibilità di riprendersi lo scettro prima del Roland Garros: il maiorchino dovrebbe vincere a Roma, conquistando così i mille punti in palio nella Città Eterna.

Nadal infatti lo scorso anno perse al Foro Italico ancora per mano dell’austriaco Dominic Thiem, che ora diviene per lui uno spauracchio, sempre all’altezza dei quarti di finale, dunque potrebbe presentarsi in Francia per il secondo Slam stagionale, in caso di vittoria in Italia, nuovamente da capoclassifica mondiale. Altrimenti il Roland Garros non vedrà ai nastri di partenza il numero 1 ATP.













Foto: Profilo Twitter Australian Open

