Pallanuoto, A1 2018: sabato in programma l’ultima giornata della regular season

Ultima giornata per quanto riguarda la regular season del campionato di pallanuoto maschile: sabato va in scena infatti il 25mo turno, fondamentale per decidere gli ultimi verdetti dell’A1.

La lotta più aperta è quella per la salvezza: si sfidano Posillipo e SS Lazio. I campani dovrebbero essere abbastanza tranquilli: derby napoletano contro l’Acquachiara, fanalino di coda e già retrocesso, e 2 punti di vantaggio sui capitolini che invece volano in Lombardia, a casa dell’AN Brescia. Per Cannella e compagni quasi scontato dunque il passaggio per i playout. Ancora aperta anche la battaglia per il quarto posto: da seguire assolutamente è lo scontro diretto tra Ortigia e Canottieri Napoli. Al momento alle spalle delle big three c’è però l’RN Savona. Tutto già deciso invece nelle parti alte: Pro Recco dominante, Brescia e Sport Management divise da due punti, con i ragazzi di Sandro Bovo che possono chiudere la pratica.

25a giornata

CANOTTIERI NAPOLI-SELECO CATANIA (ore 15, arbitri: Paoletti e Pinato) Diretta streaming pagina Facebook Videoplay

TRIESTE-PRO RECCO (ore 15, arbitri: L. Bianco e Nicolosi)

FLORENTIA-ORTIGIA (ore 16, arbitri: D. Bianco e Brasiliano) Diretta streaming sulla pagina YouTube della Florentia

POSILLIPO-ACQUACHIARA (ore 17, arbitri: Alfi e Rovida) Diretta streaming pagina Facebook Videoplay

BRESCIA-LAZIO (ore 18, arbitri: D’Antoni e Zedda) Diretta radio streaming su Radio Brescia Sport

BOGLIASCO BENE-BPM SPORT MANAGEMENT (ore 18, arbitri: Lo Dico e Pascucci)

SAVONA-REALE MUTUA TORINO 81 (ore 18, arbitri: Navarra e Petronilli)













Foto: Renzo Brico