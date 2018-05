Nuoto di fondo, World Series 2018: i convocati dell’Italia per le Seychelles

Seconda tappa per le World Series di nuoto di fondo: la FINA Marathon 2018 si sposta per la prima volta nella storia alle Seychelles, dopo il debutto stagionale il 17 marzo in quel di Doha. Domenica 20 maggio in programma ovviamente sia la prova al maschile che quella al femminile, sarà al via anche la nazionale italiana.

La FIN ha diramato oggi i selezionati azzurri per la manifestazione in terra africana. Al via Arianna Bridi (Esercito/RN Trento), Rachele Bruni (Esercito/Aurelia Nuoto), Martina De Memme (Esercito/Nuoto Livorno), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene) e Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli).

Rosa praticamente identica a quella vista due mesi fa a Doha: assente però Gregorio Paltrinieri, che in questo 2018 si dedicherà da ora in poi al nuoto in vasca, con gli Europei di Glasgow come appuntamento più importante.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter FINA