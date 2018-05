LIVE Volley, Italia-Australia in DIRETTA: 2-3, azzurri sconfitti nella prima amichevole stagionale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di volley maschile. Debutto stagionale per la nostra Nazionale che scenderà in campo al PalaCaforio di Reggio Calabria: gli azzurri affronteranno gli aussies in un test importante in vista dell’inizio della Nations League (prossimo weekend in Serbia). Mancheranno Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, oltre a Filippo Lanza e Massimo Colaci. Il CT Chicco Blengini dovrà fare degli esperimenti con la squadra e testare il sestetto puntando su Simone Giannelli in cabina di regia, poi ballottaggio nel ruolo di opposto tra Gabriele Nelli e Andrea Argenta, grande ritorno di Simone Parodi che potrebbe giocare di banda accanto a Luigi Randazzo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito. Domani si replica al PalaCatania (ore 20.30).

ITALIA-AUSTRALIA 2-3. Azzurri sconfitti in amichevole al debutto stagionale.

15-17 Antonov viene murato. L’Australia ha vinto.

15-16 Randazzo serve in rete.

15-15 Ancora Randazzooooo! Annulla lui in lungolinea.

14-15 Altro primo tempo dell’Australia e altro match-point.

14-14 Annulla tutto Randazzo con una bomba delle sue.

13-14 Polo serve in rete, match-point per l’Australia.

13-13 Peacock cerca la seconda ma viene stampato da Polo.

12-13 Passa il primo tempo degli australiani.

12-12 Bellissima pipe di Randazzo.

11-12 Giannelli serve in rete.

11-11 Missile di Antonov.

10-11 Ace degli australiani. Blengini chiama time-out.

10-10 Nelli viene murato.

10-9 Diamantini sbaglia il servizio.

10-8 Lungo il servizio di Sanders.

9-8 Primo tempo, bisogna lottare fino in fondo.

9-7 ACEEEEEE! Randazzoooooooo! Fondamentale break dell’Italia. L’Australia chiama time-out.

8-7 Invasione degli australiani sull’attacco di Antonov. Italia avanti di un punto al cambio campo.

7-7 Randazzoooooo! Che diagonaleeeeeeeeeeeeeee!

6-7 Nelli serve in rete.

6-6 Pronto pareggio dell’Italia.

4-6 Purtroppo Nelli attacca out.

4-5 Diagonale di Sanders.

4-4 Richards serve in rete.

3-4 Antonov serve in rete.

3-3 Randazzoooo! Ottimo attacco sulle mani del muro ma bravissimo Balaso a tenere su il lungolinea di Hodges.

2-3 Legnata di Randazzo.

1-3 Muro vincente sul primo tempo di Polo.

1-2 Mote serve in rete.

0-2 L’Australia piazza subito il break.

INIZIA IL TIE-BREAK.

ITALIA-AUSTRALIA 2-2.

25-19 Si va al tie-break.

24-19 Randazzo serve in rete.

23-17 Ottimo mani fuori di Nelli.

22-16 ACEEEEEEE! Polo scatenato, Italia verso il tie-break.

21-16 Invasione del muro australiano.

20-16 Mani fuori di Randazzo.

19-16 Ottimo attacco di Stevenson, l’Australia non molla.

19-15 Polo sta giocando molto bene, peccato che non sia nella lista per la Nations League.

18-14 Bel primo tempo di Polo.

17-14 Ottimo diagonale a tutto braccio di Nelli.

16-14 Lungolinea di Hodges.

16-13 Simone Parodi attacco sul muro avversario.

15-12 Ottimo Randazzo in diagonale.

14-12 Rimangono i due punti di vantaggio, Nelli serve in rete.

13-11 Muro di Mote su Randazzo, l’Australia non molla la presa.

13-8 Ancora Randazzo con un bel mani fuori, ora l’Italia sta giocando bene.

11-8 Ottimo primo tempo di Polo.

10-8 Hodges mette il pallone tra muro e rete.

10-7 Richards sbaglia il servizio.

9-6 ACEEEEEEEE! Giannelliiii su Richards.

8-6 MUROOO! Polo su Richards.

7-6 Hodges serve in rete.

6-6 L’Australia pareggia, errore a rete di Giannelli e Peacock chiude.

6-5 Ancora il lungolinea di Hodge.

6-4 Botta e risposta tra Nelli e Hodges.

5-3 Attacco fulminante di Hodges.

5-2 Parodiiiiii! Che palla! Alzata a tutto campo di Giannelli, lui trova il diagonale da posto 4 con grande finezza superando un muro a due.

4-2 Richards cerca le mani del muro ma non le trova.

3-2 Primo tempo di Mote.

3-1 Ottimo pallonetto spinto di Nelli.

2-1 Pipe di Richards.

2-0 ACEEEEEEEEEE! L’Italia prova a svegliarsi dai nove metri.

1-0 Bel diagonale di Randazzo.

INIZIA IL QUARTO SET.

ITALIA-AUSTRALIA 1-2.

20-25 Richards in diagonale, la chiude lui.

20-23 Nelli attacca bene sulle mani del muro.

19-23 Ace di Sanderson.

19-22 Lungo il servizio di Nelli.

19-21 Viene azionato nuovamente il buon Nelli che schianta a terra un diagonale.

18-21 Ottimo diagonale di Hodges.

18-20 Randazzo la mette nell’angolino.

17-20 Baranowicz serve in rete e torna in panchina.

17-19 Lungo il servizio di Richards. Rientra Baranowicz per il servizio.

16-19 Davvero non riusciamo a replicare ai nostri avversari, sono visibilmente più in forma, hanno già delle amichevoli nelle gambe.

15-18 Pallonetto di Nelli in rete… Che errori.

15-17 L’Australia conserva i due punti di vantaggio col diagonale di Hodges.

14-16 Randazzo serve in rete.

14-15 Questa volta Randazzo passa.

13-15 Primo tempo di Mote, break dell’Australia. Blengini chiama time-out.

13-14 Invasione di Randazzo a rete in fase offensiva.

13-13 Ancora Hodges, non riusciamo a contenerli a muro.

13-12 Bellissimo attacco di Randazzo in mezzo al muro.

12-12 Peacock di seconda. Peccato perché Parodi era stato fantastico in difesa.

11-11 Si rimane in parità, grave errore di Randazzo in contrattacco.

10-10 Lungo il servizio di Richards.

9-10 Errore comunicazionale tra i ragazzi. Mazzone tiene su un muro ma nessun compagno va a prendere il secondo tacco.

9-9 Legnata di Mazzone in primo tempo.

8-9 Richards è letteralmente indemoniato, diagonale su Randazzo.

8-8 Grande attacco di Parodi a tutto braccio.

7-8 L’Australia torna avanti con un buon primo tempo di Mote.

7-7 Randazzo sfiora l’ace.

7-6 Mani fuori di Randazzo.

6-6 Grande attacco di Sanderson, Antonov e Randazzo stanno faticando in difesa.

6-5 Buon primo tempo di Polo.

5-5 Ottimo primo tempo di Mote.

5-4 Graham serve in rete, conserviamo il punto di vantaggio.

4-3 MUROOOO! Ancora Mazzone. Era importante rimettere la testa avanti.

3-3 MUROOOO! Finalmenteeeeeeeee! Mazzone su Richards, ci voleva.

2-3 Richards sfiora l’ace, fortunatamente sbaglia.

1-3 L’Australia difende tantissimo, Mazzone fallisce due primi tempi e poi perde un confronto a rete.

1-2 Richards indemoniato.

INIZIA IL TERZO SET.

ITALIA-AUSTRALIA 1-1.

18-25 Richards indemoniato in questo secondo set, l’Australia pareggia.

18-24 Hodges serve in rete.

17-24 Ancora Richards.

17-23 Richards passa in mezzo al muro.

17-22 Ancora Nelli! Sontuosa alzata dietro di Giannelli. L’opposto è scatenato.

16-22 Purtroppo lungo il servizio di Diamantini.

16-21 Che diagonale violento di Nelli, una bomba delle sue su alzata veloce di Giannelli.

15-21 Legnata in diagonale di Hodges.

15-20 ACEEEEEEEEEE! Randazzoooooooo! Entra e piazza la bomba. Proviamoci!

14-20 Ancora primo tempo di Diamantini.

13-20 Lungo il servizio di Nelli.

13-19 Ottimo primo tempo di Diamantini.

12-19 Pipe di Richards. Nelli è stato ben difeso e Peacock gioca bene. Azzurri spariti dal campo, Blengini chiama-out.

12-18 Ancora Hodges che sorprende il muro a tre, l’Italia è in confusione.

12-17 Hodges permette all’Australia di conservare i cinque punti…

12-16 Questa volta Richards serve lungo.

11-16 Ancora l’ace di Richards… Pazzesco.

11-15 Ace di Richards, Italia in difficoltà.

11-14 ATTENZIONE! Giannelli impreciso in palleggio, l’Australia prova a prendere il largo. Blengini chiama time-out.

11-13 Antonov allarga troppo il lungolinea.

11-11 Hodges serve in rete.

10-11 Ancora Hodges in diagonale, sta facendo tutto l’opposto.

10-10 Parodi si scatena in attacco e l’Italia trova la nuova parità.

8-10 Break dell’Australia, Graham mura Nelli.

8-9 Ancora Hodges che attacca bene sulle mani di Parodi a muro. Mote aveva tenuto su un gran diagonale di Nelli.

8-8 Questa volta Hodges trova il lungolinea.

8-7 Hodges attacca lungo! Vantaggio dell’Italia.

7-7 Buon Parodi che trova le mani alte del muro.

6-7 Sanderson inchioda a terra, ora l’Australia sta giocando davvero molto bene.

6-6 Regna l’equilibrio, che legnata di Nelli in diagonale dalla seconda linea.

5-5 Eccezionale diagonale di Antonov da posto 4.

4-5 In rete il servizio di Mazzone.

4-4 Richards serve in rete.

3-4 Nelli e Mazzone saltono con anticipo a muro e vengono scavalcati da Richards.

3-3 Pipe di Richards, l’Australia sembra più convinta in questo avvio di secondo set.

3-2 Primo tempo di Graham.

3-1 Buona giocata di Nelli che trova un mani out.

INIZIA IL SECONDO SET.

ITALIA-AUSTRALIA 1-0.

25-16 Primo tempo di Mazzone, ottimo Giannelli. L’Italia ha vinto il primo set.

24-16 Parodi serve in rete.

24-15 Puntoooo! Balasoooooo! Il nostro libero si è immolato due volte in difesa, poi sottorete l’ha mandata di là per miracolo e l’Australia ha pasticciato. Nove set-point.

23-15 MUROOOO! Nelliiiiiii, eccezionale su Hodges.

22-14 Italia in totale controllo della situazione, time-out dell’Australia.

21-14 MUROOOO! Parodi pazzesco su Richards.

20-14 Stupendo diagonale di Parodi.

19-14 Conserviamo i cinue punti di vantaggio senza particolari problemi.

18-13 In rete il servizio di Antonov.

18-12 Nelliiiiiiii! Che sassata in lungolinea! Azione micidiale.

17-11 Giannelliiiiiiiiiiiiiii! Diamantini tira giù il primo tempo ma viene ricevuto lungo, pallone a filo rete e il nostro palleggiatore chiude con una flash.

16-11 Italia in totale controllo in questo primo set.

15-10 Antonov su di giri, ottimo mani fuori. Buon lavoro difensivo degli azzurri.

14-10 Parodi sbaglia il servizio.

14-9 MUROOOO! Nelliiii! Che stampatone! Prima Gabriele aveva attaccato in lungolinea ma era stato tenuto su, si è subito riscattato al centro.

13-9 Hodge serve in rete.

12-9 Primo tempo di Graham, stiamo soffrendo un po’ a muro, per il resto giochiamo senza particolari problemi.

12-8 Ancora Nelli, ancora in diagonale, ancora sulle mani del muro. Perfetto.

11-8 Mani fuori di Hodge, Parodi ha delle difficoltà a muro.

11-7 Ottima ricezione di Rossini sul servizio, Giannelli alza un primo tempo rapidissimo per Diamantini che chiude.

10-7 Bellissima accelerazione di Peacock e Richards mette giù un violento diagonale.

10-6 Peacock serve in rete, l’Italia conferma i quattro punti di vantaggio.

9-5 Lungo il servizio proprio di Sanderson, Italia in totale controllo della partita.

8-5 Bel lungolinea di Sanderson.

8-4 Nelliiiii! Primo punto della partita, sfonda il muro di prepotenza. Time-out.

7-4 MUROOOOO! Antonov perfetto su un attacco dalla seconda linea.

6-4 Richards serve in rete.

5-4 Bel mani fuori di Richards sul muro di Giannelli.

5-3 Ancora il primo tempo di Mazzone, perfetta intesa con Giannelli come ai tempi di Trento.

4-3 Giannelli serve in rete.

4-2 Perfetto primo tempo di Mazzone, problemi in ricezione sul servizio di Giannelli.

3-2 ACEEEEEEEEEEE! Giannelli, bellissima palla in zona di conflitto.

2-2 Pipe celestiale di Antonov dalla seconda linea dopo un buon muro di Mazzone di Graham.

1-2 Parodiiiiiiii! Ottimo attacco sulle mani alte del muro in diagonale su bagher di Rossini, bella ricezione di Antonov.

0-2 Ace di Mote, Parodi piantato.

0-1 Primo tempo di Mote.

18.01 Questo il primo sestetto dell’anno dell’Italia. Dunque Nelli opposto preferito ad Argenta, grande ritorno di Parodi dopo cinque anni accanto ad Antonov di banda (out Randazzo), al centro la strana coppia composta da Mazzone e Diamantini, Rossini il libero.

SESTETTO ITALIA:

Giannelli-Nelli, Parodi-Antonov, Mazzone-Diamantini, Rossini

SESTETTO AUSTRALIA:

Peacock-Hodges, Sanderson-Richards, Mote-Graham, McPerry

17.58 Stretta di mano tra i giocatori.

17.55 Inni Nazionali.

17.54 Le squadre entrano in campo.

17.53 Oggi sono assenti Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Massimo Colaci, Simone Anzani. Curiosità sul sestetto che verrà schierato da Chicco Blengini.

17.52 La nostra Nazionale farà il proprio esordio stagionale al PalaCafiore di Reggio Calabria.

17.50 Buongiorno a tutti. Dieci minuti all’inizio di Italia-Australia, amichevole di volley maschile.