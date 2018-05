LIVE Volley, Finale Scudetto 2018: Civitanova-Perugia, gara4 in DIRETTA: 3-1, si decide tutto in gara5!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara4 della Finale Scudetto di volley maschile. Può essere il giorno del tricolore: i Block Devils conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria in trasferta che varrebbe il primo titolo della storia. I Campioni d’Italia, di fronte alla bolgia dell’Eurosuole Forum, vogliono regalarsi un successo che manderebbe tutti alla bella di domenica: la Lube, dopo essere stata stata travolta in gara3, proverà a confermare l’imbattibilità casalinga mentre la Sir cercherà il primo trionfo lontano dalle proprie mura in questi playoff.

Si preannuncia una sfida estremamente equilibrata ed intensa che regalerà grande spettacolo. Ivan Zaytsev contro Osmany Juantorena, Aleksandar Atanasijevic sfida Tsvetan Sokolov, Luciano De Cecco contro la regia di Micah Christenson, la super sfida tra i centrali, grande show offensivo e imprevedibilità in campo. Può succedere di tutto in un incontro che può decidere l’intera stagione.

CIVITANOVA-PERUGIA 3-1. La Finale Scudetto è sul 2-2, si decide tutto a gara5. Appuntamento a domenica 6 maggio (ore 18.00): appuntamento imperdibile, si gioca al PalaEvangelisti!

25-20 CIVITANOVA HA VINTO!

24-20 Berger annulla il primo.

24-19 Invasione di Berger. Cinque set-point per Civitanova.

23-19 Sokolooooooooooov attacca direttamente una palla in area.

22-19 MUROOOOOOOO! Berger su Sokolov, Perugia prova a non mollare. Medei chiama time-out.

22-18 Atanasijevic in diagonale.

22-17 ACEEEEEEEEEEEEE! Juantorenaaaaaa! Civitanova viaggia verso la vittoria.

21-17 Stankoviiiiiiiiic! Primo tempo stellareeeee, Christenson sbaglia l’alzata ma il capitano si inventa la giocata assurda. Scatto della Lube.

20-17 Perugia restituisce il favore.

19-17 Christenson serve lungo.

19-16 MUROOOOOOOOOOOO! Stankovic sul primo tempo di Podrascanin. Civitanova respira con le sue stampate. Christenson al servizio.

18-16 MUROOOOOOOO! Juantorenaaaaaaaaaaaaa! Stampato Atanasijevic, Civitanova conserva i due punti di vantaggio.

17-15 Ci pensa il solito Juantorena, parallela da fenomeno.

16-15 Christenson sbaglia l’intesa con Cester che non può attaccare, il pallone scivola via.

16-14 Zaytsev risponde attaccando sul muro di Christenson.

16-13 Juantorena mette d’accordo tutti con una delle sue bombe.

Errore arbitrale. E’ scappato un fischietto, Perugia non aveva commesso il quarto tocco. Si ripete il punto.

15-13 Sokolov allarga troppo il diagonale! Perugia recupera un break e prova a rimanere in partita!

15-12 Bellissima pipe di Berger.

15-11 Sokolov aggiusta un pallone in area arretrando, ma che buco nel cuore del campo di Perugia.

14-11 Stankovic serve in rete.

14-10 Kovaaaaaaaaar! Attacca benissimo sulle mani del muro, una delle sue rare invenzioni. Super Grebennikov su servizio di Atanasijevic.

13-10 Errore al servizio di Juantorena.

13-9 Atanasijevic attacca direttamente in rete. Zaytsev si era immolato in difesa ma i compagni non l’hanno aiutato. Bernardi chiama time-out, situazione complicata per i Block Devils.

12-9 Juantorenaaaaa! Lungolinea superlativo, è saltato altissimo.

11-9 Bel primo tempo di Podrascanin.

11-8 ACEEEEEEEEE! Christenson su Colaci.

10-8 Russell attacca in parallela, ma sbaglia.

9-8 ACEEEEEEEEEEEEE! Zaytseeev, finalmente.

9-5 Stankoviiiiiiiic, sontuoso primo tempo. Civitanova sta schiacciando Perugia.

8-5 MUROOOOOOOOOOOOOOO! Stampatona a tre di Civitanova.

7-6 Kovar serve lungo.

7-5 Primo tempo appoggiato di Cester, male Anzani in difesa.

6-5 Zaytsev recupera un break con un ottimo attacco da posto 4 su muro di Christenson.

6-4 Anzani col primo tempo prova a tenere Perugia a galla.

6-3 MUROOOOOOOOOO! Christensooooooooooooooooooon, stampato Zaytsev. Allungo della Lube. Bernardi chiama time-out.

5-3 Errore di Russell al servizio. Perugia sta sbagliando davvero troppo.

4-2 Sontuoso primo tempo di Stankovic.

3-1 Stellare pipe di Juantorena, subito break della Lube.

2-1 Civitanova parte subito forte, vuole chiudere i conti e regalarsi la bella.

INIZIA IL QUARTO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 2-1.

25-19 Shaw cerca la seconda, si ferma sul nastro. Civitanova ha vinto il terzo set.

24-19 Sokolov attacca lungo, sulla traiettoria Russell che era già fuori dal campo. Cinque set-point per Civitanova.

23-19 Sokolov batte in rete.

23-18 Kovar attacca facile da posto 4 sulla testa di Shaw.

22-18 Azione prolungata, chiude Zaytsev attaccando bene sul muro. Break recuperato da Perugia.

22-16 Anche Atanasijevic sbaglia al servizio.

21-16 Primo tempo di Anzani per tenere Perugia a galla.

21-15 Wooooooow! Juantorena attacco diretto su un bagher telefonato di Kovar, supera il muro a tre e trova un punto stellare.

20-15 Christenson serve in rete.

20-14 Sokoloooooooooov! Vince il contrasto a muro con Podrascanin. Sfida tra titani.

19-14 Zaytsev serve in rete.

18-14 Attacco in pipe di Russell.

18-13 Juantorena inchioda a terra una bomba in parellela nei tre metri. Streptoso, Civitanova avanti di cinque punti. Ora non deve bloccarsi come ha fatto nel secondo set.

17-13 Kovar serve in rete.

17-12 MUROOOOOOOOOOOOOOO! Cesteeeeeeeeeeer su Zaytsev. Civitanova scatenata in questo frangente. Bernardi chiama time-out.

16-12 Anzani serve lungo.

15-12 Scambio pazzesco! Difese da entrambe le parti, chiude Atanasijevic con una parallela al limite.

15-11 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Sokoloooooooooooov! La Lube prova a scappare via.

14-11 Superlativo primo tempo avanzato di Cester, Christenson sale in quota.

13-11 Atanasijevic tiene a galla Perugia.

13-10 Sokolooooooooov! Che mani ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut! Punto stellare dell’oppostone bulgaro su free ball, Civitanova piazza l’allungo. Bernardi chiama time-out.

Pallone out! Aveva ragione il coach della Lube. Civitanova avanti 12-10. Break fondamentale, il primo del secondo set!

11-11 Atanasijevic si inventa il diagonale ma Medei chiama time-out.

11-10 ACEEEEEEEEEEE! Stankoviccccccc che bombaaaaaaa!

10-10 Sokolov superbo, parallela interna stellare su ottima alzata dietro di Christenson, Russell non ci arriva. Regna la sovranità.

9-10 ACEEEEEEEEEEEE! Atanasijevic su Juantorena!

9-9 Ancora Atanasijevic, ancora sul secondo interno a muro. Stankovic si arrende. Fase snervante della partita.

9-8 Superlativo Juantorena in diagonale, attacco pazzesco, Podrascanin si immola ma non basta. Pantera superlativo in questo avvio di terzo set.

8-8 Primo tempo no look di Podrascanin, nessuno riesce a trovare il break.

8-7 Juantorena stellare sulla mani interna di Podrascanin a muro.

7-7 Risponde Zaytsev sfondando il muro.

7-6 Sokolov sta salendo in quota, che legnata in faccia a Russell togliendo il tempo di Zaytsev a muro.

6-6 Errore di Kovar al servizio.

6-5 Christenson prova ad azionare Sokolov, ottimo diagonale.

5-5 Botta e risposta tra le due squadre. Sokolov serve in rete. Non si sblocca la situazione.

4-4 Atanasijevic attacca benissimo sulle mani di Kovar a muro.

4-3 Schiacciata violentissima di Sokolov.

3-3 Atanasijevic replica con lo stesso colpo stendendo Juantorena.

3-2 Pazzesco diagonale stretto di Juantorena nei tre metri.

2-2 Perugia pareggia prontamente i conti.

2-1 Perfetto il primo tempo di Podrascanin.

2-0 Subito il break di Civitanova con Juantorena che sfonda il muro avversario.

INIZIA IL TERZO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 1-1.

Podrascanin è atterrato male dal muro ma non sembra nulla di grave.

24-26 Podrascanin mette giù il primo tempo e chiude il set! Perugia ha vinto il parziale. Juantorena tenuto ottimamente.

24-25 Zaytsev tira un missile sulle mani alte del muro, altro set-point per Perugia.

24-24 Sandeeeer, che mani fuori stellare! L’americano entra al posto di Kovar e annulla il set-point. Si va ai vantaggi.

23-24 ACEEEEEEEEEEEEEEE! Anzani su Sander. Perugia opera il sorpasso nel momento clou.

23-23 Lungo il servizio di Sokolov.

23-22 Errore al servizio di Perugia. Bernardi chiama time-out.

22-22 Russell indemoniato in questo secondo set, ottimo colpo di attacco sulle mani alte del muro e pareggia nuovamente.

22-21 Sokolov trova il tocco del muro e dà un po’ di respiro a Civitanova.

21-21 Russeeeeeeeeeeel! Cosa ha messo giùùùùùù! Parallela sopra muro a 2 su invito di Zaytsev, bravissimo Colaci in difesa. Perugia pareggia.

21-20 Atanasijevic perfetto in diagonale.

21-19 Podrascanin serve lungo.

20-19 Ottima parallela di Atanasijevic a tutto braccio superando il muro a tre.

20-18 Questa volta il muro di Stankovic stampa Zaytsev che era stato così bravo sulla bomba di Juantorena. Break di Civitanova, ma Kovar sta soffrendo in ricezione.

19-18 MUROOOOOO! Russell su Sokolov. Il servizio dello Zar crea problemi alla ricezione della Lube. Medei chiama time-out.

19-17 MUROOOOOOOOOOOOOO! Atanasijevic stampa Juantorena costretto a un attacco difficile dopo la bomba di Zaytsev al servizio.

19-16 Ottimo attacco in pipe di Russell.

19-15 Tiene il cambiopalla, Perugia sta faticando troppo a muro.

18-14 ACEEEEEEEEEE! Kovaaaaaaaaaaaaaaaar! De Cecco aveva cercato un miracolo di piede ma inutile. Pronto allungo di Civitanova.

17-14 Sokolov trova il mani fuori su Zaytsev.

16-14 ACEEEEEEEE! Anzaniiiiiii! Perugia cerca il rimontone! Bernardi chiama time-out.

16-13 Sokolov fatica a entrare in partita e sbaglia ancora.

16-12 Primo tempo rapidissimo di Cester.

15-12 Russell serve forte, Kovar riceve male, Zaytsev chiude di prima intenzione.

15-11 In attacco si sta facendo vedere soltanto Russell.

15-10 Christenson delizioso in palleggio stretto per Sokolov che tira il diagonale stretto.

14-10 ACEEEEEE! Atanasijevic prova a riaprire i conti.

14-9 Ci pensa Russell che attacca bene sulle mani alte del muro.

14-8 ACEEEEEEEEEEE! Juantorenaaaa! La Pantera sta spaccando il secondo set con il suo turno in battuta.

13-8 Kovaaaaar! Da posto 4, è scatenato anche lui. Bravissimi Grebennikov e Christenson in difesa, la Lube sta mettendo in campo tutto, Perugia contratta.

12-8 Juantorenaaaa! Fa tutto lui, attacca sulle mani del muro, il pallone si impenna e Zaytsev non ci arriva in copertura.

11-8 Christenson sbaglia il servizio.

11-7 Juantorenaaaaa! Che legnata in mezzo al campo.

10-7 Zaytsev pesta la riga dei nove metri al servizio.

9-7 Zaytsev difende benissimo su Zaytsev, palla a Russell che gioca bene sul muro e chiude il punto.

9-6 Pazzescooo! Bagher rovesciato assurdo di Cester, Christenson cerca di arrivarci a rete e la mette a terra ma commette invasione.

9-5 MUROOOOOOOOOOO! Stankoviiiiiiiiiiiiic, stampato Atanasijevic che ha cercato il diagonale. Bernardi chiama time-out.

8-5 Stellare diagonale di Juantorena. La Lube vuole subito l’allungo.

7-5 Civitanova conserva i due punti di vantaggio con grande autorevolezza. Perugia sembra un po’ al limite.

5-4 Ottimo mani out di Zaytsev.

5-3 Ottimo primo tempo di Cester, grande lettura di Christenson.

4-3 Stankovic restituisce subito il favore dai nove metri.

4-2 Anzani serve in rete, Civitanova conferma il break.

3-1 Sokolov si riscatta subito.

2-1 MUROOOO! Russell su Sokolov.

2-0 Podrascanin sbaglia il primo tempo.

INIZIA IL SECONDO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 1-0.

25-19 ACEEEEEEEEE! Stankovic, Civitanova ha vinto il primo set.

24-19 Perfetto Sokolov in lungolinea, cinque set-point per Civitanova.

23-19 Atanasijevic attacca forte sulle mani del muro.

23-18 Attacco stupendo di Juantorena che riceve il servizio e poi ad attaccare da posto 4.

22-18 De Cecco strepitoso, Atanasijevic concretizza con un bel pallonetto.

22-17 Zaytsev però serve in rete.

21-17 Bel mani fuori di Zaytsev.

21-16 Sontuoso primo tempo di Stankovic che attacca forte sul muro, pallone out. La Lube vede il primo set.

20-16 MUROOOOOOO! Christenson stampa Atanasijevic! Allungo di Civitanova.

19-16 Altro errore di Zaytsev. Lo Zar cerca le mani del muro ma non le trova.

18-16 Kovar serve in rete.

18-15 Grande legnata di Kovar al servizio, il pallone torna nella metà campo della Lube e Cester chiude direttamente con una flash.

17-15 Zaytsev forza troppo il diagonale e il pallone esce.

16-15 Pallonetto fuori di Kovar. Perugia è rientrata in partita, Medei chiama time-out.

16-14 ACEEEEEEEEEEE! Anzaniiiiiiiii! Flottante perfetta, Kovar sbaglia totalmente in ricezione.

16-13 Sokolov ricambia il favore dai nove metri.

16-12 Berger serve in rete.

15-12 Atanasijevic sfonda il muro, Kovar non ci arriva dietro. Break recuperato da Perugia.

15-11 Stupendo diagonale di Berger.

15-10 Entra Berger, riceve bene, De Cecco va col bagher rovesciato ma l’austriaco e Anzani non si comprendono, il pallone cade. Bernardi chiama time-out.

14-10 ACEEEEEEEEEEE. Stankoviiiiic, Civitanova riallunga nuovamente.

13-10 Fuori di un soffio il servizio di Atanasijevic.

12-10 Kovar cerca un diagonale ma allarga troppo il pallone. Perugia in rimonta.

12-9 Risolve ancora Atanasijevic dalla seconda linea, Kovar sbaglia in difesa. Perfetto lavoro di Zaytsev.

12-8 Bravo Atanasijevic a sfondare il muro dopo un’alzata dietro di De Cecco che si era arrampicato sull’asta.

11-6 Christenson cerca l’ace e lo manca di pochissimo!

11-5 Legnata in parallela di Juantorena, attacca diretto sullo stinco di De Cecco.

10-5 Primo tempo di Podrascanin. Questa è l’unica arma di Perugia in avvio di partita.

10-4 Perfetto Christenson di seconda. Pallonetto che poteva essere letto ma Russell arriva in ritardo.

Bernardi la aveva buttata lì e invece gli è andata bene. C’è invasione di Cester a muro, punto girato. Si riparte dal 9-4 per Civitanova.

10-3 Atanasijevic sbaglia la parallela! Bernardi chiama un inutile video-check sfruttandolo come time-out. La Lube sta volando.

9-3 Stupendo primo tempo di Cester, superlativa alzata di Christenson dalla seconda linea dopo un’ottima ricezione.

8-3 Primo tempo di Anzani.

8-2 Juantorenaaaa! Pipe megagalattica, gioca solo Civitanova.

7-2 Ci mette una pezza Luciano De Cecco con un’invenzione di seconda.

7-2 Lunga la parallela di Russell! I Block Devils sono in totale confusione.

6-2 MUROOOOOOOOOO! Kovar stampa Atanasijevic da posto 4. Bernardi chiama subito time-out, difficoltà per Perugia che soffre l’aggressività di Civitanova.

5-2 Atanasijevic serve in rete.

4-2 Ottima diagonale stretto di Russell che gioca bene sul muro.

4-1 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! JUANTORENAAAAAAAA! Missilata su Zaytsev, allungo di Civitanova.

3-1 Pronta risposta di Juantorena che schiaccia in diagonale.

2-1 Stellare pipe di Zaytsev dopo una stupenda ricezione su servizio di Christenson.

2-0 ACEEEEEEEEEEEE! Christenson! Che legnata, indecisione di Russell e Colaci non riesce a rimediare.

1-0 Lungo il servizio di Zaytsev, aveva cercato Juantorena.

18.01 INIZIA LA PARTITA. Zaytsev al servizio.

18.00 Ora è tutto pronto per iniziare.

Dunque Medei sceglie Kovar di banda per utilizzare Stankovic al centro, sacrificati Candellaro e Sander.

SESTETTO CIVITANOVA:

Christenson-Sokolov, Juantorena-Kovar, Stankovic-Cester, Grebennikov

SESTETTO PERUGIA:

De Cecco-Atanasijevic, Zaytsev-Russell, Podrascanin-Anzani, Colaci

17.56 Inno di Mameli.

17.55 Cinque minuti all’inizio della partita.

17.54 Le due squadre stanno finendo il riscaldamento.

17.53 Ormai le due squadre si conoscono perfettamente. Quella di oggi è la decima partita stagionale: 7 a 2 per Perugia nei precedenti.

17.52 Civitanova non ha mai perso una Finale Scudetto, ha vinto i 4 precedenti. Perugia ha invece fallito i due precedenti.

17.51 Le due squadre comunque si equivalgono tecnicamente anche se Perugia sembra avere qualcosina in più sotto il profilo tecnico come si è visto nelle ultime uscite.

17.50 Dieci minuti all’inizio della partita. Eurosuole Forum gremito da 4500 spettatori pronti a sostenere i cucinieri.

17.49 I Campioni d’Italia non vogliono farsi scucire lo scudetto dal petto, la Sir vuole il primo titolo della sua storia.

17.48 Ricordiamo i precedenti della serie: facili 3-1 casalinghi per Perugia in gara1 e gara3, Civitanova ha vinto gara2 rimontando dallo 0-2 e poi 1-2 9-15.

17.47 Si gioca all’Eurosuole Forum. Civitanova non ha mai perso in casa in questi playoff, Perugia non ha mai vinto in trasferta: oggi cambierà qualcosa?

17.46 Si sfidano Civitanova e Perugia. I Block Devils conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che varrebbe lo scudetto. La Lube cerca il successo per giocarsi tutto alla bella di domenica.

17.45 Buongiorno a tutti. Alle 18.00 inizierà la gara4 della Finale Scudetto di volley maschile.

