LIVE Moto2, GP Spagna 2018 in DIRETTA: Baldassarri spaventoso nelle FP3, Pasini terzo, Alex Marquez (5°) con caduta

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DELLA MOTOGP

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, aspettiamoci un altro confronto tutto Italia-Spagna. Sull’angusto circuito andaluso, infatti, Alex Marquez ha fatto vedere un ottimo passo nel corso delle prove libere del venerdì. Un messaggio chiaro quello del fratellino di Marc, desideroso di centrare la prima vittoria stagionale e rilanciarsi per il proseguo del campionato.

La numerosa pattuglia italiana non starà certo a guardare. Lorenzo Baldassarri è parso molto consistente nel day-1, veloce sia in configurazione da qualifica che per la gara. ll “Balda” è sembrato più brillante di un “Pecco” Bagnaia, trionfatore nell’ultimo round ad Austin (Stati Uniti), motivato a confermarsi anche in Andalusia. La sorpresa, fino ad ora, è stato il rookie Romano Fenati. Il pilota della Kalex (Marinelli Snipers Team) si è messo in luce fin da subito, dopo ave sofferto non poco nelle prime apparizioni di questa stagione. Il pilota ascolano ha concluso in quarta posizione nelle PL2 proprio davanti a Bagnaia e vuole essere della partita per qualcosa di importante anche nel time-attack. Un po’ più in difficoltà il secondo della graduatoria iridata Mattia Pasini, appiedato dalla sua moto nel corso dell’ultimo turno. Tuttavia il romagnolo ha ancora tempo per rifarsi.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di Moto2: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.55 con le PL3. Le qualifiche sono programmate alle 15.05. Buon divertimento!

Clicca qui per leggere il programma delle qualifiche del GP di Spagna 2018 – Clicca qui per leggere la cronaca delle prove libere 1 di Moto2 – Clicca qui per leggere la cronaca delle prove libere 2 di Moto2













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

11.42: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE delle prove libere 3 della Moto2 a Jerez. Ci ritroveremo per la DIRETTA LIVE delle qualifiche alle 15.05. Un saluto dalla redazione di OASport.

11.41: Un Baldassarri scatenato con un crono da record della pista con 395 millesimi di vantaggio e 420 di ritardo. Fenati (7°) e Bagnaia (9°) gli altri italiani nei dieci.

POS # RIDER GAP 1 7 L. BALDASSARRI 1:41.890 2 9 J. NAVARRO +0.395 3 54 M. PASINI +0.420 4 22 S. LOWES +0.475 5 73 A. MARQUEZ +0.514 6 41 B. BINDER +0.524 7 13 R. FENATI +0.556 8 23 M. SCHROTTER +0.671 9 42 F. BAGNAIA +0.680 10 27 I. LECUONA +0.907

11.40: BANDIERA A SCACCHI!!!!

11.38: ANCORA BALDASSARRI!!! 1’41″890 per lui e testa della graduatoria rafforzata con 395 millesimi di vantaggio su Navarro e 420 su Pasini. Due giri sotto il record di Alex Marquez. Mentre lo spagnolo, caduto in curva 6, continua a girare con la sella rotta.

11.37: 1’41″958!!!!! Super giro di Baldassarri che ha un passo spaventoso. 327 millesimi di vantaggio su Navarro e 352 su Pasini che migliora il suo crono. Sotto il record di Alex Marquez (1’42″080 dell’anno scorso).

Less than 15 minutes to go and its @7balda who leads #Moto2 FP3 pic.twitter.com/ZsaStVheRO — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) May 5, 2018

11.36: Scivolata per Alex Marquez che alla curva 6 perde l’anteriore, partendo per la tangente. Fortunatamente nessuna conseguenza per il fratellino di Marc.

11.34: 1’42″472 per Pasini che sale in settima piazza. Un equilibrio pazzesco visti i distacchi!

11.30: A 10′ dal termine delle FP3, questa la situazione con Fenati (1’42″446) in sesta piazza:

POS # RIDER GAP 1 7 L. BALDASSARRI 1:42.206 2 9 J. NAVARRO +0.079 3 22 S. LOWES +0.159 4 73 A. MARQUEZ +0.198 5 41 B. BINDER +0.208 6 13 R. FENATI +0.240 7 54 M. PASINI +0.316 8 23 M. SCHROTTER +0.355 9 42 F. BAGNAIA +0.364 10 5 A. LOCATELLI +0.626

11.28: Ottimo anche il ritmo di Sam Lowes, in 1’42″6, con la sua Ktm.

11.25: Fermo in pista la Ktm di Binder con il pilota che la sta portando in spinta ai box.

11.23: GRANDE BALDASSARRI!!!! 1’42″206. Un turno di grande livello e testa pienamente meritata la vetta della graduatoria con 79 millesimi di vantaggio.

11.22: Torna in pista Mir!

11.20: Fioccano i caschi rossi: Navarro si porta in vetta in 1’42″285 a precedere Sam Lowes (Ktm) con 80 millesimi di ritardo ed Alex Marquez (+0″119). Mentre Baldassarri continua a fare passaggi molto veloci, perdendo qualcosa nel t4.

11.17: Di seguito l’ordine dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 73 A. MARQUEZ 1:42.404 2 41 B. BINDER +0.010 3 7 L. BALDASSARRI +0.075 4 22 S. LOWES +0.116 5 23 M. SCHROTTER +0.157 6 42 F. BAGNAIA +0.166 7 9 J. NAVARRO +0.353 8 5 A. LOCATELLI +0.428 9 27 I. LECUONA +0.431 10 44 M. OLIVEIRA +0.453

11.14: Ktm che si fa vedere con Binder: 1’42″414 per il campione del mondo Moto3 2016 mentre Baldassarri continua a far vedere tempi eccezionali come costanza sempre sull’1’42″5.

11.12: Grande ritmo di Baldassarri che continua a siglare diversi giri sull’1’42″5.

11.10: Piovono le firme in questo momento: Oliveira passa in Tech3 KTM, portando avanti il proprio lavoro con la casa austriaca anche nella classe regina.

11.08: 1’42″519 per Baldassarri e terza piazza per il centauro italiano.

11.06: Baldassarri sale in quinta posizione con 396 millesimi di ritardo da Alex Marquez.

11.05: Fenati sale in settima posizione a +0″752 da Marquez mentre Schrotter strappa la seconda posizione a Bagnaia con 321 millesimi di ritardo dal leader.

11.04: Bagnaia si porta in seconda posizione con 384 millesimi di ritardo da Marquez ma la pista migliora di passaggio in passaggio.

11.03: Si scende sotto il muro dell’1’43”: Marquez ottiene sempre il miglior tempo in 1’42″403 con 495 millesimi di vantaggio su Barbera e 589 su Oliveira. Ma sta arrivando Bagnaia con ottimi intertempi.

11.01: Alex Marquez in 1’43″032 si porta davanti a tutti. 68 millesimi di vantaggio sulla KTM di Oliveira e 169 sulla NTS di Ondendaal.

10.59: Mir in vetta con il crono di 1’43″559 a precedere Marini di 79 millesimi e Vierge di 134. La classifica però è in grande evoluzione, visto che il turno è appena iniziato.

10.58: Giro di lancio per tutti i piloti in pista che cercano il limite fin da subito.

10.55: SEMAFORO VERDE!!!

10.52: Una novità per quanto riguarda il campionato Moto2 dell’anno prossimo. Herve Poncharal avrà team Ktm anche in Moto2, per cui l’impegno del manager francese sarà con il marchio austriaco anche nella media cilindrata.

NEWS #Moto2: @Tech3Racing joins forces with KTM from 2019 The French outfit had already announced their upcoming partnership with the Austrian manufacturer in #MotoGP earlier this year pic.twitter.com/u1DM4D2ZVL — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) May 5, 2018

10.48: Condizioni ideali per girare per girare quest’oggi in Spagna: temperature ideali per girare ed ottenere riscontri interessanti.

10.45: 10′ all’inizio delle PL3 della Moto2!

10.43: Anche la KTM fa parte della lotta, ma con il sudafricano Brad Binder, sesto. Il portoghese Miguel Oliveira, invece, è soltanto decimo a sette decimi da Marquez.

10.38: Per Pasini qualche problema sulla prestazione pura ma comunque il lavoro del romagnolo è stato molto improntato sulla gara.

10.34: I rookie in evidenza: Romano Fenati ha concluso quarto mentre Joan Mir, campione del mondo del campionato Moto3 2017 e quarto ad Austin, settimo. A Jerez potrebbero essere tra i protagonisti.

10.31: Va forte però la pattuglia italiana: Lorenzo Baldassarri ha ottenuto il secondo tempo, esibendo un ottimo passo mentre il leader mondiale “Pecco” Bagnaia, quinto, non è riuscito a massimizzare la prestazione nel time-attack ma la sua costanza è più che buona.

10.29: Ieri il più veloce è stato Alex Marquez, che con Jerez ha un rapporto decisamente particolare: pole e vittoria nel 2017. Le intenzioni sono quelle di confermarsi.

10.27: Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) dedicato ad Angel Nieto, attendiamoci fin da questo turno un confronto Italia-Spagna.

10.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, valide per il Mondiale di Moto2.

Foto: Valerio Origo