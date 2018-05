LIVE MotoGP, GP Spagna 2018 in DIRETTA: pole di Crutchlow, indietro Marquez, Dovizioso e Rossi

CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI SPAGNA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera partirà la caccia alla pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Il grande favorito della vigilia sembra essere Marc Marquez che durante le prove libere ha dimostrato di avere un eccezionale passo gara e di poter fare la differenza da un momento all’altro, forte di una Honda davvero di un altro pianeta anche con l’ottimo Cal Crutchlow che potrebbe essere la sorpresa.

Andrea Dovizioso, leader del Mondiale, vuole superarsi e cercherà di ottenere una posizione onorevole per poi conquistare il maggior numero possibile di punti in gara. La Ducati ha dato delle discrete risposte durante le prove libere proprio come la Yamaha di Valentino Russi e Maverick Vinales, altri due pretendenti alle posizioni che contano al pari di Dani Pedrosa e un redivivo Jorge Lorenzo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Spagna 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon divertimento a tutti.

14.57 Qui la griglia di partenza completa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

14.56 Crutchlow ha davvero trovato un giro perfetto.

14.53 A sorpresa Marquez neanche in prima fila, preceduto anche da Lorenzo! Ha deluso la Suzuki, che sembrava poter lottare per la pole. 8° Dovizioso, comunque distante appena 0.376 da Crutchlow e poco più di un decimo da tutti gli altri. Crisi nera per la Yamaha, Rossi e Vinales non sanno più cosa fare.

14.51 Crutchlow in pole, 259 millesimi meglio di Pedrosa. Chiude la prima fila Zarco. 4° Lorenzo, 5° Marquez, 6° Rins, 7° Iannone, 8° Dovizioso, 9° Petrucci, 10° Rossi, 11° Vinales, 12° Miller.

14.50 CRUTCHLOOOOOWWW!!! Si migliora ancora, 1’37″653 per il britannico, è POLE!

14.50 Lorenzo è quarto a 316 millesimi dalla vetta.

14.49 Pazzesco Zarco, è terzo, ma sta facendo un gran tempo Lorenzo!

14.48 Rossi sale al nono posto a 0.515 da Crutchlow, che resiste al comando davanti a Pedrosa, Marquez, Rins, Iannone, Lorenzo e Dovizioso.

14.47 Pedrosa secondo, ma sta arrivando anche Marquez. Sta migliorando anche Valentino Rossi!

14.45 Dovizioso sale al quinto posto a 0.277, purtroppo il forlivese è stato leggermente rallentato da Crutchlow.

14.44 Lorenzo sale in quarta piazza alle spalle di Iannone.

14.44 Crutchlow si porta al comando con 225 millesimi su Marquez, allucinante il britannico!

14.42 Dovizioso rientra in pista con gomma soft al posteriore. Deve almeno ripetere il tempo della Q1 (sarebbe terzo al momento).

14.40 Valentino Rossi è in crisi totale. Al momento è ultimo a 1″104 da Marquez! Il Dottore deve reagire! Dovizioso è ottavo a 6 decimi, non basta.

14.39 CHE BATTAGLIA! Marquez è in testa con il crono di 1’37″977, ma Iannone è secondo per soli 10 millesimi! 3° Crutchlow, poi Lorenzo, Rins, Pedrosa e Dovizioso.

14.36 Lorenzo unico pilota a montare la soft all’anteriore. Doppia media per Dovizioso, soft al posteriore per Rossi.

14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per definire la griglia di partenza!

14.33 Sulla carta sarà una questione tra Marquez, Iannone e Rins per la pole. Dovizioso e Rossi dovranno limitare i danni: per entrambi la seconda fila andrebbe accolta come un risultato soddisfacente.

14.27 Tra poco la Q2, sarà battaglia per la pole. Marquez favorito, occhio a Iannone….

14.26 l’Aprilia di Espargarò ha chiuso ad appena 4 centesimi da Vinales.

14.25 Dovizioso e Vinales, come da pronostico, staccano il biglietto per la Q2. 3° Aleix Espargarò, 4° Nakagami, 5° Morbidelli.

14.24 Qualificazione in cassaforte per Dovizioso e Vinales.

14.22 Vinales sale in seconda piazza a 0.275 da Dovizioso. Ottimo 4° Morbidelli, preceduto dall’Aprilia di Aleix Espargarò.

14.21 Miglioramento netto per Dovizioso, 1’38″074. Qualificazione alla Q2 in cassaforte.

14.18 Cambio gomme per Dovizioso, che non si fida del tempo realizzato e torna in pista.

14.16 Rabat, con la Ducati Avintia, è secondo a 0.213 da Dovizioso. 3° Vinales a 0.215, lo spagnolo della Yamaha dovrà sudarsi accesso alla Q2. Ottimo quarto Morbidelli.

14.14 Finalmente Dovizioso! 1’38″402, è nettamente al comando.

14.13 Media all’anteriore e soft al posteriore sia per Dovizioso sia per Vinales.

14.10 INIZIATA LA Q1!

14.06 A breve le Qualifiche 1, dove saranno presenti anche Dovizioso e Vinales.

14.04 In difficoltà Valentino Rossi, 14° a oltre un secondo e preceduto anche da Lorenzo, Miller e Morbidelli. La Yamaha proprio non riesce a risolvere l’eccessivo scivolamento della gomma posteriore.

14.02 Iannone chiude al comando le prove libere 4 in 1’38″444, 376 millesimi meglio di Rins: due Suzuki davanti! 3° Marquez, 4° Pedrosa, 5° Crutchlow, 6° un Dovizioso in ripresa, 7° Rabat, 8° Petrucci, 9° Vinales, 10° Pol Espargarò.

14.00 Niente da fare, è alto il ritmo tenuto da Rossi con le gomme hard.

13.59 Ottimo anche il passo gara di Iannone. Domani potrà giocarsela addirittura con Marquez per la vittoria?

13.58 A Jerez Honda davanti a tutti, poi Suzuki, Ducati e Yamaha. Gerarchie abbastanza consolidate per ora…

13.56 Crutchlow scavalca Dovizioso e sale al quarto posto. Valentino Rossi è 12° a 1″080 da Iannone.

13.54 Valentino Rossi prova per la prima volta la gomma hard sia all’anteriore sia al posteriore.

13.52 CHE SUZUKI! Rins si porta in seconda piazza a 0.376 dal compagno di squadra Iannone.

13.50 Iannone al comando davanti a Marquez e Rins. 4° Dovizioso, 5° Crutchlow, 6° Petrucci, 8° Lorenzo, 10° Rossi.

13.48 Rossi continua a girare con una gomma media molto usurata.

13.46 ANCORA IANNONEEEEE!!! CHE TEMPONEEEEEE!!!1’38″444 con gomma posteriore nuova, è in testa con ben 392 millesimi su Marquez!

13.43 Si conferma in gran forma la Suzuki. Iannone e Rins sono secondo e terzo a meno di 2 decimi da Marquez! Continua a faticare la Yamaha: 9° Valentino Rossi, 11° Zarco, 17° Vinales!

13.42 Risale Andrea Dovizioso, è quarto a 0.267 da Marquez. Il forlivese sembra più a suo agio con le medie.

13.39 “Solita” scivolata senza conseguenze per Marc Marquez.

13.38 Marquez si riporta davanti a Iannone di 173 millesimi.

13.37 IANNONEEEEEE! Pazzescooo, è in testa con 8 millesimi su Marquez (gomma media all’anteriore, hard al posteriore). Dovizioso è sesto a 3 decimi, risale Valentino Rossi, 8° a mezzo secondo.

13.35 Arriva subito un indiavolato Marquez e fa meglio di 197 millesimi rispetto a Petrucci con gomma dura! Valentino Rossi sta provando la media all’anteriore e al posteriore, il suo ritardo è di 7 decimi.

13.35 Petrucci al comando con 1’39″214.

13.32 Andrea Dovizioso deve reagire. 11° nelle FP3, dovrà disputare la Q1. Soprattutto deve inventarsi qualcosa in vista della gara di domani.

13.30 Subito tutti in pista. Curiosa combinazione hard-hard per Vinales, hard-media per Pedrosa, media-hard per Iannone. Dovizioso e Rossi su media-media, hard-hard anche per Marquez.

13.30 INIZIA LA FP4. Trenta minuti a disposizione dei piloti.

13.28 L’asfalto si è ormai gommato nuovamente dopo la timida pioggia della notte, splende il sole. Condizioni permette per girare.

13.25 Cinque minuti al semaforo verde.

13.24 Attenzione a Cal Crutchlow e Andrea Iannone che sono andati molto bene durante le prove libere.

13.22 Valentino Rossi sembra essere in ottime condizioni e può provare a puntare al podio mentre il compagno di squadra Maverick Vinales è più in difficoltà.

13.20 Andrea Dovizioso è rimasto fuori dalla top ten e dunque dovrà partire dalla Q1. Il weekend del forlivese si sta rivelando estremamente complicato, è necessario un cambio di rotta.

13.18 Marc Marquez ha dominato la FP3 e sembra il grande favorito per la conquista della pole position. Il Campione del Mondo in carica ha davvero un altro passo rispetto a tutti i rivali.

13.17 Al termine della FP4 si disputeranno le qualifiche del GP di Spagna. Alle 14.10 la Q1 a cui saranno costretti Dovizioso e Vinales, a seguire la Q2.

13.15 Buongiorno a tutti. Alle 13.30 inizieranno le FP4 della MotoGP. I piloti avranno a disposizione trenta minuti per gli ultimi accorgimenti.

