LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA: seconda tappa Haifa-Tel Aviv. Tre uomini in fuga, pericolo vento

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2018. I corridori dovranno affrontare un percorso quasi interamente pianeggiante di 167 km da Haifa a Tel Aviv. L’unica difficoltà altimetrica di questa frazione è il GPM di quarta categoria di Zikron Ya’aqov, posto dopo 90 km. Uno strappo di due chilometri e mezzo con pendenze oltre il 10%, su cui vedremo la lotta per conquistare la prima Maglia Azzurra di questa edizione. Il finale completamente pianeggiante vedrà invece i corridori giocarsi la vittoria in una classica volata di gruppo. Il nostro Elia Viviani partirà tra i grandi favoriti ed è pronto a conquistare il suo secondo successo nella Corsa Rosa, dopo quello del 2015. Ci aspettiamo di vedere protagonisti anche Sacha Modolo e Jakub Mareczko, mentre i rivali più accreditati saranno l’irlandese Sam Bennett e l’olandese Danny Van Poppel. Ci aspettiamo quindi grande spettacolo per la prima frazione in linea di questa edizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.10 per la partenza dei corridori, mentre gli aggiornamenti inizieranno dalle 12.40. Buon divertimento!

15.15: inizia anche la battaglia per la prima maglia azzurra! Scattano a ripetizione i fuggitivi ma c’è anche chi ci prova dal gruppo!

15.14: si avvicina il Gpm, i big stanno provando a prendere le prime posizioni del gruppo.

15.13: caduta nel centro del gruppo. Hamilton (Sunweb) e Janse Van Rensburg (Dimension Data) a terra, entrambi ripartono.

15.11: il gruppo vede gli attaccanti, il gap sta rapidamente scendendo sotto i 30”.

15.09: solo 40” tra gli attaccanti e il gruppo maglia rosa.

15.07: il ritmo della Bmc potrebbe essere propedeutico per gli abbuoni dei traguardo volante che potrebbero permettere a Dennis di scavalcare Dumoulin in classifica generale.

15.03: le squadre dei big si stanno stringendo attorno ai capitani, per ora non sembra esserci terreno adatto ai ventagli ma più avanti il gruppo sarà esposto al mare per lunghissimi chilometri.

15.00: in pochi minuti il vantaggio è crollato ad un solo minuto!

14.55: sta accelerando la Bmc!

14.48: ormai circa 15 chilometri alla breve salita di Zikhron Ya’aqov.

14.43: il divario tra gli attaccanti e il gruppo principale si è stabilizzato sui 3′.

14.38: i fuggitivi passano ora il cartello dei 100 chilometri al traguardo, 24 chilometri invece al primo Gpm del Giro.

14.37: un uomo a testa per Bmc, Sunweb, Wilier Selle Italia e Quick-Step Floors in testa al plotone, la Sky poco dietro con il classico trenino ma senza entrare direttamente in azione.

14.33: il gruppo attraversa Kibbutz Yagur, anche qui molta gente sulle strade come negli altri centri abitati (pochi) toccati fino ad ora dalla corsa.

14.31: velocità alte in gruppo, 2’45” di distacco dai fuggitivi.

14.27: si abbassa il divario del gruppo, 3’15”.

14.23: si fa vedere anche la Wilier – Selle Italia davanti. In caso di volata la squadra italiana punterà su Jakub Mareczko

14.19: continua a salire il vantaggio, ormai prossimo ai 4′. Ricordiamo i fuggitivi: Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), Davide Ballerini (Androni – Sidermec) e Lars Bak (Lotto FixAll).

14.10: 3′ di vantaggio per gli attaccanti, Sunweb schierata in forze davanti al gruppo per imporre il passo.

14.07: foratura per Elia Viviani, costretto a fermarsi. Non avrà problemi a rientrare, il ritmo in questa fase è piuttosto controllato.

14.06: ecco i fuggitivi.

14.03: il margine dei fuggitivi è salito per la prima volta sopra i 2′

13.59: 125 chilometri al traguardo, il gruppo è ora nell’entroterra. Tornerà sul mare a circa 75 dall’arrivo e lì potrebbe accendersi la corsa considerando il vento laterale.

13.55: la Sunweb di Tom Dumoulin si è messa davanti al gruppo a fare l’andatura. Un minuto per i fuggitivi

13.50: prima della partenza, ecco le parole di Elia Viviani

13.46: il gruppo però rimane a circa 40” di distacco.

13.44: Boivin è riuscito a rientrare sulla testa della corsa.

13.43: Viviani passa per primo nel gruppo e guadagna punti importanti per la maglia ciclamino.

13.42: Ballerini passa per primo al traguardo volante di Acres

13.39: 1’20” per gli attaccanti

13.38: caduta in gruppo, ripartono tutti senza problemi.

13.37: il canadese Boivin (Israel Cycling Academy) sta provando a rientrare

13.34: il vantaggio però aumenta, 40”.

13.31: Bak e Ballerini non sembrano molto convinti però. Attenzione perché a breve ci sarà il primo traguardo volante.

13.28: può essere una tappa adatta ad Andrea Guardini, che quest’anno è passato alla Bardiani-Csf. Flash vuole lasciare il segno

13.27: il vantaggio della coppia di testa è di circa 30” sul gruppo

13.25: ripreso Niv, altri scatti

13.23: sta provando a rientrare Guy Niv, della Israel

13.19: sono Bak e ancora Ballerini, molto attivo per ora

13.18: ancora un Androni-Sidermec e un Lotto Fix All all’attacco

13.17: ripresi!

13.16: si tratta di Sagiv e Campenaerts

13.14: ma ripartono gli scatti da dietro!

13.13: sul corridore dell’Androni si stanno riportando ancora un Lotto Fix All e un corridore della Israel Cycling Academy, il gruppo lascia fare. Sembra fatta per la prima fuga di questo Giro

13.12: ci prova in solitaria Davide Ballerini

13.11: vento molto forte! Un Androni-Sidermec e un Lotto Fix All in avanscoperta

13.10: si forma un primo tentativo di 5 uomini, il gruppo chiude

13.08: Stefano Allocchio abbassa la bandiera e scatta la tappa! Subito un attacco da parte di un atleta della Israel Cycling Academy che però non va a buon fine

13.07: ormai ci siamo!

13.01: foratura per Matteo Montaguti, ma la corsa vera e propria non è ancora iniziata

12.58: già da questi primi momenti si nota un vento intenso dal mare che più avanti nella tappa potrebbe creare scompiglio.

12.51: intanto il gruppo è partito per il tratto neutralizzato.

Stage 2 has started! | La tappa 2 è partita!

12.48: ha firmato anche il Team Sky e, ovviamente, Chris Froome.

12.47: le varie squadre al foglio firma. Ecco la maglia bianca di Schachmann

12.46: qualche immagine dalla partenza. I corridori alle 12.50 dovrebbero lasciare il villaggio di partenza per portarsi al chilometro zero.

12.43: alla firma anche la maglia ciclamino Rohan Dennis

12.42: tanto pubblico nella zona di partenza

12.41: le care vecchie abitudini. Tom Dumoulin al foglio firma in maglia rosa

12.40: mezz’ora al via ufficiale della corsa da Haifa!

The signatures board is ready in Haifa! | Il tabellone è pronto per le firme degli atleti ad Haifa! #Giro101 #Giro pic.twitter.com/JvhzELSFOP — Giro d’Italia (@giroditalia) May 5, 2018

