LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA: terza tappa. 3 uomini in fuga, gruppo a 1 minuto

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima della Grande Partenza in Israele. Per i girini uno sforzo da ben 229 chilometri tra Be’er Sheva ed Eilat, in una frazione che si annuncia lunghissima e molto calda, anche se la volata sembra essere l’esito più probabile se non scontato. Il percorso, infatti, non prevede grandi difficoltà nonostante una prima parte di corsa ondulata che potrebbe rendere almeno interessante la lotta per centrare la fuga, complici anche due traguardi volanti nei primi 77 chilometri. A poco più di 100 dall’arrivo il primo ed unico Gpm di giornata: la salita di Faran River misura poco più di un chilometro e presenta una pendenza media di poco superiore al 7%. L’esito più probabile sembra quello di un arrivo in volata, con l’unica incognita rappresentata dal vento e da eventuali ventagli che potrebbero spezzare il gruppo nel deserto. Dopo il successo di ieri, Elia Viviani è il grande favorito per la vittoria di tappa e di conseguenza per centrare il bis. Il veronese è il punto di riferimento in questo Giro per quanto riguarda le volate, ma gli avversari non mancano. Jakub Mareczko ha dimostrato di avere un’ottima gamba ma ha bisogno di trovare il momento giusto per sprintare al meglio, mentre Sam Bennett e Sacha Modolo restano due avversari molto pericolosi.













OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.40 per la partenza dei corridori, mentre gli aggiornamenti inizieranno dalle 11.10. Buon divertimento!

16.29 Ai -16 km il vantaggio inizia a calare: siamo a 48″.

16.27 Frapporti, Boivin e Barbin a 18 km dall’arrivo mantengono 54″ di vantaggio. Si vedono finalmente in testa al grupponle formazioni dei velocisti.

16.25 Passati dai fuggitivi i -20 km all’arrivo: rifornimenti vietati fino al traguardo.

16.24 Siamo in località Be’er Ora: mancano 20.7 km all’arrivo, costante il vantaggio dei fuggitivi.

16.22 Finora la media di gara è di 44 km/h. Ai 22.7 km dall’arrivo vantaggio sceso a 54″.

16.15 Il gruppo torna a spingere: ai 30 km dall’arrivo scende ad 1 minuto il vantaggio dei fuggitivi.

16.10 Mancano 35 km al traguardo per i battistrada: gruppo sempre a due minuti.

16.00 Siamo in località Yotvata: 42 km al traguardo, vantaggio dei fuggitivi tornato ora sui due minuti.

15.56 46 km al traguardo, ora il distacco è di 1’30”: gruppo a velocità turistica in questo frangente.

15.53 Rallenta il gruppo, che si era avvicinato troppo ai fuggitivi, distacco che ora sale oltre il minuto.

15.51 50 KM ALL’ARRIVO: 47″ TRA FUGGITIVI E GRUPPO.

15.47 53 km al traguardo, fuggitivi in località Qetura, gruppo a 50″.

15.46 Paesaggi israeliani attraversati dal Giro.

15.45 Dopo 4 ore di corsa la media è di 42.500 km / h.

15.43 Viviani, attardato da una foratura, tutto solo, sta rientrando in gruppo sfruttando anche la scia delle ammiraglie. Si ferma comunque ad attenderlo Eros Capecchi.

15.40 60 km al traguardo: 1’18” di ritardo per il gruppo.

15.38 Il vantaggio dei tre di testa ora è al di sotto del minuto e mezzo.

15.34 I fuggitivi sono a 64.2 km dal traguardo e stanno passando in località Neot Samadar. Il gruppo accusa ora soltanto 1’38” di ritardo. Media della corsa finora di circa 43 km /h.

15.30 Si stabilizza il distacco del gruppo in questa fase, sempre attorno ai due minuti.

15.25 Ai -72 km il vantaggio dei tre fuggitivi scende a 2′.

15.22 Nessuna squadra sembra però voler forzare l’andatura per sfruttare il vento.

15.21 C’è vento laterale: occhio in gruppo a possibili ventagli.

15.19 Accelera la BMC dietro: ai -77.5 km il distacco scende a 3′.

15.14 Mancano 80.7 km al traguardo: i tre fuggitivi, Barbin, Frapporti e Boivin sono in località Shitim.

15.06 Mancano 86 km al traguardo per i tre di testa. Distacco invariato per il momento.

15.00 A 91 km dal traguardo i tre di testa hanno 3’50” di vantaggio.

14.49 Il gruppo transita allo scollinamento con 4′ di ritardo

14.45 Marco Frapporti vince il GPM di Faran River davanti a Enrico Barbin, che guadagna due punti e difende quindi la Maglia Azzurra, terzo Boivin

14.42 A 1 km dall’inizio della salita scatta Frapporti, mentre Barbin resta alla ruota di Boivin

14.35 Distacco che scende ora sotto i 4′, ci avviciniamo al GPM di quarta categoria di Faran River

14.27 Ricordiamo che al comando ci sono tre fuggitivi partiti subito dopo la partenza: Enrico Barbin (Bardiani Csf), Marco Frapporti (Androni Sidermec) e il canadese Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy).

14.19 Il gruppo transita ora nella zona di rifornimento fisso, distacco di 5′ 30″

14.12 Spettatori particolari per questa tappa…

14.00 Siamo a 130 km dall’arrivo, ora il gap torna a scendere, è di 4’30”

13.52 Il gruppo ha rallentato la propria andatura negli ultimi chilometri e il vantaggio dei fuggitivi è tornato a quasi 6′

13.43 La volata del gruppo viene vinta da Viviani, che ottiene quindi due punti, davanti a Gibbons

13.35 Boivin vince anche il secondo sprint intermedio davanti a Frapporti e Barbin

13.26 Non cambia la situazione, sempre la BMC in testa al gruppo. I tre al comando mantengono circa 4 minuti di vantaggio

13.14 Ora si è stabilizzato il vantaggio dei tre fuggitivi

13.06 Cala di un altro minuto il gap, che è ora di 4′ a 168 km dal traguardo

12.58: il vantaggio dei fuggitivi è sceso sotto i 5′.

12.53: Viviani passa in testa al gruppo davanti a Modolo e Sabatini.

12.48: Boivin vince lo sprint intermedio senza trovare opposizione dai compagni di fuga.

12.46: 39 chilometri percorsi nella prima ora.

12.40: il margine è nuovamente sceso, 5′ di vantaggio per i tre fuggitivi.

12.35: i corridori si stanno avvicinando al primo traguardo volante di Sde Boker.

12.30: il gruppo si è riportato a 5’30”.

12.26: vento leggermente laterale, il gruppo è disposto a ventaglio ma è difficile immaginare un attacco a 197 chilometri dall’arrivo.

12.17: sempre sui 6’30” il divario, il gruppo controlla.

12.10: già in maglia azzurra, Enrico Barbin punta ad incrementare la propria leadership nella classifica dei Gpm con la salita di Faran River dopo 127 chilometri.

12.04: situazione di corsa stabile in questo momento.

11.59: vantaggio a 6′, la Bmc si mette davanti al gruppo

11.52: un paio di immagini riguardanti il tratto neutralizzato

11.48: sta subito crescendo il vantaggio dei fuggitivi.

11.42: il vento spira dalla sinistra dei corridori, sarà sufficiente per provare qualcosa nell’arco della tappa?

11.41: Enrico Barbin (Bardiani Csf), Marco Frapporti (Androni Sidermec) e Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy). Il gruppo sembra subito soddisfatto, è servito un solo scatto per centrare la fuga.

11.40: iniziano subito gli attacchi!

11.40: INIZIATA LA TERZA TAPPA DEL GIRO 2018!

11.37: i corridori sono già nel tratto neutralizzato, a breve il via ufficiale alla corsa e alla terza tappa.

11.35: ed ecco sempre Elia con la maglia bianca di Max Schachmann, suo compagno di squadra alla Quick-Step Floors

11.33: ecco qui, invece, Elia Viviani! Maglia ciclamino, riuscirà a confermarsi sul gradino più alto del podio?

The Maglia Ciclamino, the winner of yesterday and today’s favorite, ladies and gentlemen: @eliaviviani | La Maglia Ciclamino, il vincitore di ieri e il favorito di oggi, signore e signori: @eliaviviani pic.twitter.com/9uhIaZ2ivt — Giro d’Italia (@giroditalia) May 6, 2018

11.30: ed ecco Rohan Dennis, che nella giornata di ieri ha conquistato la maglia rosa

11.25: si prepara la Bahrain-Merida

11.21: ecco la maglia azzurra di Enrico Barbin!

11.17: giornata speciale per Jan Polanc che compie 26 anni!

11.16: tutti al foglio firma? Si crea un ingorgo per salire sul palco!

11.12: tempo di riunione tecnica per la Wilier Selle Italia

11.10: tutto pronto per la terza tappa del Giro!

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto