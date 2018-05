LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA: la tappa di oggi Penne-Gualdo Tadino. Opportunità per fughe da lontano

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della decima tappa del Giro d’Italia 2018: una giornata lunghissima, con la bellezza di 244 chilometri da percorrere da Penne a Gualdo Tadino. Sarà la frazione più lunga dell’intera corsa rosa. Dopo il giorno di riposo, difficile leggere le possibili tattiche di corsa: sulla carta nella seconda parte di gara non ci sono grandi difficoltà ma nei primi chilometri la salita di Fonte della Creata potrebbe favorire la formazione di una fuga molto numerosa che potrebbe ottenere il benestare del gruppo per andare a cercare il successo parziale. In gruppo la Mitchelton-Scott avrebbe tutto l’interesse a non forzare la mano, mentre altre squadre potrebbero decidere di non tirare in favore dei velocisti, proprio perché nessuno ha le garanzie necessarie per prendersi la responsabilità dopo lo stop di ieri e su un percorso comunque mosso.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 10.30. Buon divertimento!

La tappa di oggi – La classifica generale













CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto