LIVE Ginnastica, Serie A 2018: seconda tappa in DIRETTA. Dominio Brixia a Milano, giovani da sballo. Ok Ferlito, errori Meneghini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti sugli spalti.

La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostici, pronta a conquistare la seconda vittoria consecutiva e a lanciarsi verso l’ennesimo scudetto trascinata dai fenomeni della classe 2003 come Asia D’Amato, Elisa Iorio e Giorgia Villa ma anche dalla rientrante Sofia Busato. La Gal Lissone proverà a rimanere in scia con Elisa Meneghini e Carlotta Ferlito mentre Lara Mori difenderà la causa della Giglio Montevarchi. Attenzione poi anche a Giada Grisetti con il Centro Sport Bollaate, da seguire anche Desiree Carofiglio e Martina Basile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio con punteggi e classifica per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.













18.33 CLASSIFICA FINALE. La Brixia Brescia ha vinto con 165.000, 12 punti di vantaggio abbondanti su Centro Sport Bollate e Gal Lissone che si dividono il secondo posto (152.700), quarta la Juventus Nova Melzo (151.900). A seguire Civitavecchia (150.150), WSA (148.650), Giglio Montevarchi 8148.550) e Artistica 81 (148.400).

18.27 La classifica ufficiale tarda ad arrivare…

18.23 Aspettiamo la classifica finale, la Brixia Brescia ha comunque vinto.

18.22 Che botto finale di Giorgia Villa! 13.600 (4.9, 2 decimi di bonus). Ottimo esercizio a chiusura di pomeriggio.

18.20 Giorgia Villa al corpo libero, ultimo esercizio di questa lunga giornata di Serie A.

18.18 Per Meneghini 12.250 alle parallele.

18.15 Lara Mori si ferma a 12.100 causa caduta alla trave. Ormai ci involiamo verso la conclusione della gara.

18.13 Per Iorio 12.850 al corpo libero, D’Amato 12.400.

18.12 Mani a terra di Asia D’Amato sul doppio raccolto al corpo libero. Un peccato perché sporca un grande pomeriggio.

18.11 Anche Lara Mori cade alla trave sul flick salto salto, ok l’uscita in triplo avvitamento. La toscana in chiaro scuro oggi pomeriggio.

18.10 Iorio si difende al corpo libero con 12.850 mentre Grisetti porta il dty al volteggio e ottiene un ottimo 14.300.

18.08 Intanto la classifica prima dell’ultima rotazione. Brixia verso la vittoria con 125.500, lontanissime Gal Lissone 116.450 e Giglio Montevarchi 113.150, poi Bollate 111.150. Target da superare: Melzo con 151.900.

18.02 Questo quello che vedremo in quarta rotazione. Brixia Brescia al corpo libero con Iorio, D’Amato, Linari e Villa. Al volteggio ci sarà il Centro Sport Bollate con Minotti, Cereghetti, Grisetti, Salmina. Alle parallele Elisa Meneghini, non ci sarà Ferlito. Alla trave Lara Mori.

18.00 Finisce qui la terza rotazione, tra poco l’ultimo giro che chiuderà questa infinita giornata di Serie A.

17.58 Purtroppo anche Elisa Iorio cade alla trave e non va oltre 12.150.

17.56 Rilevante il 13.650 di Asia D’Amato alla trave (5.0 il D Score, due decimi di bonus). Le novità portate le hanno permesso di ottenere un punteggio molto interessante, grande gara di Asia che ora è chiamata alla chiusura al corpo libero.

17.55 Buone le parallele di Lara Mori che ottiene 13.350, si riprende dopo gli errori al corpo libero.

17.55 Non è la gara da ricordare per Giada Grisetti che si ferma a 11.650 al corpo libero a causa anche di una caduta.

17.53 Asia D’Amato entra con il nuovo salto teso unito ed esegue un ottimo esercizio sui 10cm: grandi passi in avanti.

17.52 Giorgia Villa paga a caro prezzo la caduta e chiude in 12.250.

17.49 Giorgia Villa porta un’entrata con rondata salto indietro, purtroppo cade sul finale dell’esercizio ma è stata apprezzabile. Meneghini con un semplice avvitamento al volteggio da 13.850.

17.45 Ormai è tutto pronto, Brixia Brescia già in totale controllo della situazione ma ora le giovani vogliono fare bene anche alla trave, attrezzo su cui stanno lavorando per non farsi trovare impreparate nel cammino che conduce alle Olimpiadi 2020.

17.44 Tra poco la terza rotazione. Brixia Brescia alla trave con Villa, D’Amato, Iorio e Linari. Bollate al corpo libero con Grisetti, Minotti e Salmina. Gal al volteggio dove non vedremo Ferlito. Lara Mori alle parallele.

17.42 Finisce qui la seconda rotazione dell’ultima suddivisione. Siamo a metà gara.

17.40 Meneghini 13.300 per il suo bel corpo libero.

17.40 Ottimo debutto di Angelina Andreoli: 13.550 per la classe 2006 alle parallele.

17.38 Che riscatto di Elisa Meneghini dopo una trave pasticciata. Bellissimo corpo libero con doppio raccolto di qualità.

17.37 Carlotta Ferlito ottiene un ottimo 13.500 al quadrato.

17.36 E Iorio non è da meno rispetto alle compagne: la specialista esegue un esercizio da 5.8 e chiude con 14.500 (un decimo di bonus). Che risposte delle ragazze!

17.33 Classe 2003 stellareeeeee! L’Italia del futuro sta sfondando. Asia D’Amato bravissia alle parallele, esercizio da 5.8 e 14.500 totale (tre decimi di bonus). La Brixia Brescia sta ovviamente volando. Cereghetti 12.550 alla trave.

17.33 Per Grisetti è giornata no: 11.150 alla trave con caduta.

17.32 Carlotta Ferlito applauditissima dal pubblico per il suo corpo libero dove si distingue per una grande espressività, ben stoppato il doppio carpio finale, peccato per l’uscita di pedana in seconda diagonale.

17.31 VILLAAAAAAAAAA! Parallele stellariiiiiiiiiiiii! Porta in gara l’esercizio da 6.0 di D Score e si esalta toccando un pazzesco 14.800 (ci sono tre decimi di abbuono). Esercizio mondiale.

17.30 Lara Mori riparte con un discreto avvitamento al volteggio (13.550).

17.25 Nella seconda rotazione. Alle parallele il debutto di Angela Andreoli, classe 2006 della Brixia che sarà affiancata da Giorgia Villa, Asia D’Amato ed Elisa Iorio. Alla trave le sorelle Grisetti, Cereghetti, Minotti. Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini al corpo libero con Salvadori e Tagliabue. Al volteggio Lara Mori che deve riscattarsi.

17.24 Un po’ di scatti (Giorgia Urbani): Federica Macrì, Carlotta Ferlito, Elisa Meneghini.

17.23 Meneghini 12.200, con tutto quello che ha combinato è tanto.

17.21 Finita la prima rotazione, aspettiamo il punteggio di Meneghini.

17.20 Troppi errori di Meneghini che cada dal teso con avvitamento e poi commette due sbilanciamenti importanti.

17.19 Lara Mori si ferma a 12.100 causa caduta e uscita di pedana. Manca solo la trave di Meneghini a chiudere la rotazione.

17.17 Grisetti 12.600 alle parallele, era caduta.

17.17 Per Ferlito 13.050 (5.2 il D Score).

17.17 Lara Mori è invece caduta sulla seconda diagonale, poi piede fuori in terza. Inizio sottotono della toscana che sbaglia due avvitamento e mezzo-salto avanti e triplo avvitamento.

17.15 Il pubblico si scalda con una bella Carlotta Ferlito che porta in gara una buona trave caratterizzata da ribaltat senza e bella serie artistica, si sbilancia sulla ruota senza ma esce bene in doppio avvitamento.

17.13 Siamo a metà della prima rotazione. Stiamo aspettando la trave di Ferlito e Meneghini, il libero di Mori.

17.11 Sofia Busato riparte con un avvitamento al volteggio, l’importante era riprendere confidenza con il campo gara: 13.850 per lei.

17.10 Giada Grisetti porta in gara il nuovo esercizio, purtroppo cade dallo staggio alto e chiude con un doppio avanti. Si ferma a 12.600.

17.08 D’Amatoooooo! Si superaaaaaaa! 14.950 per Asia al volteggio col dty. Intanto 13.850 per Iorio, non male Cereghetti sugli staggi con 13.000.

17.08 Un avvitamento e mezzo per Elisa Iorio.

17.07 Villaaaaaaa! Che doppio avvitamento: 14.850 per Giorgia.

17.05 Al corpo libero Lara Mori trascina il Giglio completato da Becattini, Malatesi e Samogin.

17.04 Spettacolo alla trave con Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini affiancate da Angelini e Tagliabue.

17.03 Il quartetto del Centro Sport Bollate sugli staggi: Cereghetti, Grisetti, Salmina, Grisetti.

17.02 Sofia Busato torna in gara a un anno di distanza dall’infortunio agli Europei. La vedremo subito al volteggio insieme ad Asia D’Amato, Elisa Iorio e Giorgia Villa.

17.02 L’ordine di rotazione. Brixia Brescia al volteggio, Centro Sport Bollate alle parallele, Gal Lissone alla trave, Giglio Montevarchi al corpo libero.

17.02 Le big stanno per entrare al Forum. Ci aspettano 90 minuti di fuoco e di altissimo livello tecnico, non potete perderli. Qui si decide la vittoria.

16.58 Sarà un’ultima suddivisione spettacolare, quella con il maggior tasso tecnico, l’abbiamo attesa per tutto il giorno. La Brixia Brescia schiera i fenomeni della classe 2003 (Elisa Iorio, Asia D’Amato, Giorgia Villa) oltre alla rientrante Sofia Busato e alla debuttante Angela Andreoli: le Campionesse d’Italia vogliono dominare. La Gal Lissone punta su Elisa Meneghini e Carlotta Ferlito. Lara Mori con il body del Giglio Montevarchi, poi il Centro Sport Bollate con Giada Grisetti e Caterina Cereghetti. Ci sarà da divertirsi!

16.56 Carofiglio purtroppo sporca il pomeriggio con due cadute alle parallele e 11.750.

16.55 Finisce qui la quinta suddivisione. Tra poco l’ora delle big!

16.52 Si prosegue con 13.550 di Colombo al volteggio e 12.350 di Mattoni al corpo libero.

16.42 Intanto il 12.700 di Colombo al corpo libero.

16.40 Ora è finita la terza rotazione di questa quinta suddivisione, ci avviciniamo all’ingresso delle big.

16.33 Avvitamento e mezzo per Carofiglio al volteggio, 13.350.

16.30 Clara Colombo 12.950 alla trave.

16.27 Inizia ora la terza rotazione della quinta suddivisione. Ci stiamo involando verso il momento clou della giornata.

16.21 Eccellente corpo libero di Desiree Carofiglio, molto applaudita dal Forum! Ottiene 14.200 con un esercizio di qualità caratterizzato da salto teso doppio raccolto avanti e avvitamento e mezzo salto avanti. Davvero molto brava.

16.13 Giommarini 11.950 alle parallele, 13.000 di Cartella al volteggio, 12.500 di Bencini alla trave.

16.07 Seconda rotazione di questa suddivisione.

16.04 Carofiglio ottiene 13.000 alla trave mentre Clara Colombo è ottima sugli staggi e prende un bel 13.850.

16.01 Desiree Carofiglio commette uno squilibrio sul salto teso in trave, per il resto esegue un discreto esercizio.

15.57 Ottima Giommarini con l’avvitamento e mezzo al volteggio: 14.050.

15.54 Intanto la classifica con Civitavecchia che è balzata in testa (149.950) davanti a Trieste (148.400) e Olos Gym (147.850).

15.47 Entra al Forum la quinta suddivisione: WSA, Melzo, Ginnastica Torino ed Estate 83. Da seguire Desiree Carofiglio. Poi tra un’oretta finalmente le big.

15.45 Terminata la quarta suddivisione, attendiamo la classifica parziale.

15.40 Doppio teso, tabak e doppio carpio finale per un buon esercizio al corpo libero di Martina Basile che ha chiuso un eccellente pomeriggio: 12.950 per lei.

15.31 Buon 12.350 di Fabris alle parallele.

15.27 Inizia l’ultima rotazione di questa quarta suddivisione.

15.25 Bellissima trave di Basile con saldo teso, serie ginnica e uscita in doppio carpio. Ottimo pomeriggio per il momento. Intanto 12.600 per Macrì.

15.15 Cotroneo 13.450 al volteggio, buona gara per lei fino a questo momento.

15.05 Entriamo già nella terza rotazione, stiamo procedendo spediti al Forum di Milano verso le suddivisioni con le big.

15.03 Piace il corpo libero di Giulia Cotroneo che ottiene 13.100 grazie alla sua espressività.

15.00 Basile prosegue la sua ottima gara con 12.750 alle parallele mentre per Macrì 12.150 alla trave.

14.54 In questa rotazione vedremo anche Federica Macrì alla trave, sedicesima Serie A consecutiva.

14.50 Ora inizia la seconda rotazione.

14.48 Torna anche Bencini, 12.300 alla trave.

14.40 Tea Ugrin prova a rientrare a buoni livelli ma alle parallele si ferma a 12.400.

14.38 Ma che bel avvitamento e mezzo di Martina Basile! 14.100 al volteggio e il livello si alza in avvio di pomeriggio.

14.35 Buon 12.300 per Cotroneo alla trave.

14.32 INIZIA LA GARA. Attenzione alla giovane Giulia Cotroneo.

14.30 In questa suddivisione: Olos Gym 2000, Artistica 81 Trieste, Civitavecchia, Ghislanzoni. Attenzione alle giuliane, torna Federica Macrì.

14.28 Intanto qualche scatto (Giorgia Urbani): Giulia Gemme, Alessia Federici, il team di Padova che è in testa alla gara.

14.20 Dieci minuti al ritorno in pedana, nel corso del pomeriggio si alzerà il livello tecnico ma l’attesa è tutta per le big come Lara Mori, Carlotta Ferlito, Elisa Meneghini, Sofia Busato e i fenomeni del 2003 che vedremo verso la fine.

14.04 Le ginnaste della quarta suddivisione si stanno riscaldando. Alle 14.30 si torna a gareggiare.

Appuntamento alle ore 14.30 per la seconda parte della giornata e si farà davvero sul serio con tutte le big della nostra ginnastica attuale.

13.22 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONI. Gymnastics Team Padova al comando con 147.750, seconda la Forza e Virtù Novi Ligure (146.000), terza la Biancoverde Imola (143.750). Poi Victoria Torino (143.000), Adesso Sports (141.750), Gymnasium Treviso (138.800), Fanfulla (138.200), Ginnastica Romana (137.600), Sampietrina (137.300), Enrico Mattei (135.950), Pro Lissone (133.150), Pro Patria Milano (128.450).

13.20 Ricciardi 13.100 al corpo libero, finisce qui la terza suddivisione. A breve la classifica.

13.07 Inizia l’ultima rotazione.

13.00 Sara Ricciardi cade anche dalla trave e si ferma a 12.200.

12.50 Si fatica anche a toccare quota 12.000 in questo frangente di gara…

12.40 Sta per incominciare la terza rotazione di questa suddivisione, ci avviciniamo spediti verso la metà giornata.

12.32 Sara Ricciardi 12.300 alle parallele con una caduta, è la ragazza di maggior spicco in questa suddivisione.

12.30 Giulia Gemme 12.00 alla trave, Zoppello 10.850 alle parallele asimmetriche dopo 11.550 di Bizzotto. Siamo a metà della terza suddivisione.

12.22 Inizia la seconda rotazione della terza suddivisione. In campo gara Gym Padova, Forza e Virtù Novi Ligure, Biancoverde Imola e Gymnasium Treviso.

12.20 In pedana anche la Forza e Virtù che senza Arianna Rocca e Desiree Carofiglio ha perso tanto. Sono alle parallele con Necchi e Novello da 11.800.

12.12 Intanto ottimo 13.850 per Ricciardi al volteggio.

12.05 La classifica dopo le prime due suddivisioni. Victoria Torino in testa con 143.000 seguita da Adesso Sport con 141.750 e Fanfulla con 138.200, poi Ginnastica Romana (137.600) e Sampietrina (137.300). Chiudono Enrico Mattei (135.950), Pro Lissone (133.150) e Pro Patria Milano (128.450).

12.00 Finita la seconda suddivisione, a breve la classifica. Intanto è già iniziato il riscaldamento della terza suddivisione.

11.40 Sta per iniziare l’ultima rotazione della seconda suddivisione, davvero pochi sussulti in una mattinata dal livello di Serie A2/B. Giusto che il prossimo anno il campionato si divida in tre parti in base ai valori tecnici in campo.

11.20 Pochi punteggi rilevanti in questa seconda rotazione della seconda suddivisione. Il 10.400 di Popa alla trave e il 10.800 di Levi sui 10cm sono i migliori punteggi. Alessia Federici non ha eseguito il suo esercizio alla trave e non si esibirà nemmeno al corpo libero.

11.13 Si è conclusa la prima rotazione della seconda suddivisione. Victoria Torino al comando con 143.000, poi Adesso Sport con 141.750, Ginnastica Romana con 137.600 ed Enrico Mattei con 135.950.

11.03 Il monitor non riporta ancora la classifica aggiornata dopo la prima suddivisione dove è stata la Adesso Sport a brillare maggiormente grazie a Sara Berardinelli. Ora da seguire soprattutto Alessia Federici in questa seconda suddivisione, aspettiamo naturalmente il pomeriggio per vedere un livello tecnico più elevato.

10.57 Alessia Federici è un giovane prospetto ma purtroppo è caduta dalle parallele: 11.150.

10.50 Iniziata subito la seconda suddivisione. Non c’è un momento di tregua. Pro Patria Milano, Pro Lissone, Fanfulla e Sampietrina in campo gara.

10.45 Si è conclusa la prima suddivisione. A breve la classifica.

10.36 Si rivede Giorgia Morera con 10.850 alla trave. Berardinelli purtroppo commette un errore sull’attrezzo e si ferma a 11.800.

10.31 Ci stiamo avviando verso la conclusione di una prima suddivisione con ben poco da segnalare se non i discreti esercizi di Sara Berardinelli.

10.28 Intanto qualche scatto da Milano (Giorgia Urbani).

10.23 Si chiude la terza rotazione della prima suddivisione, ora riscaldamento prima dell’ultimo attrezzo.

10.16 Le parallele di Berardinelli meritano di essere notate: positivo 13.250.

10.08 Poco altro da segnalare in questa seconda rotazione, riscaldamento in preparazione della terza.

10.07 Bernardini 12.00 al corpo libero.

10.05 Discreta rotazione della Ginnastica Romana al corpo libero con Antonelli da 11.300 e Toniolo da 11.850. Kalmykova 11.650 alla trave.

09.58 Berardinelli prova ad alzare un po’ il livello con il 13.500 al volteggio mentre Pisoni si ferma a 11.050 sugli staggi dopo il 10.800 di Natale.

09.55 Inizia la seconda rotazione della prima suddivisione.

09.50 Positivo 11.700 per Toniolo alla trave. Finisce qui la prima rotazione, le ragazze si scaldano per la seconda, siamo pienamente nei tempi.

09.47 Guarino 11.750 al corpo libero, Antonelli 10.550 alla trave.

09.42 Per Bernardini 11.000 alla trave. Ricordiamo che queste squadre sono in lotta per evitare la retrocessione nella prossima Serie B. Enrico Mattei, Ginnastica Romana, Adesso Sport e Victoria Torino si stanno dando battaglia.

09.40 Sara Berardinelli si ferma a 11.900 al corpo libero. Imprecisione sul doppio raccolto iniziale, discreto doppio carpio e doppio avvitamento in chiusura.

09.36 Arrivano i primi punteggi, il livello non è dei più elevati in questa prima suddivisione dove però vedremo all’opera la giovane Sara Berardinelli. 11.250 per Dionisi al corpo libero, 9.950 per Di Bartolomei alla trave.

09.32 SI INIZIA!

09.30 In corso di svolgimento la presentazione della gara, ormai tutto pronto per iniziare.

09.28 Le ragazze stanno completando il riscaldamento.

09.26 La Gal Lissone si affida a Elisa Meneghini e Carlotta Ferlito. Lara Mori con il body della Giglio Montevarchi, Giada Grisetti difende i colori del Centro Sport Bollate.

09.24 Brixia Brescia grande favorita della vigilia. Le Campionesse d’Italia vanno a caccia del bis dopo il trionfo di Arezzo per ipotecare il tricolore. In pedana i fenomeni 2003 (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Elisa Iorio) supportati dal rientro di Sofia Busato e dall’esordiente Angela Andreoli.

09.22 Ricordiamo che partecipano 24 squadre, divise in 6 suddivisioni: il livello tecnico si alzerà man mano nel corso della giornata, le big scenderanno in pedana attorno alle ore 16.00.

09.20 Ci aspetta una giornata davvero infinita: prima delle 19.00 non si concluderà, ci sarà da divertirsi con circa 12 ore di ginnastica ad altissimo livello.

09.17 Si gareggia al Mediolanum Forum di Milano, lo spettacolo è assicurato in uno dei palazzetti più belli d’Italia.

09.15 Buongiorno a tutti. Tra quindici minuti inizierà la seconda tappa della Serie A 2018 di ginnastica artistica.