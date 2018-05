LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: 15 maggio. Ferrari, parola d’ordine: riscatto!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test a Barcellona, riservato alle vetture del Mondiale di Formula Uno. Dopo il successo di Lewis Hamilton sul tracciato catalano, dominando la corsa in lungo ed in largo, e la questione “gomme” a tenere banco, la Ferrari va in cerca di risposte in questo day-1.

Il Cavallino Rampante, come tutti i team, avranno a disposizione sia le mescole con il battistrada ribassato che gli pneumatici “tradizionali”. Le squadre avranno modo, dunque, di effettuare delle prove comparative, raccogliendo informazioni. Per la Rossa, quest’oggi, scenderà in pista Sebastian Vettel ed il tedesco, fuori dal podio, vorrà rifarsi in questa sessione, mettendo in mostra la bontà della SF71H. Osservata speciale anche la Red Bull, estremamente performante in gara sull’asfalto iberico.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di test a Barcellona, riservato alle vetture del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. Buon divertimento!

Clicca qui per conoscere il programma dei test













