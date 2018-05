LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: seconda giornata (16 maggio). Valtteri Bottas chiude in testa, benissimo Giovinazzi su Ferrari

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul circuito di Barcellona. Dopo le prime otto ore di ieri si torna subito in pista per le ultime otto (quattro al mattino e altrettante al pomeriggio) che saranno usate dai team per le ultime prove su aggiornamenti e gomme, in vista delle prossime gare. Si inizierà alle ore 9.00 e si chiuderà la sessione alle ore 18.00, con la consueta pausa pranzo tra le ore 13.00 e le 14.00.

La prima giornata di test ha visto tantissimi giri percorsi dai protagonisti con tempi più o meno indicativi, con Max Verstappen (Red Bull) che ha fatto segnare il record, sfruttando le gomme HyperSoft, mentre il campione del mondo Lewis Hamilton ha chiuso al sesto posto, provando diverse novità sulla sua W09, a lato di ben 147 giri totali. La Ferrari ha visto Sebastian Vettel piazzare il terzo tempo con 131 tornate all’attivo, dopo una giornata positiva, specialmente a livello di gomme. Oggi sulla monoposto di Maranello si siederà Antonio Giovinazzi che ieri, invece, ha completato 134 giri sul sedile della Alfa Romeo Sauber. Una bella occasione per il pilota pugliese per mettersi in mostra dopo le due gare disputate nella scorsa stagione. Le altre scuderie cambieranno protagonisti rispetto a ieri. In Mercedes, per esempio, sarà la volta di Valtteri Bottas, mentre in Red Bull scenderà in pista Jake Dennis. In McLaren ancora la coppia Lando Norris e Stoffel Vandoorne, mentre in Williams tornerà Robert Kubica dopo la FP1 di venerdì.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata di test a Barcellona, riservato alle vetture del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI).













Grazie a tutti per averci seguito.

CLASSIFICA TEMPI SECONDA GIORNATA DI TEST.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’16″904 139 2 50 A. Giovinazzi (HB) Ferrari +00″068 1’16″972 148 3 47 L. Norris (B) McLaren +01″135 1’18″039 80 4 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″370 1’18″274 75 5 34 N. Mazepin (HB) Force India +01″440 1’18″344 112 6 J. Aitken Renault +02″038 1’18″942 120 7 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″089 1’18″993 139 8 40 R. Kubica (HB) Williams +02″349 1’19″253 123 9 10 P. Gasly Toro Rosso +02″506 1’19″410 39 10 2 S. Vandoorne McLaren (P) +03″010 1’19″914 96 11 J. Dennis Red Bull +03″536 1’20″440 75 12 38 S. Gelael (B) Toro Rosso +03″859 1’20″763 83 13 N. Latifi Force India (P) +04″508 1’21″412 1212

18.00 BANDIERA A SCACCHI.

17.55 Ultimi cinque minuti. Intanto 140 giri per Giovinazzi, il più impegnato in pista.

17.42 Mazepin scende a 1:18.344 in quarta posizione.

17.40 Ultimi 20 minuti di test, Gasly sta cercando di mettere insieme un po’ di giri.

17.30 Nessun miglioramento e lavoro ridotto al minimo, si aspetta soltanto la conclusione. Ultimi 30 minuti di test.

17.10 Giovinazzi in azione. Poca azione in pista, ormai i team possono ritenersi soddisfatti per quanto fatto in questi due giorni.

17.00 CLASSIFICA TEMPI. Nessun miglioramento nel pomeriggio. Manca un’ora al termine dei test.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’16″904 115 2 50 A. Giovinazzi (HB) Ferrari +00″068 1’16″972 115 3 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″370 1’18″274 75 4 47 L. Norris (M) McLaren +01″923 1’18″827 63 5 J. Aitken Renault +02″038 1’18″942 97 6 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″089 1’18″993 112 7 34 N. Mazepin Force India +02″262 1’19″166 88 8 40 R. Kubica (HB) Williams +02″349 1’19″253 102 9 2 S. Vandoorne McLaren (P) +03″010 1’19″914 96 10 J. Dennis Red Bull +03″780 1’20″684 60 11 38 S. Gelael (B) Toro Rosso +03″859 1’20″763 83 12 10 P. Gasly Toro Rosso +04″151 1’21″055 16 13 N. Latifi Force India (P) +04″529 1’21″433 104

16.52 Cento giri anche per Robert Kubica.

ONE HUNDRED LAPS and counting now completed by ROBERRRRTTTTTT KUBICCCAAAAAA #F1Testing pic.twitter.com/T4iFFNKaoy — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) May 16, 2018

16.45 Qualche immagine della giornata di oggi.

16.42 Poca attività in pista in questo frangente, nessuno si sta migliorando.

16.34 Alcune squadre stanno già smontando le attrezzature in vista del GP di Montecarlo…

16.32 Magnussen ha concluso qui la sua giornata di test.

16.30 Nessuno si è migliorato durante questo pomeriggio, 90 minuti al termine della seconda giornata di test.

16.25 Ed ecco i 100 giri anche per Antonio Giovinazzi! Che giornata al volante della Ferrari.

16.20 Valtteri Bottas taglia il traguardo dei 100 giri, in pista con un assetto in vista del GP di Montecarlo.

16.10 Subito in pista Giovinazzi che vuole tagliare il traguardo dei cento giri.

16.05 Bandiera verde, si torna a girare.

16.00 CLASSIFICA AGGIORNATA DEI TEMPI. Non ci sono stati miglioramenti in questo pomeriggio.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’16″904 92 2 50 A. Giovinazzi (HB) Ferrari +00″068 1’16″972 91 3 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″370 1’18″274 74 4 47 L. Norris (M) McLaren +01″923 1’18″827 58 5 J. Aitken Renault +02″038 1’18″942 83 6 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″089 1’18″993 102 7 34 N. Mazepin Force India +02″262 1’19″166 71 8 40 R. Kubica (HB) Williams +02″349 1’19″253 86 9 2 S. Vandoorne McLaren (P) +03″010 1’19″914 96 10 J. Dennis Red Bull +03″780 1’20″684 40 11 38 S. Gelael (B) Toro Rosso +03″859 1’20″763 83 12 N. Latifi Force India (P) +04″529 1’21″433 86 13 10 P. Gasly Toro Rosso 2

15.55 Sempre bandiera rossa, questa volta a causa di Lando Norris.

15.51 Intanto qualche scatto della giornata di oggi.

15.47 Sempre bandiera rossa, intanto novità dal team McLaren.

Stoff returns to the pitlane, bringing an end to his @pirellisport test. He’s completed 96 laps today. 👍 #F1Testing pic.twitter.com/bzvNgvDhxK — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

15.41 Bandiera rossa. Kevin Magnussen fermo nel primo settore.

15.37 Charles Leclerc il primo pilota a tagliare il traguardo dei 100 giri.

15.28 Esce Jake Dannis su Red Bull, intanto Valtteri Bottas ha toccato quota 90 giri percorsi.

15.21 Ormai Giovinazzi si sta avvicinando ai 100 giri, giornata di assoluto spessore per il pugliese sulla Ferrari.

15.16 Un aggiornamento della situazione con piloti in pista e ai box oltre ai giri percorsi. I tempi sono gli stessi della mattina.

15.13 McLaren in pista.

15.10 Un nuovo piccolo fan di Valtteri Bottas? Nel frattempo nessun miglioramento in pista, tanti test sulle gomme e sull’affidabilità.

15.02 Questi i piloti in pista: Giovinazzi, Magnussen, Norris, Mazepin. Kubica, Leclerc e Aitken.

15.00 CLASSIFICA DEI TEMPI. Non ci sono stati miglioramenti in questa prima ora del pomeriggio.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’16″904 70 2 50 A. Giovinazzi (HB) Ferrari +00″068 1’16″972 72 3 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″370 1’18″274 62 4 47 L. Norris (M) McLaren +01″923 1’18″827 54 5 J. Aitken Renault +02″038 1’18″942 71 6 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″089 1’18″993 86 7 34 N. Mazepin Force India +02″262 1’19″166 53 8 40 R. Kubica (HB) Williams +02″349 1’19″253 75 9 2 S. Vandoorne McLaren (P) +03″010 1’19″914 80 10 J. Dennis Red Bull +03″780 1’20″684 38 11 38 S. Gelael (B) Toro Rosso +03″859 1’20″763 83 12 N. Latifi Force India (P) +04″529 1’21″433 75 13 10 P. Gasly Toro Rosso 1

Pierre’s back in the car and has his first run completed 🤜🏻🤛🏻#F1 #F1Testing pic.twitter.com/t4hTLgGKXG — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) May 16, 2018

14.52 Giovinazzi completa dieci giri con la Ferrari ma non ha ancora migliorato il tempo della mattina.

14.43 Riecco in pista anche Antonio Giovinazzi con la Ferrari.

14.40 Al momento nessuno è riuscito ancora a migliorare i tempi della mattina.

14.38 Scende in pista anche Lando Norris della McLaren.

Lando heads out in the #MCL33 to get our afternoon run plan underway. 👊 #F1Testing pic.twitter.com/Zdn2AbAeJU — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

14.33 Robert Kubica continua a girare passando però per la pit-lane.

14.30 Passati i primi trenta minuti della sessione pomeridiana di test.

14.27 Il monitor dei tempi non registra novità rispetto a questa mattina.

14.21 Ora in pista Leclerc ma anche Kubica e Valtteri Bottas con la Mercedes.

No rest for the wicked! 😉 Straight onto the afternoon session for Charles on #F1Testing day 2! #F1 🏎️💨💨💨 pic.twitter.com/iKQGXOvr6P — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) May 16, 2018

14.15 Per il momento non ci sono miglioramenti in pista, molti piloti sono ancora ai box.

14.13 Oggi pomeriggio la Toro Rosso dovrebbe affidarsi a Pierre Gasly al posto di Sean Gelael mentre Oliver Turvey sostituirà Vandoorne sulla McLaren.

14.08 Mazepi e Latifi in pista. Test anche per le Pirelli 2019.

14.05 Ancora poca attività in pista, oggi è atteso Robert Kubica.

We’ve stopped for lunch and ready to hit the track again for this afternoons’ session. In case you missed it, Robert completed 59 laps with his quickest lap of 1:19.253#F1 #F1Testing pic.twitter.com/PDxY6NyzEV — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 16, 2018

14.00 SEMAFORO VERDE! Si ricomincia a girare.

13.50 Tra dieci minuti inizia il pomeriggio di test, ultime 4 ore a disposizione dei piloti.

13.01 Ora la pausa pranzo, appuntamento alle 14.00 per la seconda parte dei test

13.00 Bandiera a scacchi!! Termina qui la sessione mattutina dopo quattro ore. In testa troviamo Bottas con il tempo di 1’16″904 seguito da Giovinazzi con 1’16″972. Di seguito la griglia dei tempi aggiornata

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’16″904 60 2 50 A. Giovinazzi (HB) Ferrari +00″068 1’16″972 59 3 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″370 1’18″274 53 4 47 L. Norris (M) McLaren +01″923 1’18″827 50 5 J. Aitken Renault +02″038 1’18″942 63 6 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″089 1’18″993 71 7 40 R. Kubica (HB) Williams +02″349 1’19″253 56 8 34 N. Mazepin Force India +02″767 1’19″671 35 9 2 S. Vandoorne McLaren (P) +03″010 1’19″914 71 10 J. Dennis Red Bull +03″780 1’20″684 38 11 38 S. Gelael (B) Toro Rosso +03″859 1’20″763 82 12 N. Latifi Force India (P) +04″529 1’21″433 53

12.56 Leclerc chiude qui la sua prima parte di sessione con 71 giri e il sesto tempo in 1’18″993

Charles finishes the morning session with 71 laps and a P6 time of 1:18.993 👏Now off to lunch with our tummies growling and the hot food beckoning… Will see you back in no time! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/pfpnX9f902 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) May 16, 2018

12.55 Anche Kubica con HyperSoft, il suo tempo di 1’19″253 gli vale però solo la settima posizione

12,50 Entriamo negli ultimi dieci minuti della sessione mattutina

12.47 Bottas si riprende la prima posizione. Il pilota Mercedes fa 1’16″904 con le SuperSoft

12.45 In pista c’è anche Kubica con la Williams che fa 1’19″897

12.40 Miglior tempo di Giovinazzi!! Il pilota della Ferrari volta con le HyperSoft e ferma il cronometro su 1’16″972

12.35 Bottas non si migliora con le SuperSoft

12.31 Giovinazzi con le HyperSoft! Migliora di sei decimi il suo tempo e fa 1’17″271

12.25 Aitken si piazza in sesta posizione con la Renault: 1’19″390 con le UltraSoft

12.19 Giovinazzi scende sotto il muro dell’1’18! 1’17″882 per il pilota italiano con le UltraSoft

12.14 Norris si migliora con le Medie: 1’18″827.

12.10 Dopo cinque giri rientra ora ai box Giovinazzi

12.06 Giovinazzi migliora di altri sei centesimi il suo tempo: 1’18″329. Sta girando con le gomme ultrasoft

12.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO 3:00 DI SESSIONE

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’16″999 43 2 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″275 1’18″274 45 3 50 A. Giovinazzi (SB) Ferrari +01″369 1’18″368 34 4 16 C. Leclerc (B) Sauber +01″994 1’18″993 54 5 47 L. Norris (SB) McLaren +02″165 1’19″164 23 6 2 S. Vandoorne McLaren (P) +02″915 1’19″914 51 7 40 R. Kubica (SB) Williams +03″052 1’20″051 37 8 J. Aitken Renault +03″065 1’20″064 47 9 34 N. Mazepin Force India +03″379 1’20″378 16 10 J. Dennis Red Bull +03″703 1’20″702 21 11 38 S. Gelael (SB) Toro Rosso +03″905 1’20″904 52 12 N. Latifi Force India (P) +04″606 1’21″605 46

11.56 Buono il miglior tempo di Leclerc che ha portato la sua Alfa Romeo Sauber a 1:18.993 dopo 54 giri

11.54 Dennis migliora il suo tempo con la Red Bull e scende a 1:20.702

11.52 Manca poco più di un’ora al termine della sessione mattutina, vedremo nel pomeriggio se le temperature si alzeranno ed i piloti proveranno a forzare ulteriormente..

11.50 Migliora ancora Magnussen che scende a 1:18.274, seconda posizione per il danese!

Faster again from @KevinMagnussen as he reclaims P2 bagging a 1:18.274 on his 41st lap of the morning at @Circuitcat_eng. #F1Testing — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 16, 2018

11.48 Il cielo ormai è coperto.. La colonnina di Mercurio si attesta sui 18°, mentre l’asfalto, rispetto ai 40° di ieri, è solamente sui 26°

11.47 Questi tweet vi fanno capire che al momento non c’è troppa azione in pista..

11.46 Anche la Haas si unisce alla festa

Bon anniversaire Simon! 🎉🎁🍰 pic.twitter.com/L0dfIMTSe9 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 16, 2018

11.45 Nel frattempo Romain Grosejan festeggia il compleanno numero 3 di suo figlio Simon.. 3 come le posizioni di penalità che dovrà scontare in griglia a Montecarlo

3 years ago Simon was born 🎂❤️😍#fatger #proud — Romain Grosjean (@RGrosjean) May 16, 2018

11.44 Kubica torna ai box dopo i soliti 5 giri. Il polacco ha già fatto meglio del tempo di Rowland di ieri

11.43 Dennis lascia l’ultima posizione con 1:21.304, scende Latifi con 1:21.605

11.41 Robert Kubica migliora ancora e si porta a 1:20.051, salendo in settima posizione

11.40 Robert Kubica con le SuperSoft vola a 1:20.280 ma rimane in ottava posizione

11.38 Sean Gelael sta recuperando il tempo perso ieri. Già 52 tornate completate per il portacolori della Toro Rosso

11.36 Torna ai box Norris dopo 7 giri con gomme Medie

11.34 Al momento il lavoro di Kubica sembra specifico. Quattro stint da tra i 3 ed i 5 giri..

11.31 Leclerc ha già completato 44 giri.. Bottas 38

11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO 2:30 DELLA SESSIONE

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’16″999 38 2 50 A. Giovinazzi (SB) Ferrari +01″379 1’18″378 21 3 20 K. Magnussen (HB) Haas +01″633 1’18″632 30 4 47 L. Norris (SB) McLaren +02″165 1’19″164 16 5 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″367 1’19″366 44 6 2 S. Vandoorne McLaren (P) +02″915 1’19″914 27 7 J. Aitken Renault +03″065 1’20″064 36 8 40 R. Kubica (SB) Williams +03″336 1’20″335 27 9 34 N. Mazepin Force India +03″379 1’20″378 16 10 38 S. Gelael (SB) Toro Rosso +03″905 1’20″904 39 11 N. Latifi Force India (P) +04″606 1’21″605 32 12 J. Dennis Red Bull +04″987 1’21″986 15

11.29 Le due McLaren impegnate oggi..

Double on track action = double those awesome side on shots. #F1Testing pic.twitter.com/dbnF5kPdAp — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

11.25 Antonio Giovinazzi migliora il suo tempo e scende a 1:18.378 (SuperSoft) tornando in seconda posizione

11.23 Lando Norris dopo 5 giri torna di nuovo ai box

11.21 Il 1:16.999 di Bottas sfiora il tempo di Vettel (con Soft) del Q2 di sabato 1:16.802. Nel Q3 la pole è stata di 1:16.173 con Hamilton con le SuperSoft, mentre Bottas si è fermato a 1:16.213, con Vettel (con Soft) addirittura a 1:16.305

11.19 ANCORA BOTTAS!!! 1:16.999!!! Il finlandese scende sotto il muro dell’1:17!!

11.18 Dopo 1:15 fermo ai box torna ai box Dennis con la Red Bull

11.17 Migliora ancora Magnussen in 1:18.632 a 1.633 da Bottas.

11.16 Lando Norris con SuperSoft scende a 1:19.164, quarta posizione per il pilota della McLaren

11.15 Ricordiamo che le HyperSoft saranno di scena, per la prima volta nella storia della F1, proprio nel prossimo GP a Montecarlo. Le mescole scelte dalla Pirelli, infatti, saranno HyperSoft, UltraSoft e SuperSoft

11.14 Al momento è fermo ai box, ma Kubica è settimo con 1:20.335

Two hours into the session and Robert is 7th fastest with a lap time of 1:20.335 🚦

#F1 #F1Testing pic.twitter.com/HLXMdZOdaO — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 16, 2018

11.13 Magnussen sale a 1:18.744 con le gomme rosa. Seconda posizione con 69 millesimi su Giovinazzi

Hypersofts are on and @KevinMagnussen cranks out a 1:18.744 lap to jump to P2. #F1Testing #HaasF1 🏎🇺🇸👊 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 16, 2018

11.12 Dopo cinque giri fa il suo ritorno ai box Bottas, dai quali esce Magnussen con le HyperSoft

11.10 Torna in pista Giovinazzi

11.09 Ancora un giro straordinario per Bottas! Record nel T2 e T3, ma non nel T1. Si ferma a 35 millesimi dal suo record

11.08 Rompe la noia Bottas che torna sul tracciato ancora con gomma Soft

11.06 Momento tranquillo in pista.. dopo i fuochi d’artificio di poco fa..

11.04 Ferve il lavoro in casa Toro Rosso. La Honda deve risolvere i problemi di ieri alla sua Power Unit

11.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO 2 ORE DI SESSIONE

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’17″187 33 2 50 A. Giovinazzi (M) Ferrari +01″626 1’18″813 10 3 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″179 1’19″366 29 4 20 K. Magnussen (SB) Haas +02″543 1’19″730 15 5 2 S. Vandoorne McLaren (P) +02″727 1’19″914 20 6 J. Aitken Renault +02″877 1’20″064 25 7 40 R. Kubica (SB) Williams +03″148 1’20″335 22 8 34 N. Mazepin Force India +03″191 1’20″378 16 9 47 L. Norris (SB) McLaren +03″798 1’20″985 11 10 38 S. Gelael (SB) Toro Rosso +03″800 1’20″987 33 11 N. Latifi Force India (P) +04″418 1’21″605 30 12 J. Dennis Red Bull +04″799 1’21″986 12

10.59 Torna subito ai box il portacolori della McLaren dopo appena 3 giri..

10.57 Ecco Lando Norris! 1:20.985 per lui

10.56 Ricordiamo che Bottas ha fissato il record con le Soft, mentre Giovinazzi girava con le Medie

10.54 Torna in pista Norris.. sarà l’ennesimo installation lap o inizierà con il primo run?

10.53 Magnussen con le SuperSoft va sull’1:19.730

A 1:19.730 @KevinMagnussen’s quickest lap on supersofts – P4. #F1Testing — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 16, 2018

10.51 Il finlandese ha fatto il vuoto, lasciando Giovinazzi a 1.626.. probabile serbatoio scarico per il portacolori della Mercedes, ma il giro è davvero notevole

10.50 BOTTAS IMPRESSIONANTE!!! 1:17.187!!! RECORD DEI TEST CON GOMMA SOFT!

10.48 Il cielo si è rannuvolato, speriamo che il meteo non peggiori..

10.46 Kubica valica quota 22 giri con il miglior tempo di 1:20.335

10.44 Torna ai box Magnussen dopo i primi 15 giri completati

10.43 98 millesimi di vantaggio per Giovinazzi su Bottas, ma con tre mescole di differenza

10.41 GIOVINAZZI AL COMANDO!! 1:18.813!! Run eccellente per il ferrarista!!

10.39 Scatenato Giovinazzi!! 1:19.255!! Si porta ad appena 344 millesimi dalla vetta! Gran ritmo per l’italiano!

10.37 Ancora Giovinazzi! 1:19.679 e terza posizione. Si porta a 768 millesimi da Bottas, ma con gomme Medie

10.35 Primo tempo per Giovinazzi.. 1:21.169 con gomma Media per il pugliese

10.33 Già 29 giri completati da Leclerc

1.5hrs into the test, Charles is happily lapping away! 29 laps and into the pits for a short tweak and feedback to the engineers 😊 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/1Nc6vr6ZaI — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) May 16, 2018

10.32 Torna in pista Giovinazzi, mentre Norris compie un altro installation lap

10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO 1:30 DI SESSIONE

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’18″911 26 2 16 C. Leclerc (B) Sauber +00″455 1’19″366 29 3 2 S. Vandoorne McLaren (P) +01″003 1’19″914 17 4 20 K. Magnussen Haas +01″100 1’20″011 15 5 34 N. Mazepin Force India +01″467 1’20″378 16 6 40 R. Kubica (SB) Williams +01″639 1’20″550 17 7 J. Aitken Renault +02″073 1’20″984 25 8 38 S. Gelael Toro Rosso +02″643 1’21″554 24 9 N. Latifi Force India (P) +02″694 1’21″605 20 10 J. Dennis Red Bull +03″075 1’21″986 12 11 50 A. Giovinazzi Ferrari 4 12 47 L. Norris McLaren 6

10.29 Completa il suo run anche Bottas che sta continuando a forzare con le UltraSoft

10.27 Dopo un ottimo run torna ai box anche Leclerc, attualmente secondo in classifica a meno di mezzo secondo da Bottas

10.26 Per il pilota pugliese solamente 4 giri completati, tutti di installazione

10.25 Ancora un giro di installazione per Giovinazzi..

10.24 Dopo un breve stop riecco in pista Gelael

A quick break and it’s back to work for @gelaelized 💪 pic.twitter.com/vH3eYWoC39 — Toro Rosso (@ToroRosso) May 16, 2018

10.22 Ancora un miglioramento per Leclerc che arriva a 1:19.366 a 455 millesimi da Bottas

10.21 Magnussen torna ai box dopo uno stint con le SuperSoft nel quale ha fatto segnare 1:20.011

Supersoft stint in the books from @KevinMagnussen after an 8 lap turn at @Circuitcat_eng. Best lap a 1:20.011 – P4. #F1Testing — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 16, 2018

10.20 Aitken ha già raggiunto quota 25 giri con la Renault, 20 per Bottas, 18 per Mazepin e 17 per Norris

10.18 Migliora sensibilmente anche Dennis con la Red Bull e si porta a 1:21.986, togliendo quasi due secondi al suo tempo precedente

10.17 Invece ancora nessuna novità per quanto riguarda Antonio Giovinazzi e la Ferrari

10.16 Migliora ancora anche Leclerc che fissa 1:19.433 e si porta a 522 millesimi da Bottas con le Soft

10.15 Ancora Kubica! 1:20.550! Migliora, e non poco, il polacco!

10.13 Ancora Bottas! 1:18.911 sempre con le UltraSoft. Kubica migliora e scende a 1:21.3 con Supersoft

10.11 Ancora un nuovo record per Bottas che scende a 1:18.982, risponde Leclerc in seconda posizione con 1:19.563 (Soft), mentre Vandoorne va sull’1:19.914

10.10 Valtteri Bottas migliora il suo miglior tempo e fissa 1:19.245

10.08 Subito scalzato da Kevin Magnussen che fa segnare 1:20.011

10.07 Stoffel Vandoorne sale in seconda posizione con il tempo di 1:20.169 a 875 millesimi da Bottas

10.05 La Red Bull presenta il suo pilota odierno, Jake Dennis!

All set for the second day of #F1Testing in Barcelona 🇪🇸 @JakeDennis19 taking the wheel of the #RB14 today 👊 #F1 pic.twitter.com/X1UN9BG6qf — Red Bull Racing (@redbullracing) May 16, 2018

10.03 Per chi vuole gustarsi un po’ di sound della Formula Uno..

10.01 La Mercedes non ha più le luci sull’alettone posteriore, mentre la Ferrari mantiene gli specchietti che saranno illegali a Montecarlo

10.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO LA PRIMA ORA DI TEST

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (UB) Mercedes 1’19″294 10 2 34 N. Mazepin Force India +01″084 1’20″378 12 3 16 C. Leclerc Sauber +01″098 1’20″392 15 4 2 S. Vandoorne McLaren (P) +01″511 1’20″805 11 5 N. Latifi Force India (P) +02″500 1’21″794 11 6 J. Dennis Red Bull +02″692 1’21″986 9 7 J. Aitken Renault +02″830 1’22″124 14 8 40 R. Kubica (HB) Williams +02″997 1’22″291 10 9 38 S. Gelael Toro Rosso +04″455 1’23″749 13 10 20 K. Magnussen Haas +04″576 1’23″870 7 11 50 A. Giovinazzi Ferrari 2 12 47 L. Norris McLaren 5

9.58 Mazepin sale in seconda posizione con 1:20.378, precede Leclerc di 14 millesimi

9.57 Robert Kubica migliora e si porta in ottava posizione con 1:22.291 (UltraSoft), quindi va ai box

9.54 La McLaren conferma il luo line up giornaliero: Vandoorne e Norris per le gomme Pirelli

9.52 Migliora anche Stoffel Vandoorne, terzo con 1:20.805 a 1.511 da Bottas

9.49 Kubica fissa subito un 1:22.576

9.47 Riecco Robert Kubica sul tracciato..

9.46 Migliora ancora Leclerc che si porta a 1:20.392, distacco di 1.098 da Bottas

9.44 Bottas sta girando con gomme UltraSoft, marchiate di viola

9.42 Valtteri Bottas inizia a fare sul serio! 1:19.294 per il finlandese, mentre Charles Leclerc sale in seconda posizione con 1:20.476 a 1.182

9.40 Aitken ha già concluso 14 giri, mentre Gelael è a 10

9.39 Non mancano mai i tifosi di Robert Kubica.. anche al Montmelò nei test..

9.36 Ancora nessun tempo di rilievo per Antonio Giovinazzi su Ferrari

9.33 Aitken su Renault scende a 1:22.124 dopo 10 giri

9.32 Robert Kubica completa altri due giri..

9.31 AGGIORNAMENTO TEMPI

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 2 S. Vandoorne McLaren (P) 1’21″275 6 2 N. Latifi Force India (P) +00″888 1’22″163 6 3 J. Aitken Renault +02″014 1’23″289 8 4 20 K. Magnussen Haas +02″595 1’23″870 4 5 77 V. Bottas Mercedes +02″710 1’23″985 5 6 38 S. Gelael Toro Rosso +06″091 1’27″366 4 7 34 N. Mazepin Force India +27″667 1’48″942 5 8 16 C. Leclerc Sauber 6 9 50 A. Giovinazzi Ferrari 2 10 J. Dennis Red Bull 4 11 40 R. Kubica Williams 2 12 47 L. Norris McLaren 4

9.30 Sale in vetta Stoffel Vandoorne in 1:21275, secondo Latifi, terzo Aitken

9.29 Una ripresa ravvicinata di Robert Kubica.. è sempre un piacere vedere il polacco al volante di una F1

9.28 Ecco Valtteri Bottas..

Fire up and hold… 🔥🔥🔥 Setting VB and W09 loose for the first laps of the day! #F1Testing #VB77 #F1 pic.twitter.com/QZnMko7PWo — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 16, 2018

9.27 Robert Kubica torna subito ai box dopo aver completato due giri

9.26 Per Kevin Magnussen miglior tempo in 1:23.870

9.25 Ecco Robert Kubica fare il suo esordio giornaliero!

9.24 Dopo gli installation laps, torna la calma piatta al Montmelò.. vediamo chi romperà per primo gli indugi

9.22 Ed eccolo entrare in pista.. da molto vicino..

That sight, that sound – the #PinkPanther of @NMazepin roars into the open and disappears down the pitlane for our first run of the day. Aero rakes on. #F1Testing pic.twitter.com/9DxWRYzo8i — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) May 16, 2018

9.20 Ecco Nikita Mazepin sulla sua Force India..

Day 2 of testing fun is well underway at @Circuitcat_eng! @NMazepin is in the #34 car, working with our engineers on our testing programme, while @NicholasLatifi is helping @pirellisport #F1Testing pic.twitter.com/0gItmKJdfo — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) May 16, 2018

9.18 Un bel primo piano di Charles Leclerc sulla sua Alfa Romeo Sauber

A few rounds more of install laps, then we will go fully into the days running 😊 This one 👇👇 is an eager beaver today! #F1Testing #F1 pic.twitter.com/flNJOrYDeG — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) May 16, 2018

9.16 Dopo qualche giro tutti i piloti hanno fatto nuovamente ritorno ai box. L’unico a non essere ancora sceso in pista è Robert Kubica..

9.15 Per la Red Bull, come previsto, non ci sarà Daniel Ricciardo al volante, ma il giovane Jake Dennis, al suo esordio assoluto con una monoposto di F1

9.14 Bottas procede con 1:23.985, mentre sono saliti a 12 i piloti che hanno toccato l’asfalto del Montmelò

9.13 Già 9 vetture sono scese sul tracciato. Valtteri Bottas fa segnare il primo tempo, 1:24.404

9.12 Ecco Sean Gelael che fa il suo ingresso in pista..

9.11 La Honda saluta Pierre Gasly, ma il francese salirà sulla Toro Rosso, come detto, solamente nel corso del pomeriggio

Good morning 👋🏻

Sean will be back in the car with us this morning, whilst the familiar face of Pierre will be in the hot seat after lunch! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/IkqrEn4IfU — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) May 16, 2018

9.10 Il primo a scendere in pista è Nikita Mazepin con la Force India..

9.09 Anche oggi due McLaren in pista (una dedicata alle gomme Pirelli 2019). Doppia papaya ai box..

A double papaya fire up gets our second day of #F1Testing underway. 👊 pic.twitter.com/0TEKLOPldl — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

9.07 Come sospettavamo, sono tutti impegnati nelle rispettive colazioni.. quantomeno in Mercedes..

9.05 Al momento temperatura attorno ai 14° sulla pista catalana..

Ready for another round of 😎 #F1Testing! Here is today’s driver lineup! pic.twitter.com/mwpbwvGy3b — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 16, 2018

9.03 Per il momento tutto tace al Montmelò.. Piloti ancora fermi ai box..

9.02 La Toro Rosso ha deciso di cambiare il line-up dei piloti. Prima parte con Sean Gelael che non ha potuto girare ieri pomeriggio per un problema alla Power Unit, mentre nella seconda parte girerà Pierre Gasly

Good morning! We’re back for Day 02 of the post Spanish GP test. Today we have @gelaelized in the morning session, while @PierreGASLY will take the wheel in the afternoon 👌 pic.twitter.com/uP9xQptIVQ — Toro Rosso (@ToroRosso) May 16, 2018

9.01 Vedremo se la pista sarà presa d’assalto o, com’è più probabile, la giornata scatterà con un andamento lento..

9.00 SEMAFORO VERDE! PRENDE IL VIA LA SECONDA, ED ULTIMA, GIORNATA DI TEST DI BARCELLONA!

8.58 Sulla Mercedes è prontissimo Valtteri Bottas.. La W09 ha confermato anche ieri di non avere alcuna imperfezione su questo circuito

8.55 In casa Williams ci sarà Robert Kubica al volante.. il polacco torna in pista dopo la FP1 di venerdì.. Sirotkin e Stroll hanno una enorme spada di Damocle sulla testa..

What a morning for our final day of the Barcelona in-season test. Today we have Robert Kubica in the drivers’ seat. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/0xJ6WjtIWG — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 16, 2018

8.53 Come detto, ieri Lando Norris e George Russell hanno provato le gomme Pirelli edizione 2019. Nessun problema di sorta per le coperture..

8.50 Riproponiamo la tabella di tempi e giri di ieri.. miglior tempo di Max Verstappen con le HyperSoft..

1 33 M. Verstappen (HB) Red Bull 1’17″528 148

2 55 C. Sainz (HB) Renault +00″034 1’17″562 119

3 05 S. Vettel (B) Ferrari +00″131 1’17″659 136

4 08 R. Grosjean (HB) Haas +00″921 1’18″449 129

5 N. Latifi (HB) Force India +01″002 1’18″530 107

6 44 L. Hamilton (M) Mercedes +01″015 1’18″543 151

7 2 S. Vandoorne (SB) McLaren +01″453 1’18″981 85

8 50 A. Giovinazzi (HB) Sauber +02″165 1’19″693 135

9 O. Rowland (SB) Williams +03″411 1’20″939 121

10 47 L. Norris McLaren (P) +03″469 1’20″997 76

11 G. Russell Force India (P) +03″950 1’21″478 123

12 38 S. Gelael (SB) Toro Rosso +04″407 1’21″935 50

13 Oliver Turvey McLaren +05″542 1’23″070 58

8.47 Rivedremo in pista anche Charles Leclerc sulla Alfa Romeo Sauber. Il monegasco dopo un inizio di stagione non semplice sta dimostrando il suo notevole valore, grazie a due arrivi a punti tra Baku e Barcellona..

Good morning! @Circuitcat_eng #F1Testing Day 2 is upon us 👋@Charles_Leclerc will be at the helm of the #C37 for a full day of laps today👍 Keep you posted! #F1 pic.twitter.com/87xtjsFQZo — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) May 16, 2018

8.45 Anche oggi splende il sole sul tracciato catalano. Non ci dovrebbero essere problemi per la disputa delle otto ore di sessione

8.43 Ecco i piloti che saranno in pista oggi, Antonio Giovinazzi passa dalla Alfa Romeo Sauber alla Ferrari

Alineació Dia 2 #F1Testing

Mercedes ➡️ BOT

Ferrari ➡️ GIO

Bull Racing ➡️ Dennis

Force India ➡️ Mazepin

Force India (Pirelli) ➡️ Latifi

Renault ➡️ Aitken

Williams ➡️ KUB

Haas ➡️ MAG

McLaren ➡️ Norris

McLaren (Pirelli) ➡️ VAN

Sauber ➡️ LEC

Toro Rosso ➡️ GAS — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) May 16, 2018

8.40 Buongiorno dal circuito del Montmelò! Siamo pronti per la seconda giornata dei Test riservati alla Formula Uno!

Buenos días!!!! Último día de test en el Circuit! Coge tu entrada/abono del #SpanishGP o carnet de Abonado #sócCircuit y conoce a las promesas de la F1! #F1Testing pic.twitter.com/hLLlRuYHNV — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) May 16, 2018

