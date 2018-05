Giro d’Italia 2018, undicesima tappa Assisi-Osimo: a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua!

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo, di 156 km, andrà in scena mercoledì 16 maggio e, nonostante il chilometraggio alquanto ridotto, viene considerata come una frazione di media difficoltà, dato il profilo altimetrico abbastanza mosso. Si tratta infatti di una tappa appenninica che si districa tra Umbria e Marche, e che avrà nel Passo del Cornello la difficoltà più rilevante di giornata. Impossibile, durante il passaggio a Filottrano, che la memoria non vada a Michele Scarponi.

Saranno due le regioni e tre le province attraversate: si parte dall’Umbria, in provincia di Perugia, precisamente ad Assisi, la terra di san Francesco, patrono d’Italia, con partenza fittizia fissata per le 13.05 e via ufficiale dal km 0 alle ore 13.20, passando poi per Spello e Foligno, tra le 13.29 e le 13.36, e per Nocera Umbra e Bagnara, tra le 14.06 e le 14.23 prima di affrontare il Passo del Cornello, prima asperità di giornata (con Gran Premio della Montagna), che segna il confine tra Umbria e Marche, tra le 14.26 e le 14.34.

Dopo lo scollinamento infatti si cambierà regione, passando appunto nelle Marche, precisamente in provincia di Macerata, dove si attraverseranno Bivio Ercole, Fiuminata e Pioraco, tra le 14.38 e le 15.02, prima di giungere a Castelraimondo, ta le 15.01 e le 15.13, dove è posto il primo traguardo volante di giornata. Subito dopo il passaggio da San Severino Marche, tra le 15.17 e le 15.29, ci sarà la zona rifornimento, che terminerà prima di lambire Elcito, tra le 15.26 e le 15.40

In seguito si affronterà il Valico di Pietra Rossa, tra le 15.41 e le 15.47, secondo GPM della tappa, per poi attraversare Cingoli e Mummuiola, tra le 15.49 e le 16.12, prima di sconfinare in provincia di Ancona. Qui si passerà da Cantalupo, tra le 16.09 e le 16.27, prima del secondo traguardo volante di giornata, quello di Filottrano, patria di Michele Scarponi, al quale questa tappa rende un giusto omaggio, tra le 16.19 e le 16.38.

Gli ultimi comuni ad essere attraversati saranno Padiglione e San Paterniano, tra le 16.33 e le 17.11, prima di entrare ad Osimo, tra le 16.55 e le 17.18, dove il traguardo sarà posto su uno strappetto finale (è anche Gran Premio della Montagna) che culminerà in Piazza Municipio, tra le 17.02 e le 17.26.

CLICCA QUI PER LA CRONOTABELLA DETTAGLIATA: SCOPRI A CHE ORA PASSA IL GIRO D'ITALIA A CASA TUA!













