Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2018: Carlo Tacchini centra la semifinale nel C1 500

Carlo Tacchini, dopo il terzo posto della sessione mattutina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua nella sessione pomeridiana nelle batterie del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria.

L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi sei per accedere alle semifinali, e Tacchini ha centrato il quarto posto in 1’50″448 nella quarta batteria, dominata dal ceco Martin Fuksa, che ha chiuso in 1’48″598, precedendo il cinese Hao Liu, secondo in 1’49″815. Al terzo posto si è classificato il russo Leonid Tilsh in 1’50″298. Semifinali e finali verranno disputate nella sessione mattutina di domani.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter