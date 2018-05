Canoa velocità, Coppa del Mondo Duisburg 2018: tutti i podi della terza giornata. Poche luci oltre ad Andrea Di Liberto

Nella terza ed ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità a Duisburg, disputate undici finali: in Finale A per l’Italia soltanto Andrea Domenico Di Liberto, che ha centrato il secondo posto nel K1 200 metri maschile. Finali B per Carlo Tacchini, nono assoluto nel C1 500 metri, mentre nel K1 200 metri Matteo Miglioli è 13°. Nel K4 500 metri tra gli uomini Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Edoardo Chierini e Riccardo Maria Spotti chiudono in 13ma piazza, mentre Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Tommaso Freschi e Mauro Crenna si classificano al 18° posto. Nel K4 500 metri femminile Irene Burgo, Cristina Petracca, Sofia Campana ed Agata Fantini colgono il 16° posto. Nel K1 200 metri Francesca Genzo è 13ma, mentre Sofia Campana è stata eliminata in semifinale.

Di seguito tutti i podi odierni.

K1 200 metri maschile (specialità olimpica)

1 LUKANTSOV, Evgenii (Russia) 35.424

2 DI LIBERTO, Andrea Domenico (Italia) 35.555

3 CSIZMADIA, Kolos (Ungheria) 35.780

K1 200 metri femminile (specialità olimpica)

1 WALCZYKIEWICZ, Marta (Polonia) 39.989

2 STENSILS, Linnea (Svezia) 40.301

3 GUYOT, Sarah (Francia) 40.450

C1 200 metri femminile (specialità olimpica)

1 VINCENT-LAPOINTE, Laurence (Canada) 45.885

2 KURACH, Kseniia (Russia) 47.929

3 REID, Katie (Gran Bretagna) 48.616

K4 500 metri femminile (specialità olimpica)

1 CARRINGTON, Lisa – RYAN, Caitlin – FISHER, Aimee – COLE, Rebecca (Nuova Zelanda) 1:31.652

2 WLODARCZYK, Dominika – PULAWSKA, Anna – NAJA, Karolina – KOLODZIEJCZYK, Katarzyna (Polonia) 1:31.992

3 STEPANOVA, Kira – CHERNIGOVSKAYA, Svetlana – SOBETOVA, Vera – PANCHENKO, Anastasia (Russia) 1:32.619

K4 500 metri maschile (specialità olimpica)

1 RENDSCHMIDT, Max – RAUHE, Ronald – LIEBSCHER, Tom – LEMKE, Max (Germania) 1:19.752

2 TÓTKA, Sándor – MOLNÁR, Péter – DUDÁS, Miklós – KULI, István (Ungheria) 1:20.566

3 POSTRIGAI, Iurii – POGREBAN, Vasily – GUSEV, Oleg – ERSHOV, Vitaly (Russia) 1:21.176

C1 200 metri maschile (specialità non olimpica)

1 SHTYL, Ivan (Russia) 39.974

2 KIRAJ, Stefan (Germania) 40.975

3 VANDREY, Jan (Germania) 41.053

K2 200 metri femminili (specialità non olimpica)

1 CARRINGTON, Lisa – FISHER, Aimee (Nuova Zelanda) 37.251

2 MARKIEWICZ, Karolina – WISNIEWSKA, Helena (Polonia) 38.028

3 WIKBERG, Moa – JOHANSSON, Karin (Svezia) 38.930

C2 200 metri maschile (specialità non olimpica)

1 KOVALENKO, Alexander – SHTYL, Ivan (Russia) 36.672

2 KHAIDAROV, Timur – MEDETOV, Merey (Kazakistan) 36.823

3 YEMELYANOV, Sergey – YEMELYANOV, Timofey (Kazakistan) 37.371

K1 500 metri maschile (specialità non olimpica)

1 DOSTÁL, Josef (Repubblica Ceca) 1:38.717

2 PETERS, Artuur (Belgio) 1:39.405

3 POULSEN, René Holten (Danimarca) 1:39.928

C1 500 metri femminile (specialità non olimpica)

1 VINCENT, Katie (Canada) 2:06.482

2 KURACH, Kseniia (Russia) 2:07.488

3 SUN, Mengya (Cina) 2:09.370

C1 500 metri maschile (specialità non olimpica)

1 DOSTÁL, Josef (Repubblica Ceca) 1:38.717

2 PETERS, Artuur (Belgio) 1:39.405

3 POULSEN, René Holten (Danimarca) 1:39.928













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it