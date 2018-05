Canoa, Coppa del Mondo Duisburg 2018: sboccia Andrea Di Liberto! Fantastico secondo posto nel K1 200 metri! Un nuovo gioiello azzurro!

Un lampo azzurro a Duisburg! Anzi, sarebbe meglio dire un fulmine, dato che si trattava di una distanza sprint. Nell’ultima giornata della tappa tedesca di Coppa del Mondo di canoa velocità una sola imbarcazione italiana ha centrato la Finale A: nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) Andrea Domenico Di Liberto ha centrato il secondo posto in 35″555.

Vittoria per il russo Evgenii Lukantsov, in 35″424, di soli 131 millesimi davanti all’azzurro, mentre il terzo posto è andato al magiaro Kolos Csizmadia con il crono di 35″780. Oltre i 36″ tutti gli altri contendenti. Il nostro rappresentante, classe 1997, era il più giovane tra i nove finalisti, mentre il magiaro è del 1995 ed il russo è ancor meno giovane, classe 1991.

Lo stesso Lukantsov aveva preceduto l’azzurro anche in mattinata, nella seconda semifinale, dove il russo aveva chiuso in 35″527 e l’italiano era giunto secondo in 35″835. Ieri invece Di Liberto aveva vinto la sua batteria in 34″923.













Foto: Profilo Facebook Andrea Di Liberto

