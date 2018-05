Canoa slalom, Europei 2018: Elena Borghi, un talento tutto da scoprire nella canadese

Finalmente la canadese femminile, nuova specialità olimpica, avrà anche delle atlete italiane al via degli Europei senior di canoa slalom: a Praga vedremo in gara Elena Borghi, giovanissima già catapultata in una gara di livello internazionale, dopo che all’inizio della stagione aveva tentato, senza successo, la qualificazione agli YOG di Buenos Aires.

Lo scorso anno ad Ivrea aveva scritto un pezzo di storia della canoa slalom, sfiorando l’impresa di entrare in finale nella specialità, da poco divenuta olimpica, della canadese monoposto femminile: a soli 15 anni (classe 2002) l’atleta di Ferrara, conterranea di un’altra giovanissima in gara, Marta Bertoncelli, era stata la più giovane in gara in Coppa del Mondo, giungendo all’11° posto, ad un soffio dall’ingresso tra le migliori 10 che si sarebbero poi giocate la finale.

Per la sua tenera età, all’epoca, Elena Borghi ha anche ricevuto il trofeo “Credito Sportivo – Younger Female Canoeist”, voluto dalla FICK, per promuovere questa specialità, finora meno praticata in quanto al di fuori del programma olimpico fino a Rio 2016. Non era però per lei la prima esperienza internazionale: ad agosto 2017, agli Europei Junior/Under23 di Hohenlimburg, Borghi, assieme alle compagne di nazionale e di club Marta Bertoncelli e Carolina Massarenti, aveva ottenuto il sesto posto nella gara a squadre del C1 femminile, categoria Junior, dove nella prova individuale aveva chiuso al 19° posto, eliminata in semifinale, mentre a Bratislava, nel mese di luglio 2017, ai Mondiali Junior, la ferrarese si era fermata in semifinale nella prova individuale, mentre aveva chiuso al sesto posto nella prova a squadre con le stesse compagne precedentemente citate.

I grandi risultati, nonostante la giovanissima età, non sono finiti qui: a giugno dello scorso anno la canoista ha ottenuto il secondo posto nella classifica generale dell’ECA Cup nel C1 femminile Under16. Al primo posto si era classificata la britannica Daisy Cooil con 350 punti, che aveva preceduto l’azzurra di soli 5 punti. Terza l’altra azzurra Marta Bertoncelli a quota 291. Borghi però avrà anche questa stagione nella stessa categoria per trovare il successo finale: nel 2016, nella categoria inferiore, il C1 femminile Under14, l’azzurra ha trionfato con 355 punti, davanti alla slovena Alina Eva Hocevar, seconda con 335 punti, ed alla ceca Tereza Kneblova, giunta a quota 265.













Foto: Pier Colombo

