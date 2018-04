Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Civitanova-Modena 3-2, battaglia campale. Sokolov e Juantorena risolutori

Le semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile stanno regalando delle incredibili emozioni, tutte le partite sono equilibrate e intense, vere e proprie maratone intensissime. Civitanova ha sconfitto Modena per 3-2 (27-25; 33-35; 25-16; 22-25; 21-19) nella gara3 e si è portata avanti 2-1 nella serie: la Lube si è imposta al tie-break di fronte al proprio pubblico come in gara1 e ora avrà l’occasione per chiudere i conti settimana prossima al PalaPanini ma i Canarini hanno fatto capire ancora una volta di avere tutte le carte in regola per poter battere i Campioni d’Italia.

La partita è stata ricca di pathos e di colpi di scena, i vari parziali sono sempre stati incerti. Nel primo set Civitanova riesce ad annullare tre set-point consecutivi (due con Juantorena, uno con Christenson) e poi due giocate di Sander chiudono i conti. Secondo parziale infinito, set-point da una parte e dall’altra, è ancora decisivo Sander ma questa volta con un errore che consegna la parità agli ospiti (35-33). Civitanova ha dominato il terzo set, nel quarto è Ngapeth a salire in cattedra nel finale e a consegnare un buon break che poi Urnaut concretizza. I cucinieri volano nel tie-break sull’11-7, Juantorena però commette un errore, Mazzone piazza una stampata, Holt stampa un ace e il primo tempo di Mazzone regala il match-point annullato da Sokolov. Modena avrà altre due occasioni ma Juantorena e l’errore di Argenta al servizio li annullano, l’ace della Pantera e il missile dell’opposto bulgaro valgono la vittoria.

Prestazione inverosimile di Tsvetan Sokolov (34 punti, 5 muri e 3 aces), show anche dei martelli Taylor Sander (20) e Osmany Juantorena (19), doppia cifra anche per il centrale Enrico Cester (11). A Modena non sono bastati Ervin Ngapeth (21, 4 aces) e Tine Urnaut (23) oltre al buon Daniel Mazzone (14, 3 muri).