Volley femminile, Semifinali Scudetto 2018: le pagelle di gara2. Egonu e Piccinini incontenibili, che muri di Folie, Fabris certezza

Nel weekend si sono disputate le gare3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley femminile. Novara e Conegliano si sono portate sul 2-0 contro Busto Arsizio e Scandicci ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce.

PAOLA EGONU: 8. Sempre più decisiva e incisiva, brava a riscattarsi dalla delusione di Champions League e a guidare Novara verso un facile successo contro Busto Arsizio che vale il 2-0 nella serie. L’opposto si inventa 19 unti con il 56% in attacco e chiude i conti.

FRANCESCA PICCININI: 8. Una vera capitana, una ragazza dalle mille risorse che non smette di stupire e che è sempre determinante in campo: si carica l’intero peso della ricezione (incredibile 71%), permette a Skorupa di dirigere con facilità e Novara vola verso la vittoria.

VITTORIA PIANI e FEDERICA STUFI: 6. Busto Arsizio, senza Diouf e con Bartsch in difficoltà, non può reggere l’onda d’urto di Novara. Ci provano le due centrali (11 e 10 punti), le uniche sufficienti tra le fila delle Farfalle insieme alla subentrata palleggiatrice Stefania Dall’Igna.

RAPHAELA FOLIE: 8. La centrale si sta letteralmente scatenato nelle ultime settimane e ancora una volta è grande protagonista del successo di Conegliano contro Scandicci: 7 muri, 15 punti totali, una garanzia con i primi tempi e tanto cuore.

SAMANTA FABRIS: 8,5. L’opposto croato non si tira mai indietro ed è la vera arma in più a disposizione di Conegliano, mette a segno 22 punti col 49% in attacco e chiude i conti contro Scandicci scatenandosi nella seconda parte dell’incontro.

KIMBERLY HILL: 8,5. La sostanza fatta a persona: inverosimile 96% in ricezione, eccellente 53% in attacco, 18 punti a referto, tanta sicurezza offerta alle compagne. Il martello delle Pantere è una garanzia per Conegliano che vede la finale.

SCANDICCI: 5. Isabelle Haak è lontana da quella vista in regular season, Bethania De La Cruz e Lucia Bosetti faticano di banda, mancano anche i muri di Adenizia: le toscane non rimangono quasi mai in partita contro Conegliano e il 2-0 nella serie è inevitabile.













(foto Valerio Origo)