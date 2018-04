Volley femminile, l’Italia di Mazzanti. La certezza Paola Egonu, il dubbio Malinov-Orro, il poker di centrali, le novità di banda. Analisi convocazioni

Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la lunga estate che condurrà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di volley femminile ha svelato la rosa di 28 giocatrici con le quali affronterà gli appuntamenti di una stagione particolarmente intensa e importante. Analizziamo nel dettagliato i vari ruoli e le azzurre chiamate in causa.

PALLEGGIATRICI:

Il dilemma sarà il consueto: giocherà titolare Ofelia Malinov o Alessia Orro? Agli ultimi Europei l’alzatrice di Bergamo non ha potuto purtroppo scendere in campo a causa di un infortunio, facendo saltare quegli equilibri che si erano creati durante il Grand Prix. L’aveva sostituita Alessia Orro che aveva faticato a ingranare.

Un anno dopo, però, le cose potrebbero essere cambiate: la palleggiatrice di Busto Arsizio si è notevolmente migliorata, si è messa in luce in diagonale con Valentina Diouf, ha variato molto il suo gioco e riesce a sfruttare al meglio anche schiacciatrici e centrali (ora sta disputando la semifinale scudetto). Ofelia è rientrata bene dall’infortunio ed è stata fondamentale per la salvezza di Bergamo: non sarà una scelta molto semplice, si deciderà durante i vari collegiali.

Bravo Mazzanti a convocare Carlotta Cambi che ha disputato un’egregia stagione a Pesaro e che può essere un giovane cambio interessante, non si poteva lasciare fuori la concreta Isabella Di Iulio che si è distinta con Scandicci (unica squadra del terzetto di vertice a utilizzare un’italiana in questo ruolo).

OPPOSTI:

Spicca l’assenza di Valentina Diouf in questa lista, probabilmente a causa anche dei problemi fisici avuti nelle ultime settimane e che l’hanno costretta a rinunciare alla gara1 della semifinale scudetto. La titolare indiscussa è comunque Paola Egonu, decisamente salita in quota negli ultimi mesi e assoluta garanzia: le sorti dell’Italia dipenderanno dalle sue bordate.

Torna in azzurro anche Serena Ortolani, moglie di Davide Mazzanti che potrebbe essere un’ottima seconda vista anche la sua capacità di spostarsi di banda. Da prendere in considerazione la buona Anna Nicoletti che a Conegliano, in sostituzione di Samanta Fabris, si è sempre fatta trovare pronta.

SCHIACCIATRICI:

Davide Mazzanti ha dovuto scontare l’assenza di Caterina Bosetti per infortunio. Giustamente non ha esitato a chiamare in causa le due grandi rivelazioni di stagione: Camilla Mingardi e Alice Degradi, entrambe esplose a inizio stagione a Legnano, poi la prima è passata a Modena. Sono due attese sorprese che possono dare manforte a un reparto critico in cui bisognerà cercare di trovare il giusto equilibrio: Lucia Bosetti è fondamentale in ricezione, Miriam Sylla garantisce grinta e grande potenza offensiva. Occasione d’oro per Alessia Gennari, a tratti molto positiva a Busto Arsizio, chiamata a tornare un punto di riferimento in Nazionale. Anastasia Guerra ha faticato a Casalmaggiore ma chissà che non si riprenda con l’azzurro.

CENTRALI:

Il nostro CT affiderà la “lasagna” di capitano a Cristina Chirichella, importantissima a muro e al servizio. La campana può essere affiancata da diverse compagne: da Sara Bonifacio con cui si allena a Novara (la seconda titolare è Lauren Gibbemeyer) ad Anna Danesi e Raphaela Folie titolari a Conegliano, con la più giovane che ha fatto un deciso salto in avanti e la veterana tornata prontamente al top dopo un problema fisico. Mazzanti ha voluto premiare le bustocche Beatrice Berti ed Alexandra Botezat, ma dovranno guadagnarsi il posto al pari di Rossella Olivotto.

LIBERI:

Monica De Gennaro è la titolare indiscussa, alle sue spalle sono però state chiamate De Bortoli, Parrocchiale e Spirito.