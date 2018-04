Volley, Europei U18 2018: i migliori giovani pronti alla sfida, l’Italia vuole essere protagonista!

I migliori giovani del Vecchio Continente si sfideranno agli Europei U18 di volley maschile, in programma a Zlin (Repubblica Ceca) e Puchov (Slovacchia) dal 7 al 15 aprile. Le migliori 12 Nazionali sono state inserite in due gironi da sei squadre ciascuno, si incontreranno tra di loro e le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate. L’Italia proverà a essere assoluta protagonista, i ragazzi del CT Vincenzo Fanizza hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo anche se il girone con Russia, Belgio e Francia (oltre all’Ucraina e alla Slovacchia padrona di casa) non è certamente dei più semplici.

Possiamo però contare su un sestetto di qualità che vanta già delle importanti esperienze in queste competizioni di categoria con alcuni elementi che cercano di migliorare per poi poter dire la loro anche tra i grandi. Il libero Damiano Catania, i centrali Ludovico Scardia e Alessandro Gianotti ma anche attaccanti come Gianluca Dal Corso, Tommaso Stefani, Piervito Disabato e Francesco Leoni sembrano avere delle potenzialità per poter fare bene. L’Italia sarà indubbiamente tra le favorite della vigilia anche se è molto difficile individuare i valori in campo prima dell’inizio delle partite: il blasone della Russia va sempre tenuto in considerazione, Bielorussia e Ucraina sono cresciute molto nelle ultime stagioni al pari della Turchia, da non sottovalutare ovviamente Francia, Belgio, Bulgaria e Germania.

GIRONE A (a Zlin, Repubblica Ceca): Bielorussia, Turchia, Repubblica Ceca, Grecia, Bulgaria, Germania

GIRONE B (a Puchov, Slovacchia): Italia, Ucraina, Slovacchia, Russia, Belgio, Francia

