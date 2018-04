Volley, Champions League 2018: Perugia-Lokomotiv Novosibirsk, andata quarti di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 4 aprile si giocherà Perugia-Lokomotiv Novosbirsk, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Al PalaEvangelisti si gioca una partita fondamentale per il prosieguo della stagione: i Block Devils partiranno favoriti contro la formazione russa ma bisognerà mantenere la giusta concentrazione per ottenere un risultato importante in vista dell’ostica trasferta in Siberia. I ragazzi di Lorenzo Bernardi, reduci dalla pesante sconfitta di Trento nella gara2 delle semifinali scudetto, proveranno subito ad alzare la testa: serviranno i migliori Aleksandar Atanasijevic e Ivan Zaytsev per avere la meglio sulla formazione di coach Konstantinov.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Lokomotiv Novosbirsk, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in differita tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) a partire dalle ore 23.00, diretta streaming su laola.tv.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

20.30 Sir Sicoma Colussi Perugia vs Lokomotiv Novosibirsk













(foto Valerio Origo)