Volley, Champions League 2018: Perugia in Siberia per conquistare la Final Four, che sfida al Novosibirsk

Nel gelo della lontanissima Siberia, ai limiti dei confini europei, Perugia va a caccia della qualificazione alla Final Four della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils, arrivati a destinazione dopo un infinito trasferimento e dopo aver smaltito addirittura cinque ore di fuso orario, sfideranno la Lokomotiv Novosibirsk nel ritorno dei quarti di finale: dopo il successo per 3-1 conquistato al PalaEvangelisti, gli umbri hanno bisogno di vincere due set per chiudere i conti e tornare tra le quattro grandi d’Europa dopo la finale persa lo scorso anno. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi non dovranno però sottovalutare l’avversario, che in casa riesce sempre a trasformarsi e a dare qualcosa in più, come ha fatto negli ottavi di finale quando ha eliminato il Noliko Maaseik al golden set dopo aver perso l’andata per 3-0. Oggi pomeriggio (ore 14.30 italiane) bisognerà compiere l’ultimo sforzo al termine di due settimane durissime condite anche dalla semifinale scudetto contro Trento (la serie è ora sul 2-1, la Sir è reduce dal soffertissimo successo al tie-break in gara3 che potrebbe farsi sentire nelle gambe). Gli uomini di coach Konstantinov si distinguono per il loro solidissimo muro (Kurkaev e Smolyar sfiorano i 210cm di altezza) ma anche per l’ottimo servizio che crea scompiglio in ricezione, da non sottovalutare l’opposto svedese Nilsson e i martelli Divis e Savin.

Perugia si affiderà naturalmente alle bordate dell’opposto Aleksandar Atanasijevic, alla classe di Ivan Zaytsev affiancato da Aaron Russell di banda, ai muri di Marko Podrascanin e Simone Anzani, alla regia del recuperato Luciano De Cecco e al libero Massimo Colaci.













(foto Valerio Origo)