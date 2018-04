Volley, Champions League 2018: Perugia completa la missione a Novosibirsk, Zaytsev e compagni volano alla Final Four!

Perugia si è qualificata alla Final Four della Champions League 2018 di volley maschile! I Block Devils volano tra le quattro grandi d’Europa per la seconda volta consecutiva: lo scorso anno, però, ottennero il pass come società organizzatrice degli attivi conclusivi (persero la finale contro lo Zenit Kazan), questa volta invece hanno compiuto l’impresa sul campo.

I ragazzi di coach Bernardi, dopo essersi imposti settimana scorsa al PalaEvangelisti per 3-1 nell’andata dei quarti di finale contro la Lokomotiv Novosibirsk, hanno dovuto affrontare una lunghissima trasferta in Siberia per conquistare i due set necessari a completare la missione e così è stato: gli umbri sono stati sconfitti dai padroni di casa per 3-2 (20-25; 25-22; 17-25; 25-21; 15-11) ma il passo falso è indolore, il biglietto per Kazan è garantito.

Perugia può prenotare il volo per Kazan (Russia) dove il 12-13 maggio si disputerà la Final Four. La Sir se la dovrà vedere in semifinale contro lo Zenit Kazan, Campione in carica e organizzatore dell’evento, nel remake della sfida stellare di Roma di dodici mesi fa: servirà una vera e propria impresa contro la corazzata di Leon e compagni ma Perugia ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Dall’altra parte del tabellone, invece, il match tra lo ZAKSA Kedzierzyn Kozle di coach Andrea Gardini e la vincente del derby italiano tra Trento e Civitanova in programma questa sera (si riparte dal 3-1 per la Lube).

Nel primo set Perugia opera lo strappo con un grande Atanasijevic e con un ottimo Zaytsev: dal 10-9 si vola sul 13-10 e poi sul 16-14, gli ospiti amministrano, con Russell e l’opposto chiudono. Nella seconda frazione i Block Devils trovano il +3 (13-10) grazie a un buon Anzani, i ragazzi di coach Bernardi vedono il 2-0 quando si trovano sul 22-19 grazie agli errori di Davis ma qui qualcosa si spegne: Atanasijevic serve out, Russell commette due errori e il Novosibirsk riapre i conti. Perugia non si scompone, allunga subito in avvio di terzo set, due aces consecutivi di Atanasijevic valgono il 13-10, il muro di Zaytsev consegna il 19-15, l’ace dello Zar vale il primo set-point ed è proprio Zaytsev a chiudere i conti consegnando la qualificazione. Avanti 2-1, Bernardi opera un po’ di turnover in vista della gara4 delle semifinali scudetto contro Trento: toglie Atanasijevic e Anzani, poi nel corso della quarta frazione fa respirare anche Zaytsev, Russell, Podrascanin e De Cecco. La Lokomotiv non fa sconti e vince quantomeno la partita.

Prestazione sopra le righe dell’opposto Aleksdandar Atanasijevic (16 punti, 44% in attacco), doppia cifra anche per Ivan Zaytsev (13) e Aaron Russell (10), regia eccellente di Luciano De Cecco, Massimo Colaci ha dato il giusto equilibrio nel ruolo di libero, 6 punti a testa per i due centrali Simone Anzani e Marko Podrascanin.













(foto Valerio Origo)