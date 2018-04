Volley, Challenge Cup 2018: Olympiacos-Ravenna, Finale di ritorno. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 11 aprile si gioca Olympiacos-Ravenna, ritorno della Finale della Challenge Cup 2018 di volley maschile. I giallorossi sono a un passo dall’impresa: dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, i ragazzi di coach Soli vanno a caccia dei due set che valgono la conquista del terzo trofeo continentale per importanza. Il club torna a giocare per una Coppa Europea a 21 stagioni di distanza dal trionfo in CEV Cup e addirittura a 24 anni dall’ultima indimenticabile Coppa Campioni.

Nella bolgia del Peace & Friendship Stadium di Atene, la Bunge dovrà completare la propria missione contro una squadra che già all’andata aveva ben figurato e che di fronte al proprio pubblico vuole assolutamente rimontare. Si preannuncia una partita molto dura e intensa, ma Ravenna non vuole smettere di sognare trascinata dai vari Marechal, Poglajen, Buchegger e Orduna.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Olympiacos-Ravenna, ritorno della Finale della Challenge Cup 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su laola.tv, non sono previste dirette tv. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

19.30 Olympiacos Pireo vs Bunge Ravenna