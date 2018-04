Real Madrid-Juventus, su che canale vederla in tv? Diretta gratis e in chiaro su Mediaset. Orario e programma completo

Oggi mercoledì 11 aprile si gioca Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri andranno a caccia dell’impresa al Santiago Bernabeu: serve un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare il 3-0 maturato a Torino, i Campioni d’Italia dovranno confezionare la partita perfetta per cercare di spaventare i galacticos che dovranno semplicemente controllare la situazione per accedere nuovamente alle semifinali.

Il remake della finale dello scorso anno, vinta dalle merengues, regalerà comunque emozioni e si preannuncia appassionante. I ragazzi di Max Allegri dovranno essere perfetti in difesa dopo l’imbarcata subita all’Allianz Stadium ma soprattutto servirà pungere in avanti per cercare di segnare e provare a riaprire la contesa: senza lo squalificato Dybala, servirà il migliore Higuain supportato dal centrocampo per fare breccia nella difesa delle merengues.

Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5: Mediaset ha deciso di offrire questo regalo a tutti gli appassionati del grande calcio e ai tifosi dopo che il match d’andata aveva tenuto a battesimo il neonato Canale 20. L’incontro sarà fruibile anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, in diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018.

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

20.45 Real Madrid-Juventus

REAL MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmesso in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5. Disponibile la diretta tv anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport.













