VIDEO Nuoto, Campionati Italiani 2018: il film della prima giornata. Detti: “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza: “Un sogno che si avvera”

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 28-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-28 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti

Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1.

GABRIELE DETTI

E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che continuerà le terapie del caso. L’augurio che il toscano si fa è di poter nuotare senza soffrire più di tanto come avvenuto invece, poco dopo, il passaggio ai 200 metri del 400 stile libero odierno, concluso comunque in 3’47″07.

DOMENICO ACERENZA

E’ la sorpresa della giornata. Il 3’46″27 dei 400 stile libero vale il quarto tempo mondiale dell’anno (quinto tempo all time in Italia) ed una prestazione sugli scudi per il lucano che mai si era espresso su questi livelli. La cura “Morini” funziona anche il lucano e lui lo sottolinea. L’Italia ha trovato un nuovo mezzofondista di valore?

ARIANNA CASTIGLIONI

Tanti problemi quelli vissuti dalla lombarda che dopo 3 anni torna su tempi di grande valore e conquista un titolo che ha il sapore europeo. Tanta soddisfazione nelle sue parole ed un percorso che riprende con l’entusiasmo in vista dei prossimi eventi.

MARTINA CARRARO

Pass continentale in tasca grazie al secondo posto nei 100 rana ma l’insoddisfazione c’è per la genovese che si augura di andar più forte nell’evento clou.

FEDERICO BURDISSO

Il classe 2001 gli esperti del settore un po’ se lo aspettavano e lui ha ripagato le attese con un tempo di 1’57″23, nuovo record italiano junior, vittoria e qualificazione a Glasgow. Una storia da studente all’estero che val la pena ascoltare. Non solo il nuoto nella vita di uno dei talenti più fulgidi del nostro nuoto.

CARLOTTA TONI

Seconda nei 400 misti territorio di conquista di Ilaria Cusinato ma a Glasgow per essere scesa sotto il limite FIN (4’41″0) imposto e dunque qualificato. Un risultato costruito con il lavoro e spirito di sacrificio.

ANDREA VERGANI

Acqua bianca e fuochi d’artificio nell’unica vasca dello stile libero. Andrea Vergani, classe 1997, è stato sensazionale e con il crono di 21″70 ha stampato il secondo tempo mondiale dell’anno ed in Italia (all time) impressionando per la potenza espressa in acqua. Le sue parole a caldo dopo quanto ha saputo fare.

SIMONA QUADARELLA

16 vasche attese quelle della romana che confermano i tempi che già aveva dimostrato in passato in questa fase dell’annata. 8’25″81 per la romana, con un passaggio in 1’03” circa ogni 100 metri in una gara senza storia. Il bronzo iridato ha ottenuto anche il pass per gli Europei di Glasgow e la soddisfazione per questo traguardo non è poca.

SIMONE SABBIONI

N.1 della velocità del dorso. 25″17 per il romagnolo nella vasca di casa e qualificazione per Glasgow. Simone rivela che la preparazione è particolarmente incentrata sul 100 ma l’aver centrato il titolo non è certo negativo.

FEDERICA PELLEGRINI

Curiosità ed un filo di amarezza per la campionessa di Spinea. L’azzurra, autrice di un’ottima frazione interna nella 4×100 stile libero con l’Aniene di 53″56, ha rivelato che sarà al via anche della 4×200 sl rammaricandosi per le poche ambizioni di vittoria per la propria squadra. Una Federica dedica alla velocità che si sente un po’ un’extraterrestre rispetto al solito…

GREGORIO PALTRINIERI

Terzo al termine dei 400 stile libero e consapevole delle difficoltà, per i tanti cambiamenti fatti, Gregorio Paltrinieri prendere per quello che è la sua prova su una distanza mai troppo amica. L’obiettivo è arrivare in forma nei prossimi mesi e lui è fiducioso.













Foto: Credit La Presse