VIDEO Marquez, lo spagnolo fa cadere Valentino Rossi e corre contromano sulla griglia di partenza. Riviviamo i due episodi

Marc Marquez ne ha combinate di tutti i colori nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo, classe MotoGP. Prima, dopo aver spento il motore della moto, ha corso a piedi contromano sulla griglia di partenza, spingendo con le braccia la propria Honda (manovra per cui è stato punito con un ride through), poi ha steso Valentino Rossi con una manovra che gli è costata 30 secondi di penalizzazione. Una gara assolutamente da dimenticare.

Andiamo a rivivere i due episodi incriminati.

VIDEO 1: Marc Marquez abbatte Valentino Rossi

The moment everyone is talking about from #ArgentinaGP 💢 @marcmarquez93 and @ValeYellow46 CLASH!

VIDEO 2: Marquez corre a piedi e contromano sulla griglia di partenza

MORE DRAMA! Now for @marcmarquez93 on the grid! 😮

And we are finally racing!#ArgentinaGP pic.twitter.com/r2v0704JOS

