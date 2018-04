Valentino Rossi: “Marquez non mi deve più guardare in faccia. Le sue scuse una presa per il c***”

Valentino Rossi è stato letteralmente steso da Marc Marquez nel GP d’Argentina (clicca qui per il video). Lo spagnolo è andato poi a scusarsi nel box della Yamaha, venendo respinto in malo modo.

Di seguito la spiegazione del Dottore sull’accaduto: “Non puoi andare a sbattere contro sei piloti in un fine settimana. Lo fa apposta. La direzione gara ha una grande responsabilità, deve intervenire perché altrimenti tutti aumenteranno l’aggressività e finirà male. Marquez ti viene a chiedere scusa, ma non è sincero. Tanto poi lo rifa. Io le scuse non le accetto. Spero stia lontano da me e non mi guardi più neanche in faccia. Le scuse sono una presa per il culo. Dovrebbe almeno rispettarmi ed evitare di venire a prenderci in giro“.

Siamo solo all’inizio di una vicenda destinata a protrarsi ancora a lungo nelle prossime settimane…

