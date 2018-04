VIDEO Augusta Masters 2018, gli highlights della prima giornata: Jordan Spieth protagonista assoluto. Quanto entusiasmo per Tiger Woods!

Prima giornata del Masters di Augusta 2018. Dopo le prime diciotto buche in testa c’è Jordan Spieth: l’americano ha confermato una particolare confidenza con il percorso (non ha mai chiuso sotto l’11esima posizione), volando al comando dopo il primo giro con due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Una gran giornata per il campione dell’edizione 2015, autore di un eagle alla 8 e soprattutto di cinque birdie di fila tra 13 e 17. Qui gli highlights del suo giro:

“We build plans for the year to peak at certain times."@JordanSpieth is peaking again at #theMasters. His Round 1 highlights. 👇pic.twitter.com/wR4C5E47Dr — PGA TOUR (@PGATOUR) April 6, 2018

Ma all’Augusta National le attenzioni erano tutte per Tiger Woods. L’americano ha chiuso il giro a +1, in 73 colpi, grazie a un bel recupero nel finale, con i birdie alle buche 14 e 16. La Tigre, infatti, era scivolato indietro dopo i bogey consecutivi alle buche 4 e 5, e 11 e 12. Il suo giro:

Miss @TigerWoods' return to the Masters? His highlights from Thursday: pic.twitter.com/IydIqmn9qY — PGA TOUR (@PGATOUR) April 6, 2018

C’è stato spazio, come sempre, per colpi da maestro. Come il lungo putt con cui il sudafricano Charl Schwartzel ha centrato il birdie alla 16, quasi di spalle alla buca:

This is the best putt you'll see today. #theMasters pic.twitter.com/C7A5MbVp5k — PGA TOUR (@PGATOUR) April 5, 2018

Proprio la buca 16 ha regalato spettacolo, soprattutto con il trio Matt Kuchar, Phil Mickelson e Rickie Fowler: i tre giocavano nello stesso gruppo ed hanno messo tutti e tre la palla in bandiera con il primo colpo, mandando in visibilio il pubblico presente:

🎯 Kuchar.

🎯 Lefty.

🎯 Rickie. Three DARTS at the 16th hole. That was fun. pic.twitter.com/oUadTJRijq — PGA TOUR (@PGATOUR) April 5, 2018

Alla 18, invece, l’amateur Doug Ghim ha imbucato da lontanissimo, realizzando il sesto eagle nella storia del Masters a questa buca:

SIXTH EAGLE AT THE 18TH HOLE IN #THEMASTERS HISTORY! What a way to walk off for your debut at Augusta. pic.twitter.com/VpT6g2ZjxX — PGA TOUR (@PGATOUR) April 5, 2018

Curiosa disavventura per Jason Day: il suo secondo colpo del torneo è finito dritto nel bicchiere di uno spettatore presente al bordo del percorso, dopo aver battuto contro un albero. L’australiano ha preso la cosa in modo divertito, attendendo che il tifoso finisse la sua birra prima di poter giocare la palla (“da regolamento”).

Jason Day's second shot of the tournament dropped into the wrong cup for one lucky fan. Cheers! #9Sports #themasters pic.twitter.com/JiUhYsstfW — 9NEWS Sports Denver (@9NEWSSports) April 5, 2018

Si è divertito molto meno, invece, Sergio Garcia alla buca 15…













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter PGA Tour