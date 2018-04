Vela, Princesa Sofia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti trionfano nel Nacra 17 con un giorno d’anticipo! Domani le Medal Race

La penultima giornata del Trofeo Princesa Sofia ha già visto assegnati ben cinque titoli. Tra questi quello del Nacra 17, vinto da Ruggero Tita e Caterina Banti. I due velisti azzurri domani parteciperanno comunque alla Medal Race ma sono già certi di chiudere la classifica al primo posto, potendo contare su un margine di 34 punti sui secondi, i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface (35 contro 69). A fare la differenza è stato il parziale di 1-4-3 di Tita e Banti, che hanno così approfittato alla grande del 18-5-15 dei rivali.

Le buone notizie per i colori azzurri arrivano anche dalla classe RS:X femminile, dove Flavia Tartaglini è stabile in terza posizione. Oggi ha ottenuto un 8° e un 27° posto (scartato), raggiungendo un totale di 51. In testa c’è sempre l’olandese Lilian De Geus, oramai irraggiungibile per la romana, a quota 28 (4-3). Seconda è la cinese Pei Na Chen a 37 (7-8). Meno bene gli uomini, dove Mattia Camboni non ha fatto meglio di un 15° e un 30° posto, raggiungendo un totale di 148 e la 25esima posizione. Subito dietro di lui Matteo Evangelisti (149, 16-17). Primo il francese Louis Giard (21, 3-1).

È sfumata la Medal Race per Alessio Spadoni, invece, nella classe Finn. L’azzurro ieri era scivolato in 11esima posizione ed oggi non è riuscito a migliorarsi, rimanendo fuori dalla lotta per le medaglie per soli 5 punti. Non è bastato l’aver scartato il 42° posto della seconda regata odierna, preceduto da un 10°, per un totale di 121. A strappare l’ultimo pass per la gara di domani è stato lo svedese Max Salminen, campione del Mondo in carica (116, 24-11). Anche in questa classe il titolo è già stato assegnato: ha trionfato il britannico Giles Scott, oro a Rio 2016, con 47 punti (17-3).

Niente da fare anche nel Laser Radial, dove Silvia Zennaro aveva qualche chance ma ha chiuso la giornata con un parziale di 31-25, che le vale il 19° posto (159). Anche Joyce Floridia ha perso terreno, scivolando in 36esima posizione con 230 (35-43). Titolo già assegnato anche in questa classe, dove ha trionfato la danese Anne Marie Rindom, inarrivabile con il suo 47 (10-8). Nella classe Standard, invece, l’australiano Matthew Wearn (43, 4-14) ha preso margine sul neozelandese Sam Meech (62, 9-10). Non ci saranno italiani in Medal Race: Giovanni Coccoluto ha chiuso al 19° posto (155, 12-29).

Titolo già assegnato anche nella classe 49er FX, vinto dalle olandesi Annemiek Bekkering e Annette Duetz, che con il 15-1-6 odierno hanno raggiunto un totale di 47. Le connazionali Odile Van Aanholt e Marieke Jongens sono infatti a 83 (1-20-4). Il miglior equipaggio azzurro è stato quello di Maria Ottavia Raggio e Jana Germani, al 21° posto (202, UFD-16-7). Niente da fare nemmeno nel 49er maschile: il 15-6-22 di oggi ha portato Jacopo Plazzi e Andrea Tesei in 19esima posizione con 162, precedendo di poco Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (20esimi con 167.4, 21-21-4) e Pietro Sibello e Giacomo Cavalli (21esimi con 172, 13-15-14). A contendersi la vittoria saranno i britannici Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell (82, 25-17-3), gli argentini Yago e Klaus Lange (87, 14-10-8) e i francesi Mathieu Frei e Noé Delpech (95, 11-UFD-12).

Gli australiani Matthew Belcher e William Ryan sono già certi della vittoria nella classe 470. Oggi hanno ottenuto un 1° e un 3° posto, per un totale di 21 punti. Al femminile, invece, sono passate al comando le giapponese Ai Kondo Yoshida e Miho Yoshioka con 40 (2-7), davanti alle britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre con 44 (4-16).













Foto: pagina Facebook Ruggero Tita – Trentino Sailing