Vela, Princesa Sofia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti si riprendono la vetta! Risalgono Alessio Spadoni e Flavia Tartaglini

Terza giornata di regate alla 49esima edizione del Trofeo Princesa Sofia. Oggi c’è stato finalmente un vento consistente, di circa 18 nodi, non offrendo quindi alcun problema allo svolgimento delle regate. In alcune classi sono già cominciate le fasi finali con la flotta divisa in gold e silver fleet.

49er

Tre equipaggi italiani in Gold Fleet. I miglior fin qui sono Jacopo Plazzi e Andrea Tesei, ventesimi con 85, anche a causa di una squalifica nella seconda regata, più un 5° e un 20° posto. Due punti indietro, al 21mi, troviamo Pietro Sibello e Giacomo Cavalli, con un 12° e un 14° posto oltre ad una bandiera nera, giunta anche per loro nella seconda prova odierna. Italiani tutti vicini perché in 23ma piazza si installano Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni con 101, dopo un 21-23 intervallato da un DNF che non hanno potuto scartare. A comandare sono sempre i britannici Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell con 27 (19-4-1).

49er FX

In Gold Fleet presenti solo Maria Ottavia Raggio e Jana Germani, che navigano in 19esima posizione con 93 punti, complice il 20-8-10 di oggi. La top-10 è ad oltre trenta lunghezze; in testa, invece, continuano a dominare le olandesi Annemiek Bekkering e Annette Duetz, ora a 13 punti dopo il 4-1-1 odierno.

Finn

Giornata ampiamente positiva per Alessio Spadoni, balzato in terza posizione con un 6-5 di giornata. L’azzurro viaggia con 46 punti, gli stessi del secondo, il finlandese Tapio Nirrko (10-16). Il primo, il britannico Giles Scott, sembra già inarrivabile con 26 (3-6). Federico Colaninno è 55° con 241 (61-48).

Laser Standard

Due prove oggi, con cinque italiani in Gold Fleet. Giacomo Coccoluto è 26° con 70 punti (19-46 oggi). Gianmarco Planchestainer è invece più lontano, 46° con 120 (50-54). Gli altri: Marco Gallo è 50° (125, 41-34), Giacomo Musone è 51° (127, 54-DNC) e Giovanni Saccomani è 61° (160, 55-57). In testa c’è il neozelandese Sam Meech con 13 (1-4), seguito dall’australiano Matthew Wearn con 16 (2-1) e dal croato Tonci Stipanovic con 28 (3-5).

Laser Radial

Grande giornata per Silvia Zennaro, che è salita dal 27° all’8° posto grazie al 6-3 di oggi. L’azzurra ha 50 punti, ben distante dal primo posto occupato dall’olandese Marit Bouwmeester (15, 1-4), seguita dalla danese Anne-Marie Rindom a 18 (3-2) e dalla britannica Alison Young a 25 (7-1). In Gold Fleet ci sono anche Joyce Floridia, 39esima (110, 22-30) e Carolina Albano, 48esima (174, 29-29).

Nacra 17

Ruggero Tita e Caterina Banti si sono ripresi la testa della classifica dopo una giornata fantastica, con due secondi e un primo posto. I due azzurri hanno approfittato di una giornata negativa per Ben Saxton e Nicola Boniface (10-8-15 oggi), che ora inseguono a 14 punti (14 contro 28). In Gold Fleet ci sono anche Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, 11esimi a 57 (16-11-7) a un punto dal 10° posto, e Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, 18esimi con 88 (14-10-21).

RS:X maschile

Due prove anche per il windsutf maschile. Mattia Camboni è il miglior italiano, 19° con 49 punti e un 19-26 di giornata. Matteo Evangelisti è 22° con 59 (31-37), Carlo Ciabatti è 31° con 67 (29-32) e Antonio Cangemi è 38° con 90 (32-35). A comandare è il francese Louis Giard con 13 punti (13-1), pari merito con il polacco Pawel Tarnowski (2-2).

RS:X femminile

Bene Flavia Tartaglini, salita al sesto posto (30 punti) dopo due ottimi quarti posti nelle due prove disputate oggi. Marta Maggetti è invece 13esima con 43 (8-15), mentre è più distante Veronica Fanciulli, 30esima con 84 (28-25). In testa c’è l’olandese Lilian De Geus (NED) con 12 (2-3).

470

Continuano a veleggiare in prima posizione gli australiani Matthew Belcher e William Ryan, primi con 8 punti e una doppia vittoria oggi. Al femminile, invece, ribaltone in vetta con le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz oggi vincitrici delle due prove disputate ed ora davanti a tutte con 16 punti, due in più rispetto alle britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre (2-3). Assenti gli equipaggi italiani.













Foto: (c) Robert Deaves. 2018