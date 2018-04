Vela, Princesa Sofia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti in testa nel Nacra 17. Più indietro gli azzurri nelle altre classi

Partito quest’oggi il trofeo Princesa Sofia: a Palma di Maiorca il meglio della vela mondiale nelle classi olimpiche si sfiderà per tutta la settimana in vista delle Medal Race di sabato 7 aprile. In otto classi sono in gara ben 47 equipaggi italiani: i migliori, al termine della prima giornata di gare sono Ruggero Tita e Caterina Banti, in testa nel Nacra 17 dopo tre prove.

Sono due infatti punti netti degli azzurri, che hanno vinto due delle tre regate, giungendo terzi nell’altra. Alle loro spalle l’Argentina con Santiago Lange e Cecilia Carranza Saroli, a quota 3, così come i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, che al momento mantengono un primo ed un secondo posto.

Nella altre classi, per quanto riguarda l’RS:X maschile Mattia Camboni è quarto (in testa il cinese Bing Ye), dopo il secondo posto nell’unica regata odierna, mentre nella stessa classe, al femminile, Marta Maggetti è nona, a causa di un 12° posto nella seconda prova dopo la vittoria nella prima. Filotto della cinese Pei Na Chen, che ha vinto entrambe le regate del proprio gruppo.

Nel Laser radial Carolina Albano è settima dopo il quarto posto nell’unica regata disputata quest’oggi (in testa l’elvetica Maud Jayet), mentre nel Laser standard è 22° al momento Giacomo Musone, per effetto dell’ottavo posto raggiunto quest’oggi, dove in testa c’è l’australiano Alexander Finn.

Nel Finn è settimo Alessio Spadoni, giunto decimo e settimo nelle due prove odierne, al termine delle quali è in testa l’iberico Alejandro Muscat, secondo e quinto. Nel 49er FX 23° posto per Maria Ottavia Raggio e Jana Germani, dove in testa ci sono le olandesi Annemiek Bekkering ed Annette Duetz.

Nel 49er sono al 17° posto dopo tre regate Jacopo Plazzi ed Andrea Tesei, dove in testa ci sono i danesi Jonas Warrer e Jakob Precht. Nel 470 non ci sono italiani in gara: tra gli uomini in testa i nipponici Naoki Ichino e Takashi Hasegawa, mentre tra le donne primeggiano le elvetiche Linda Fahrni e Maja Siegenthaler.













Foto: Pagina Facebook Ruggero Tita – Trentino Sailing

