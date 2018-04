Vela, Coppa del Mondo Hyeres 2018: sempre primi Ruggero Tita e Caterina Banti. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò sono quinti!

Nella terza giornata di regate della Coppa del Mondo a Hyeres prosegue il cammino di Ruggero Tita e Caterina Banti in testa alla vetta della classifica del Nacra 17. I due azzurri hanno vinto la prima e la terza regata odierna, classificandosi noni nella seconda. Il loro totale è così 18. Alle loro spalle ci sono sempre i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, ora a 27, dopo il 13-1-14 odierno. Bene anche Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, ora in nona posizione con 67 (9-3-2).

Due regate nel 470 maschile e buone notizie per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò: nella prima hanno ottenuto un 33° posto, scartato, piazzandosi terzi nella seconda. Un piazzamento che gli vale un totale di 26 e la quinta posizione in classifica. In testa si sono portati gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, ora a 10 dopo il 5-2 di oggi. Meno bene al femminile, dove Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono scese al 17° posto dopo il 30-20 odierno. Elena Berta e Sveva Carraro sono invece 15esime con 49, dopo aver raccolto un 8° e un 16° posto. Al primo posto troviamo le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz con 17 (1-4).

Sono saliti al 13° posto Jacopo Plazzi e Andrea Tesei nel 49er, con un totale di 73 dopo il 18° e il 10° piazzamento delle due regate odierne. Crollati gli altri due equipaggi: Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni sono 34esimi (121, 36-39), mentre Simone Ferrarese e Valerio Galati sono 39esimi (158, 34-36). Comandano sempre gli australiani David Gilmour e Joel Turner con 20 (13-2). Tra le donne, invece, nell’FX, le meglio piazzate sono Carlotta Omari e Matilda Distefano, 21esime con 92, seconde nell’unica prova di oggi. In testa, invece, troviamo sempre la Norvegia, con Helene Naess e Marie Roenningen ora a 28 dopo il 21° posto (scartato).

Sempre in ottava posizione Marco Benini nel Laser Standard. L’azzurro oggi ha trovato un 10° e un 21° posto, portando il suo totale a 70. Al comando si è portato il francese Jean Baptiste Bernaz, con 40 dopo il 29(scartato)-8 di oggi. Crollato il croato Tonci Stipanovic, ora sesto a 56 con un parziale di 44-20. Due regate anche per le donne del Radial. Silvia Zennaro ha portato a casa un 42-23, rimanendo in 28esima posizione con un totale di 139. Comanda sempre l’olandese Marit Bouwmeester, ora a 19 dopo il primo e il decimo posto di oggi.

Molto bene Mattia Camboni, salito in settima posizione nell’RS:X. Nel giorno del suo compleanno, il velista sardo ha ottenuto un 17-11, portandosi a 75. La Francia comanda la classifica generale: Pierre Le Coq è primo (51, 7-15), Thomas Goyard è secondo (54, 13-8), Louis Giard terzo (63, 14-23). Una sola regata per le donne: Veronica Fanciulli si è piazzata al 27° posto scendendo in 21esima posizione in classifica generale con 115. C’è sempre la polacca Zofia Noveti-Klepacka al primo posto con 31 (10).

Nella classe Finn, l’unica senza italiani, comanda l’olandese Nicholas Heiner con 23 punti, uno in meno rispetto al brasiliano Jorge Zarif.













Foto: profilo Twitter Marina Militare