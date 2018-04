Vela, Coppa del Mondo Hyeres 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti vincono con un giorno d’anticipo! Quattro azzurri in Medal Race

Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più. Dopo il Princesa Sofia, i due azzurri del Nacra 17 hanno vinto anche l’ultima tappa della Coppa del Mondo, a Hyeres, con la stessa modalità, ovvero con un giorno di anticipo. Oggi sono state disputate quattro prove, e dopo un secondo e un nono posto, Tita e Banti hanno cambiato passo, vincendo le altre due regate. Il loro totale è quindi 27, inarrivabile per i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface (67, BFD-15-4-7), già prima dell’ultima prova odierna. Ma le buone notizie non sono finite perché anche Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, e Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi parteciperanno alla Medal Race: i primi sono terzi (82, 1-3-9-2), i secondi sono decimi (122, 5-18-10-17).

Oggi sono terminate le prove di qualificazione anche per l’RS:X. Mattia Camboni ha ottenuto un parziale di 5-19-10 che gli ha fatto perdere una posizione ma che gli ha consentito di qualificarsi comunque per la Medal Race, con l’ottavo posto (109). Al comando c’è sempre il francese Pierre Le Coq, ora a 72 (6-3-12). Niente da fare per Veronica Fanciulli, che ha concluso in 17esima posizione con 148 e un parziale di giornata di 16-7-10.

Regate di qualificazione concluse anche per il 49er ma niente Medal Race per l’Italia. Jacopo Plazzi e Andrea Tesei si sono fermati al 14° posto, essendosi piazzati 17esimi nell’unica regata odierna (totale 90). Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni hanno concluso al 29° posto (132, oggi 11), mentre Simone Ferrarese e Valerio Galati al 39° (191, 34). In testa è lotta a due tra i polacchi Dominik Buksak e Szymon Wierzbicki (39, oggi 3) e gli australiani David Gilmour e Joel Turner (40, oggi 20). Niente da fare nemmeno per le donne del 49er FX: il primo equipaggio azzurro è quello di Maria Ottavia Raggio e Jana Germani, al 18° posto con 170.8 punti, dopo ben cinque prove disputate oggi (21.8-10-11-16-17).

Continuano, invece, le prove di qualificazione per le altre classi. Nel 470, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò hanno ottenuto un 16° e un 5° posto, portando il loro totale a 47, che gli vale la sesta posizione, distanti però dagli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, primi con 14 (2-2). Bene anche le donne, perché Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono salite in decima posizione, con 68 punti, frutto dei due sesti posti di giornata. Più distanti, invece, Elena Berta e Sveva Carraro, ora al 17° posto (27-26).

Si complica la Medal Race per Marco Benini, che nel Laser Standard è sceso al 14° posto. L’azzurro ha trovato un 22° e un 53° posto (scartato), portando il suo totale a 130. Qualificazione ancora più difficile nel Radial, dove Silvia Zennaro è 35esima con 212 punti: oggi ha portato a casa una squalifica (punteggio scartato) e un 31° posto.

Nella classe Finn, invece, dove non ci sono italiani iscritti, comanda sempre l’olandese Nicholas Heiner, con quattro punti di vantaggio sul brasiliano Jorge Zarif e sei sul turco Alican Kaynar.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Ruggero Tita – Trentino Sailing