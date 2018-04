Cal Crutchlow, GP Argentina 2018: “Contento per la vittoria, ho preso rischi calcolati”

Probabilmente il suo successo è passato leggermente in secondo piano dopo quanto successo tra Marc Marquez e Valentino Rossi, ma Cal Crutchlow il Gran Premio di Argentina della MotoGP lo ha vinto con pieno merito. Il britannico, infatti, ha centrato la quarta vittoria in carriera precedendo Johann Zarco e Alex Rins al termine di un finale davvero ben gestito. La sua soddisfazione è notevole. “Vincere è sempre speciale – spiega il portacolori del team LCR Honda ai microfoni di Sky Sport – Sono ovviamente felice di quanto compiuto ma, devo dire, con il passare dei giri stavo iniziando a prevederlo. Ho corso qualche rischio, ma calcolato, e sono riuscito a centrare un successo quanto mai importante”.

I meriti, però, vanno divisi a metà: “Il team ha svolto un ottimo lavoro e, sin dall’avvio ho capito di avere una moto che mi poteva portare fino alle posizioni che contano. Ho a disposizione una Honda davvero buona con un motore decisamente migliore rispetto a quello di un anno fa. Un pacchetto che mi rende la vita più facile. Per esempio siamo anche migliorati in alcuni tipi di curve ed i risultati si stanno vedendo”.

Con i 25 punti conquistati oggi Crutchlow arriva anche in vetta alla classifica del Mondiale. “Siamo solamente alla seconda gara, per cui non è certo un dato indicativo. Pensiamo alla prossima gara, intanto, ad Austin. Spero di poter nuovamente puntare alle prime cinque posizioni”.

