Tiro a volo, Coppa del Mondo Changwon 2018: azzurre fuori dalla finale nel trap, bene Mauro De Filippis

Avara di soddisfazioni, per i colori azzurri, la gara del trap femminile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, nessuna azzurra si è qualificata per l’atto conclusivo. Nelle prime due serie di piattelli della qualifica della gara maschile bene Mauro De Filippis, al momento secondo.

Nella gara femminile le qualificazioni hanno incoronato la sanmarinese Alessandra Perilli, la quale con 122/125 ha fatto segnare il nuovo record del mondo (p.prec.119). L’ultimo posto valido per la qualificazione alla finale, il sesto, era a quota 117 e le tre azzurre in gara ci sono andate tutte molto lontane: la migliore è stata Alessia Iezzi, 16ma con 111, mentre Jessica Rossi è scesa al 23° posto con 110. La terza azzurra in gara, Alessia Montanino, si è classificata al 28° posto a quota 107. In finale però a spuntarla è stata la finlandese Satu Makela-Nummela, che ha ritrovato la verve della giornata precedente, dove aveva fatto 75/75, ed ha vinto con 41/50, davanti alla spagnola Fatima Galvez, seconda a quota 37/50. Si deve accontentare della terza piazza finale la sammarinese Alessandra Perilli, eliminata con 27/40.

Nelle qualificazioni della gara maschile sono state completate le prime due serie di piattelli, ed al momento con 50/50 è in testa in solitaria il turco Yavuz Ilnam. Bene Mauro De Filippis, secondo con 49 assieme ad altri due tiratori. Nel gruppone al decimo posto con 47 troviamo anche il nostro Valerio Grazini, mentre Giovanni Pellielo è al 26° posto a quota 46. Domani le altre tre serie di piattelli e la finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Giovanni Pellielo

roberto.santangelo@oasport.it