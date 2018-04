Tennis, WTA Lugano 2018: Camila Giorgi spazza via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno

Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding.

Nel primo set, dopo i primi game rapidamente andati alla giocatrice al servizio, Giorgi va in difficoltà nel quarto gioco, quando si ritrova sotto 15-40: l’italiana però è brava a tirarsi fuori dai guai, cancellando ben tre break point e trovando il 2-2. Le occasioni mancate restano nella testa della ceca, che da lì in avanti non avrà più pace al servizio: va sotto 0-40, recupera, ma poi subisce il break ai vantaggi. La tennista nata a Macerata invece fiuta l’occasione e azzanna la preda: conferma lo strappo tenendo il servizio a zero, poi nel settimo gioco si procura altre tre palle break, che però non sfrutta. Battuta tenuta agevolmente dall’azzurra nell’ottavo gioco, poi altra battaglia nel nono game: sedici punti lottatissimi, ma alla fine, al quarto set point, l’italiana chiude 6-3 in 46 minuti.

Nella seconda partita Giorgi, sulle ali dell’entusiasmo, si produce in un assolo stupendo: primi due turni di battuta tenuti a zero (saranno gli unici del set) e primi due turni in risposta vinti ai vantaggi. Risultato: 4-0 e doppio break di margine. Ormai la battuta non è più un fattore e così l’incontro va avanti a furia di servizi ceduti: alla fine Giorgi chiude 6-2 in altri 34 minuti di gioco e vola al secondo turno.













Foto: Profilo Facebook Camila Giorgi

roberto.santangelo@oasport.it