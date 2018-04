Tennis, WTA Charleston 2018: Sara Errani piega Eugenie Bouchard in due set ed accede al secondo turno

Missione compiuta per Sara Errani nel WTA di Charleston (Stati Uniti). Sulla terra verde statunitense l’azzurra (n.95 WTA) piega 6-4 6-4 la canadese Eugenie Bouchard, n.111 WTA, in 1 ora e 31 minuti di partita. Una prestazione solida per la giocatrice nostrana che accede al secondo turno dove se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu (n.39 del mondo).

Nel primo set Sarita parte con il piede giusto: break in apertura, sfruttando i tanti errori della canadese da fondo. Sfortuna vuole che la resa al servizio dell’azzurra, come al solito del resto, non sia all’altezza in alcuni momenti del confronto. Una seconda troppo morbida quella della nostra portacolori che cede il proprio turno in battuta nel quarto gioco. Non ci sta però la Errani e con grande determinazione strappa nuovamente il servizio alla rivale nel settimo game, incamerando con merito la prima frazione sul 6-4, forte del 53% dei punti ottenuti contro la prima in battuta della Bouchard.

L’andamento del secondo set è speculare al primo: parte forte l’azzurra, mettendo in difficoltà l’avversaria con il suo tennis arrotato. Arriva il break nel terzo game ma, ancora una volta, qualcosa si inceppa in battuta per Sara e nel sesto gioco Eugenie pareggia il conto sul 3-3. La nostra portacolori ha una chance per portarsi in vantaggio, nel game successivo, ma la canadese si salva grazie a due ottime prime. L’appuntamento però è solo rimandato e, concedendo solo un quindici, la n.95 WTA piega la resistenza della nordamericana nel nono gioco chiudendo la partita sul 6-4.













Foto: profilo twitter Oracle Series