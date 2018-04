Tennis, WTA Charleston 2018: Camila Giorgi ko contro Madison Keys. L’azzurra cede in due set negli ottavi di finale

Termina agli ottavi di finale l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Charleston (Stati Uniti). L’azzurra è stata eliminata dalla n.14 del mondo Madison Keys (Usa) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Costretta praticamente sempre a rincorrere, l’azzurra ha risentito di una resa al servizio non sufficiente, per i troppi errori.

Nel primo set l’avvio di Camila è da film dell’orrore: dopo aver mantenuto il primo turno al servizio, la marchigiana non riesce più a trovare la misura del campo con dritto e rovescio, concedendo due break all’avversaria. Sotto 5-1, sembra finito il parziale ma inaspettatamente, “l’interruttore” della Giorgi si accende e sciorinando colpi di pregevole fattura riesce a pareggiare il conto dei break, potendo servire per il 5-5. Ancora una vota, però, l’azzurra non trova continuità in battuta, finendo per perdere anche questo servizio e la frazione 6-4.

Nel secondo set, la n.64 del mondo paga a caro prezzo il break del quarto game. La statunitense, infatti, pur faticando, annulla quattro palle dell’immediato controbreak, salvandosi poi anche nell’ottavo gioco, ricorrendo alla potenza dei colpi da fondo. Tante le occasioni sciupate dalla nostra Camila che vede così sfumare ogni velleità sullo score di 6-3.













Foto: profilo twitter Federtennis